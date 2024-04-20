https://crimea.ria.ru/20240420/vs-rossii-unichtozhili-khranilische-aviatopliva-vsu-i-dva-transportnykh-obekta-1136716702.html
ВС России уничтожили хранилище авиатоплива ВСУ и два транспортных объекта
ВС России уничтожили хранилище авиатоплива ВСУ и два транспортных объекта - РИА Новости Крым, 20.04.2024
ВС России уничтожили хранилище авиатоплива ВСУ и два транспортных объекта
Вооруженные силы России уничтожили хранилище авиатоплива ВСУ и два объекта транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T13:43
2024-04-20T13:43
2024-04-20T13:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили хранилище авиатоплива ВСУ и два объекта транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает Минобороны.В ночь на субботу силы ПВО РФ ликвидировали 50 беспилотников над регионами России. В Минобороны уточнили, что 26 дронов были ликвидированы над территорией Белгородской области, 10 – над территорией Брянской области, 8 – над территорией Курской области, 2 – над Тульской областью и по одному – над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:34 групповых удара возмездия нанесены по оборонке и энергетике УкраиныВС России уничтожили три украинских истребителя и четыре самолетаНа Украине снова гремят взрывы: в 11 регионах и Киеве воздушная тревога
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министерство обороны рф, новости сво, авиация, ракетные войска, артиллерия, вооруженные силы россии, потери всу
ВС России уничтожили хранилище авиатоплива ВСУ и два транспортных объекта
ВС России уничтожили хранилище авиатоплива ВСУ и два объекта транспортной инфраструктуры
13:43 20.04.2024 (обновлено: 13:50 20.04.2024)