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Взрывы гремят в Кривом Роге, Одессе и Чернигове

Взрывы гремят в Кривом Роге, Одессе и Чернигове - РИА Новости Крым, 17.04.2024

Взрывы гремят в Кривом Роге, Одессе и Чернигове

В среду взрывы прогремели в Кривом Роге, Одессе и Чернигове. Повреждена припортовая и энергетическая инфраструктуры. Об этом сообщают местные власти и СМИ. РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T12:28

2024-04-17T12:28

2024-04-17T12:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В среду взрывы прогремели в Кривом Роге, Одессе и Чернигове. Повреждена припортовая и энергетическая инфраструктуры. Об этом сообщают местные власти и СМИ.Портовая инфраструктура Одессы"Утром атакована Одесская область. Повреждена инфраструктура региона", - сообщил в своем Telegram-канале сообщения украинских СМИ глава Одессой военной администрации Олег Кипер.Как уточняет РИА Новости, удар нанесен по инфраструктуре порта в районе Одессы, дороги оцеплены, к месту пропускают только машины скорой помощи.Кривой Рог и ЧерниговТакже 17 апреля взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. По данным РИА Новости, после удара в городе наблюдаются перебои с электричеством.О трех ракетных ударах по Чернигову и повреждении инфраструктуры сообщил в своем Telegram-канале глава местной областной гражданской администрации Вячеслав Чаус.В соответствии с данными украинской онлайн-карты воздушных тревог, в Киеве и Киевской области также звучали сирены в 8:48 по московскому времени, затем предупреждение распространилось на Черниговскую, Сумскую и другие области Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Так, 25 февраля назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал, что в подконтрольном Киеву Херсоне повреждены административное здание и объект критической инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв и пожар: что происходит в городах УкраиныМощные взрывы в Одессе - повреждена критическая инфраструктураВзрывы на Украине: в Полтавской области горит промышленный объект

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