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ВСУ потеряли еще 240 дронов и пункт хранения безэкипажных катеров
ВСУ потеряли еще 240 дронов и пункт хранения безэкипажных катеров - РИА Новости Крым, 22.04.2024
ВСУ потеряли еще 240 дронов и пункт хранения безэкипажных катеров
Вооруженные силы Российской Федерации за минувшие сутки уничтожили еще 240 вражеских дронов и пункт хранения безэкипажных катеров, сообщается в сводке... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T14:59
2024-04-22T14:59
2024-04-22T14:59
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потери всу
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации за минувшие сутки уничтожили еще 240 вражеских дронов и пункт хранения безэкипажных катеров, сообщается в сводке Минобороны в понедельник.Кроме того, российские средства ПВО сбили за сутки 240 украинских беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 592 самолета, 270 вертолетов, 22529 беспилотных летательных аппаратов, 508 зенитных ракетных комплексов, 15817 танков и других боевых бронированных машин, 1269 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9040 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21232 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:В Донбассе освобожден еще один населенный пунктУдар по аэродрому Днепр – уничтожен украинский МиГ-29Работает ПВО: сбит украинский Су-25, авиабомбы Hammer и 213 беспилотников
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, украина, россия
ВСУ потеряли еще 240 дронов и пункт хранения безэкипажных катеров
Российские военные уничтожили пункт хранения безэкипажных катеров ВСУ и 240 дронов
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации за минувшие сутки уничтожили еще 240 вражеских дронов и пункт хранения безэкипажных катеров, сообщается в сводке Минобороны в понедельник.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: позиционный район ПВО, пункт хранения безэкипажных катеров, живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Кроме того, российские средства ПВО сбили за сутки 240 украинских беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 592 самолета, 270 вертолетов, 22529 беспилотных летательных аппаратов, 508 зенитных ракетных комплексов, 15817 танков и других боевых бронированных машин, 1269 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9040 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21232 единицы специальной военной автомобильной техники.
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