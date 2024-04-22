https://crimea.ria.ru/20240422/vsu-poteryali-esche-240-dronov-i-punkt-khraneniya-bezekipazhnykh-katerov-1136750967.html

ВСУ потеряли еще 240 дронов и пункт хранения безэкипажных катеров

ВСУ потеряли еще 240 дронов и пункт хранения безэкипажных катеров - РИА Новости Крым, 22.04.2024

ВСУ потеряли еще 240 дронов и пункт хранения безэкипажных катеров

Вооруженные силы Российской Федерации за минувшие сутки уничтожили еще 240 вражеских дронов и пункт хранения безэкипажных катеров, сообщается в сводке... РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T14:59

2024-04-22T14:59

2024-04-22T14:59

новости сво

потери всу

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации за минувшие сутки уничтожили еще 240 вражеских дронов и пункт хранения безэкипажных катеров, сообщается в сводке Минобороны в понедельник.Кроме того, российские средства ПВО сбили за сутки 240 украинских беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 592 самолета, 270 вертолетов, 22529 беспилотных летательных аппаратов, 508 зенитных ракетных комплексов, 15817 танков и других боевых бронированных машин, 1269 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9040 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21232 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:В Донбассе освобожден еще один населенный пунктУдар по аэродрому Днепр – уничтожен украинский МиГ-29Работает ПВО: сбит украинский Су-25, авиабомбы Hammer и 213 беспилотников

украина

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, украина, россия