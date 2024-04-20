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Работает ПВО: сбит украинский Су-25, авиабомбы Hammer и 213 беспилотников - РИА Новости Крым, 20.04.2024
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Работает ПВО: сбит украинский Су-25, авиабомбы Hammer и 213 беспилотников
Работает ПВО: сбит украинский Су-25, авиабомбы Hammer и 213 беспилотников - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Работает ПВО: сбит украинский Су-25, авиабомбы Hammer и 213 беспилотников
Вооруженные силы России сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины, свыше 200 БПЛА и управляемые авиабомбы "Hammer". Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T13:54
2024-04-20T14:03
министерство обороны рф
новости сво
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины, свыше 200 БПЛА и управляемые авиабомбы "Hammer". Об этом сообщает Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 591 самолет, 270 вертолетов, 22095 беспилотных летательных аппаратов, 506 зенитных ракетных комплексов, 15812 танков и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8991 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21183 единицы специальной военной автомобильной техники, уточнили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России уничтожили хранилище авиатоплива ВСУ и два транспортных объекта34 групповых удара возмездия нанесены по оборонке и энергетике УкраиныВС России уничтожили три украинских истребителя и четыре самолета
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министерство обороны рф, новости сво, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу
Работает ПВО: сбит украинский Су-25, авиабомбы Hammer и 213 беспилотников

Сбит самолет Су-25 и 213 беспилотников ВСУ – Минобороны России

13:54 20.04.2024 (обновлено: 14:03 20.04.2024)
 
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Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины, свыше 200 БПЛА и управляемые авиабомбы "Hammer". Об этом сообщает Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, 213 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также пять управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции", – сказано в сообщении оборонного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 591 самолет, 270 вертолетов, 22095 беспилотных летательных аппаратов, 506 зенитных ракетных комплексов, 15812 танков и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8991 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21183 единицы специальной военной автомобильной техники, уточнили в Минобороны.
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Министерство обороны РФНовости СВОПВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
13:54Работает ПВО: сбит украинский Су-25, авиабомбы Hammer и 213 беспилотников
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