https://crimea.ria.ru/20240420/rabotaet-pvo-rf-sbit-ukrainskiy-su-25-aviabomby-aasm-hammer-i-213-bpla-1136716860.html

Работает ПВО: сбит украинский Су-25, авиабомбы Hammer и 213 беспилотников

Работает ПВО: сбит украинский Су-25, авиабомбы Hammer и 213 беспилотников - РИА Новости Крым, 20.04.2024

Работает ПВО: сбит украинский Су-25, авиабомбы Hammer и 213 беспилотников

Вооруженные силы России сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины, свыше 200 БПЛА и управляемые авиабомбы "Hammer". Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-20T13:54

2024-04-20T13:54

2024-04-20T14:03

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины, свыше 200 БПЛА и управляемые авиабомбы "Hammer". Об этом сообщает Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 591 самолет, 270 вертолетов, 22095 беспилотных летательных аппаратов, 506 зенитных ракетных комплексов, 15812 танков и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8991 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21183 единицы специальной военной автомобильной техники, уточнили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России уничтожили хранилище авиатоплива ВСУ и два транспортных объекта34 групповых удара возмездия нанесены по оборонке и энергетике УкраиныВС России уничтожили три украинских истребителя и четыре самолета

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу