https://crimea.ria.ru/20240220/vzryvy-na-ukraine-v-poltavskoy-oblasti-gorit-promyshlennyy-obekt-1135075906.html

Взрывы на Украине: в Полтавской области горит промышленный объект

Взрывы на Украине: в Полтавской области горит промышленный объект - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Взрывы на Украине: в Полтавской области горит промышленный объект

Промышленный объект горит в Полтавской области после серии взрывов. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава областной военной администрации Филипп Пронин. РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T09:19

2024-02-20T09:19

2024-02-20T09:21

украина

харьков

харьковская область

полтавская область

запорожье

херсон

кременчуг

взрыв

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/16/1133724300_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9b549640a50d8df85e2cd65bf26f476b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Промышленный объект горит в Полтавской области после серии взрывов. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава областной военной администрации Филипп Пронин.Украинские СМИ также сообщили о взрывах в Днепропетровске, Кременчуге, Харькове и Запорожье. В ночь на вторник воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Утром повторно сирены звучали в в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Накануне взрывами была повреждена припортовая инфраструктура в подконтрольном киевским властям Херсоне. 15 февраля Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, минометных боеприпасов, а также по заводам, производящим топливо для военной техники ВСУВсего за минувшую неделю ВКС России нанесли около 30 групповых ударов по военным объектам Украины. Были оражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, заводы, производившие ГСМ, склады военно-технического имущества и пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины и формирований националистов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожен командный пункт ВСУ, склады горючего и боеприпасов30 групповых ударов по военным объектам Украины: что пораженоВ Киеве и Львове гремят взрывы

украина

харьков

харьковская область

полтавская область

запорожье

херсон

кременчуг

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, харьков, харьковская область, полтавская область, запорожье, херсон, кременчуг, взрыв, новости, в мире