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В Киеве и Львове гремят взрывы

В Киеве и Львове гремят взрывы - РИА Новости Крым, 15.02.2024

В Киеве и Львове гремят взрывы

Утром в четверг серия взрывов звучит в Киеве Львове, Киевской и Хмельницкой области, Днепропетровске и Запорожье. На всей территории Украины объявлена воздушная РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T07:35

2024-02-15T07:35

2024-02-15T08:24

украина

киев

виталий кличко

взрыв

львов

киевская область

львовская область

хмельницкая область

запорожье

днепропетровская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Утром в четверг серия взрывов звучит в Киеве Львове, Киевской и Хмельницкой области, Днепропетровске и Запорожье. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Местные власти и СМИ сообщают о работе ПВО и взрывах.О серии взрывов в Киеве сообщил мэр Виталий Кличко."Взрывы в городе. Работает ПВО", - информировал градоначальник.В Киевской областной военной администрации также сообщают о взрывах на территории области."Взрывы раздаются в Киевской области, сработала система противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.Об ударах сообщает и глава военно-гражданской администрации Львовской области Максим Козицкий. По его данным, в регионе с шести часов утра звучат сирены ракетной опасности."Львов. Очень громко", - написал он.Мэр Львова Андрей Садовой в своем Telegram-канале уточнил, что в городе серия взрывов звучит уже второй раз. "Во Львове повторные звуки взрывов", – пишет городской глава Андрей Садовой.Взрывы также звучали в подконтрольных киевскому режиму Запорожье - там поврежден объект инфраструктуры, и в Днепропетровске."В Запорожье слышны звуки взрывов. Угроза сохраняется. Предварительно есть попадание в объект инфраструктуры", – пишет назначенный Зеленским глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.Глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук также сообщает о воздушной тревоге и просит жителей оставаться в укрытиях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине заявили о выходе из строя крупной ТЭС в Днепропетровске31 групповой удар: уничтожены цеха сборки дронов и наемники ВСУВзрыв и утечка топлива: в Харькове полностью уничтожена нефтебаза

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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