Рейтинг@Mail.ru
Взрывы на Украине: в Полтавской области горит промышленный объект - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240220/vzryvy-na-ukraine-v-poltavskoy-oblasti-gorit-promyshlennyy-obekt-1135075906.html
Взрывы на Украине: в Полтавской области горит промышленный объект
Взрывы на Украине: в Полтавской области горит промышленный объект - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Взрывы на Украине: в Полтавской области горит промышленный объект
Промышленный объект горит в Полтавской области после серии взрывов. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава областной военной администрации Филипп Пронин. РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T09:19
2024-02-20T09:21
украина
харьков
харьковская область
полтавская область
запорожье
херсон
кременчуг
взрыв
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/16/1133724300_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9b549640a50d8df85e2cd65bf26f476b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Промышленный объект горит в Полтавской области после серии взрывов. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава областной военной администрации Филипп Пронин.Украинские СМИ также сообщили о взрывах в Днепропетровске, Кременчуге, Харькове и Запорожье. В ночь на вторник воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Утром повторно сирены звучали в в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Накануне взрывами была повреждена припортовая инфраструктура в подконтрольном киевским властям Херсоне. 15 февраля Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, минометных боеприпасов, а также по заводам, производящим топливо для военной техники ВСУВсего за минувшую неделю ВКС России нанесли около 30 групповых ударов по военным объектам Украины. Были оражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, заводы, производившие ГСМ, склады военно-технического имущества и пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины и формирований националистов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожен командный пункт ВСУ, склады горючего и боеприпасов30 групповых ударов по военным объектам Украины: что пораженоВ Киеве и Львове гремят взрывы
украина
харьков
харьковская область
полтавская область
запорожье
херсон
кременчуг
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/16/1133724300_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c2e24926e2f5263d7bfc154a3ced1533.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, харьков, харьковская область, полтавская область, запорожье, херсон, кременчуг, взрыв, новости, в мире
Взрывы на Украине: в Полтавской области горит промышленный объект

Взрывы гремят в четырех областях Украины

09:19 20.02.2024 (обновлено: 09:21 20.02.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Промышленный объект горит в Полтавской области после серии взрывов. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава областной военной администрации Филипп Пронин.
"В Кременчугском районе раздались звуки взрывов. Под ударом оказался промышленный объект. Это привело к пожару", - написал он.
Украинские СМИ также сообщили о взрывах в Днепропетровске, Кременчуге, Харькове и Запорожье.
В ночь на вторник воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Утром повторно сирены звучали в в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Накануне взрывами была повреждена припортовая инфраструктура в подконтрольном киевским властям Херсоне. 15 февраля Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, минометных боеприпасов, а также по заводам, производящим топливо для военной техники ВСУ
Всего за минувшую неделю ВКС России нанесли около 30 групповых ударов по военным объектам Украины. Были оражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, заводы, производившие ГСМ, склады военно-технического имущества и пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины и формирований националистов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Уничтожен командный пункт ВСУ, склады горючего и боеприпасов
30 групповых ударов по военным объектам Украины: что поражено
В Киеве и Львове гремят взрывы
 
УкраинаХарьковХарьковская областьПолтавская областьЗапорожьеХерсонКременчугВзрывНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:44Севастополю есть чему поучиться у Крыма в вопросах развития – мнение
10:34Украины для меня больше нет: как украинка стала помогать российской армии
10:20Бьют по новым селам: ВСУ выпустили более 30 снарядов по мирной Херсонщине
10:00Точка невозврата: почему запад "ускорил" майдан на Украине
09:53Как работает Керченская паромная переправа во вторник
09:19Взрывы на Украине: в Полтавской области горит промышленный объект
09:00Над Калужской и Брянской областями уничтожены дроны ВСУ
08:32В Крыму будут готовить специалистов для местных рыбохозяйств
08:06Поедет молодежь: в Крыму оценили эффект от поручения Путина по медицине
07:44Греки Мариуполя создали региональную национально-культурную автономию
07:25Три беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью
07:12Каждая четвертая жертва телефонных мошенников брала кредит в банке
06:34В новых регионах восстановили 6,5 тысяч домов и соцучреждений
06:04Массовые отключения света в Севастополе во вторник – адреса
00:01Во вторник в Крыму сохранится прохладная погода
00:00Какой сегодня праздник: 20 февраля
22:34Главное за день: 19 февраля
22:11Главные новости Крыма: 19 февраля
21:4311 детей вернулись в свои семьи на Украине – Львова-Белова
21:26Программы "Земский доктор" и "Земский учитель" будут продлены
Лента новостейМолния