https://crimea.ria.ru/20240420/na-ukraine-snova-gremyat-vzryvy-v-11-regionakh-i-kieve-vozdushnaya-trevoga-1136713112.html

На Украине снова гремят взрывы: в 11 регионах и Киеве воздушная тревога

На Украине снова гремят взрывы: в 11 регионах и Киеве воздушная тревога - РИА Новости Крым, 20.04.2024

На Украине снова гремят взрывы: в 11 регионах и Киеве воздушная тревога

В Днепропетровске и подконтрольном киевскому режиму Херсоне в субботу гремят взрывы, воздушная тревога объявлена в 11 областях страны и в Киеве. РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-20T11:32

2024-04-20T11:32

2024-04-20T11:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Днепропетровске и подконтрольном киевскому режиму Херсоне в субботу гремят взрывы, воздушная тревога объявлена в 11 областях страны и в Киеве.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях. Сирена также прозвучала в Киеве, Киевской области, Винницкой, Одесской областях и подконтрольной Украине части Херсонщины.Украинские СМИ сообщают о сильных взрывах в пригороде Днепропетровска."Сообщают о сильном взрыве в пригороде Днепра", – говорится в публикации.Также сообщается о сильном взрыве в подконтрольном Киеву Херсоне. Подробности не приводятся.В ночь на 20 апреля в ряде регионов Украины были поражены военные и инфраструктурные объекты.Так, николаевское подполье сообщило, что в порту города Южный Одесской области уничтожен ангар, где хранились морские беспилотники. Также подполье сообщило об ударах по авиабазе и расположению 58-й отбельной мотопехотной бригады в Конотопе Сумской области.В ночь на 19 апреля было повреждено одно из предприятий в Павлограде Днепропетровской области, а также два инфраструктурных объекта в самом Днепропетровске.Взрывы также гремели в Никополе и его пригородах. Местное подполье сообщило, что удар в Павлограде нанесен в направлении воинской части 3024 национальной гвардии Украины и по химическому заводу, который специализируется на изготовлении твердого ракетного топлива и ремонтирует установки ракет "Град".Также взрывы в ночь на 19 апреля гремели в районе аэродрома Канатово в Кировограде, два "прилета" зафиксировано в Кривом Роге.Читайте также на РИА Новости Крым:34 групповых удара возмездия нанесены по оборонке и энергетике УкраиныВзрывы гремят в Кривом Роге, Одессе и ЧерниговеПутин прокомментировал удары ВС РФ по энергообъектам Украины

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