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На Украине снова гремят взрывы: в 11 регионах и Киеве воздушная тревога - РИА Новости Крым, 20.04.2024
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На Украине снова гремят взрывы: в 11 регионах и Киеве воздушная тревога
На Украине снова гремят взрывы: в 11 регионах и Киеве воздушная тревога - РИА Новости Крым, 20.04.2024
На Украине снова гремят взрывы: в 11 регионах и Киеве воздушная тревога
В Днепропетровске и подконтрольном киевскому режиму Херсоне в субботу гремят взрывы, воздушная тревога объявлена в 11 областях страны и в Киеве. РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T11:32
2024-04-20T11:34
украина
взрыв
киев
новости
киевская область
херсон
днепропетровская область
николаевская область
кировоградская область
черкасская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Днепропетровске и подконтрольном киевскому режиму Херсоне в субботу гремят взрывы, воздушная тревога объявлена в 11 областях страны и в Киеве.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях. Сирена также прозвучала в Киеве, Киевской области, Винницкой, Одесской областях и подконтрольной Украине части Херсонщины.Украинские СМИ сообщают о сильных взрывах в пригороде Днепропетровска."Сообщают о сильном взрыве в пригороде Днепра", – говорится в публикации.Также сообщается о сильном взрыве в подконтрольном Киеву Херсоне. Подробности не приводятся.В ночь на 20 апреля в ряде регионов Украины были поражены военные и инфраструктурные объекты.Так, николаевское подполье сообщило, что в порту города Южный Одесской области уничтожен ангар, где хранились морские беспилотники. Также подполье сообщило об ударах по авиабазе и расположению 58-й отбельной мотопехотной бригады в Конотопе Сумской области.В ночь на 19 апреля было повреждено одно из предприятий в Павлограде Днепропетровской области, а также два инфраструктурных объекта в самом Днепропетровске.Взрывы также гремели в Никополе и его пригородах. Местное подполье сообщило, что удар в Павлограде нанесен в направлении воинской части 3024 национальной гвардии Украины и по химическому заводу, который специализируется на изготовлении твердого ракетного топлива и ремонтирует установки ракет "Град".Также взрывы в ночь на 19 апреля гремели в районе аэродрома Канатово в Кировограде, два "прилета" зафиксировано в Кривом Роге.Читайте также на РИА Новости Крым:34 групповых удара возмездия нанесены по оборонке и энергетике УкраиныВзрывы гремят в Кривом Роге, Одессе и ЧерниговеПутин прокомментировал удары ВС РФ по энергообъектам Украины
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РИА Новости Крым
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украина, взрыв, киев, новости, киевская область, херсон, днепропетровская область, николаевская область, кировоградская область, черкасская область, полтавская область, харьковская область, сумская область, винницкая область, одесская область, днепропетровск
На Украине снова гремят взрывы: в 11 регионах и Киеве воздушная тревога

О взрывах в Днепропетровске и подконтрольном Киеву Херсоне сообщили украинские СМИ

11:32 20.04.2024 (обновлено: 11:34 20.04.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Днепропетровске и подконтрольном киевскому режиму Херсоне в субботу гремят взрывы, воздушная тревога объявлена в 11 областях страны и в Киеве.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях. Сирена также прозвучала в Киеве, Киевской области, Винницкой, Одесской областях и подконтрольной Украине части Херсонщины.
Украинские СМИ сообщают о сильных взрывах в пригороде Днепропетровска.
"Сообщают о сильном взрыве в пригороде Днепра", – говорится в публикации.
Также сообщается о сильном взрыве в подконтрольном Киеву Херсоне. Подробности не приводятся.
В ночь на 20 апреля в ряде регионов Украины были поражены военные и инфраструктурные объекты.
Так, николаевское подполье сообщило, что в порту города Южный Одесской области уничтожен ангар, где хранились морские беспилотники. Также подполье сообщило об ударах по авиабазе и расположению 58-й отбельной мотопехотной бригады в Конотопе Сумской области.
В ночь на 19 апреля было повреждено одно из предприятий в Павлограде Днепропетровской области, а также два инфраструктурных объекта в самом Днепропетровске.
Взрывы также гремели в Никополе и его пригородах. Местное подполье сообщило, что удар в Павлограде нанесен в направлении воинской части 3024 национальной гвардии Украины и по химическому заводу, который специализируется на изготовлении твердого ракетного топлива и ремонтирует установки ракет "Град".
Также взрывы в ночь на 19 апреля гремели в районе аэродрома Канатово в Кировограде, два "прилета" зафиксировано в Кривом Роге.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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УкраинаВзрывКиевНовостиКиевская областьХерсонДнепропетровская областьНиколаевская областьКировоградская областьЧеркасская областьПолтавская областьХарьковская областьСумская областьВинницкая областьОдесская областьДнепропетровск
 
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Заголовок открываемого материала
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10:33Мотоциклист погиб и четыре человека пострадали в ДТП в Севастополе
10:07Когда можно будет запустить ЗАЭС после перевода в "холодный останов"
09:32Взрывы на Украине: какие объекты поражены
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08:38Штурмовиков обеспечат спецоружием для борьбы с беспилотниками
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07:3050 беспилотников: ночью ПВО отразила массированную атаку на регионы РФ
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06:32Объект ТЭК загорелся в Смоленской области после падения обломков БПЛА
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