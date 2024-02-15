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В Киеве и Львове гремят взрывы
В Киеве и Львове гремят взрывы - РИА Новости Крым, 15.02.2024
В Киеве и Львове гремят взрывы
Утром в четверг серия взрывов звучит в Киеве Львове, Киевской и Хмельницкой области, Днепропетровске и Запорожье. На всей территории Украины объявлена воздушная РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T07:35
2024-02-15T07:35
2024-02-15T08:24
украина
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виталий кличко
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днепропетровская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Утром в четверг серия взрывов звучит в Киеве Львове, Киевской и Хмельницкой области, Днепропетровске и Запорожье. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Местные власти и СМИ сообщают о работе ПВО и взрывах.О серии взрывов в Киеве сообщил мэр Виталий Кличко."Взрывы в городе. Работает ПВО", - информировал градоначальник.В Киевской областной военной администрации также сообщают о взрывах на территории области."Взрывы раздаются в Киевской области, сработала система противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.Об ударах сообщает и глава военно-гражданской администрации Львовской области Максим Козицкий. По его данным, в регионе с шести часов утра звучат сирены ракетной опасности."Львов. Очень громко", - написал он.Мэр Львова Андрей Садовой в своем Telegram-канале уточнил, что в городе серия взрывов звучит уже второй раз. "Во Львове повторные звуки взрывов", – пишет городской глава Андрей Садовой.Взрывы также звучали в подконтрольных киевскому режиму Запорожье - там поврежден объект инфраструктуры, и в Днепропетровске."В Запорожье слышны звуки взрывов. Угроза сохраняется. Предварительно есть попадание в объект инфраструктуры", – пишет назначенный Зеленским глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.Глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук также сообщает о воздушной тревоге и просит жителей оставаться в укрытиях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине заявили о выходе из строя крупной ТЭС в Днепропетровске31 групповой удар: уничтожены цеха сборки дронов и наемники ВСУВзрыв и утечка топлива: в Харькове полностью уничтожена нефтебаза
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украина, киев, виталий кличко, взрыв, львов, киевская область, львовская область, хмельницкая область, запорожье, днепропетровская область, новости, в мире
В Киеве и Львове гремят взрывы
Взрывы звучат в Киеве, Львове и трех областях Украины
07:35 15.02.2024 (обновлено: 08:24 15.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Утром в четверг серия взрывов звучит в Киеве Львове, Киевской и Хмельницкой области, Днепропетровске и Запорожье. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Местные власти и СМИ сообщают о работе ПВО и взрывах.
О серии взрывов в Киеве сообщил мэр Виталий Кличко.
"Взрывы в городе. Работает ПВО", - информировал градоначальник.
В Киевской областной военной администрации также сообщают о взрывах на территории области.
"Взрывы раздаются в Киевской области, сработала система противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
Об ударах сообщает и глава военно-гражданской администрации Львовской области Максим Козицкий. По его данным, в регионе с шести часов утра звучат сирены ракетной опасности.
"Львов. Очень громко", - написал он.
Мэр Львова Андрей Садовой в своем Telegram-канале уточнил, что в городе серия взрывов звучит уже второй раз.
"Во Львове повторные звуки взрывов", – пишет городской глава Андрей Садовой.
Взрывы также звучали в подконтрольных киевскому режиму Запорожье - там поврежден объект инфраструктуры, и в Днепропетровске.
"В Запорожье слышны звуки взрывов. Угроза сохраняется. Предварительно есть попадание в объект инфраструктуры", – пишет назначенный Зеленским глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук также сообщает о воздушной тревоге и просит жителей оставаться в укрытиях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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