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ВС России уничтожили хранилище авиатоплива ВСУ и два транспортных объекта - РИА Новости Крым, 20.04.2024
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ВС России уничтожили хранилище авиатоплива ВСУ и два транспортных объекта
ВС России уничтожили хранилище авиатоплива ВСУ и два транспортных объекта - РИА Новости Крым, 20.04.2024
ВС России уничтожили хранилище авиатоплива ВСУ и два транспортных объекта
Вооруженные силы России уничтожили хранилище авиатоплива ВСУ и два объекта транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T13:43
2024-04-20T13:50
министерство обороны рф
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авиация
ракетные войска
артиллерия
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили хранилище авиатоплива ВСУ и два объекта транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает Минобороны.В ночь на субботу силы ПВО РФ ликвидировали 50 беспилотников над регионами России. В Минобороны уточнили, что 26 дронов были ликвидированы над территорией Белгородской области, 10 – над территорией Брянской области, 8 – над территорией Курской области, 2 – над Тульской областью и по одному – над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:34 групповых удара возмездия нанесены по оборонке и энергетике УкраиныВС России уничтожили три украинских истребителя и четыре самолетаНа Украине снова гремят взрывы: в 11 регионах и Киеве воздушная тревога
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министерство обороны рф, новости сво, авиация, ракетные войска, артиллерия, вооруженные силы россии, потери всу
ВС России уничтожили хранилище авиатоплива ВСУ и два транспортных объекта

ВС России уничтожили хранилище авиатоплива ВСУ и два объекта транспортной инфраструктуры

13:43 20.04.2024 (обновлено: 13:50 20.04.2024)
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили хранилище авиатоплива ВСУ и два объекта транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражено хранилище авиационного топлива воздушных сил Украины, два используемых в военных целях объекта транспортной инфраструктуры, а также живая сила и военная техника ВСУ в 112-ти районах", – сказано в сообщении военного ведомства.
В ночь на субботу силы ПВО РФ ликвидировали 50 беспилотников над регионами России. В Минобороны уточнили, что 26 дронов были ликвидированы над территорией Белгородской области, 10 – над территорией Брянской области, 8 – над территорией Курской области, 2 – над Тульской областью и по одному – над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.
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Министерство обороны РФНовости СВОАвиацияРакетные войскаАртиллерияВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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