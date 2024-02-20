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Взрывы на Украине: в Полтавской области горит промышленный объект
Взрывы на Украине: в Полтавской области горит промышленный объект - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Взрывы на Украине: в Полтавской области горит промышленный объект
Промышленный объект горит в Полтавской области после серии взрывов. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава областной военной администрации Филипп Пронин. РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T09:19
2024-02-20T09:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Промышленный объект горит в Полтавской области после серии взрывов. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава областной военной администрации Филипп Пронин.Украинские СМИ также сообщили о взрывах в Днепропетровске, Кременчуге, Харькове и Запорожье. В ночь на вторник воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Утром повторно сирены звучали в в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Накануне взрывами была повреждена припортовая инфраструктура в подконтрольном киевским властям Херсоне. 15 февраля Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, минометных боеприпасов, а также по заводам, производящим топливо для военной техники ВСУВсего за минувшую неделю ВКС России нанесли около 30 групповых ударов по военным объектам Украины. Были оражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, заводы, производившие ГСМ, склады военно-технического имущества и пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины и формирований националистов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожен командный пункт ВСУ, склады горючего и боеприпасов30 групповых ударов по военным объектам Украины: что пораженоВ Киеве и Львове гремят взрывы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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украина, харьков, харьковская область, полтавская область, запорожье, херсон, кременчуг, взрыв, новости, в мире
Взрывы на Украине: в Полтавской области горит промышленный объект
Взрывы гремят в четырех областях Украины
09:19 20.02.2024 (обновлено: 09:21 20.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Промышленный объект горит в Полтавской области после серии взрывов. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава областной военной администрации Филипп Пронин.
"В Кременчугском районе раздались звуки взрывов. Под ударом оказался промышленный объект. Это привело к пожару", - написал он.
Украинские СМИ также сообщили о взрывах в Днепропетровске, Кременчуге, Харькове и Запорожье.
В ночь на вторник воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Утром повторно сирены звучали в в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Накануне взрывами была повреждена припортовая инфраструктура
в подконтрольном киевским властям Херсоне. 15 февраля Вооруженные силы России нанесли групповой удар
по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, минометных боеприпасов, а также по заводам, производящим топливо для военной техники ВСУ
Всего за минувшую неделю ВКС России нанесли около 30 групповых ударов
по военным объектам Украины. Были оражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, заводы, производившие ГСМ, склады военно-технического имущества и пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины и формирований националистов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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