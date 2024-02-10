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Взрыв и утечка топлива: в Харькове полностью уничтожена нефтебаза
Взрыв и утечка топлива: в Харькове полностью уничтожена нефтебаза - РИА Новости Крым, 10.02.2024
Взрыв и утечка топлива: в Харькове полностью уничтожена нефтебаза
В Харькове полностью уничтожена нефтебаза. После взрыва там вспыхнул крупный пожар, а также произошла утечка топлива. Об этом со ссылкой на начальника... РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-10T13:07
2024-02-10T13:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Харькове полностью уничтожена нефтебаза. После взрыва там вспыхнул крупный пожар, а также произошла утечка топлива. Об этом со ссылкой на начальника Следственного управления полиции Харьковской области Сергея Болвинова пишут украинские СМИ.В субботу Харьковская областная прокуратура сообщила о полно уничтожении объекта критической инфраструктуры в результате взрыва. При этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил об угрозе повторной утечки топлива. "Один резервуар еще заполнен топливом, в настоящее время подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям локализовали пожар, однако опасность сохраняется. Место происшествия охраняется", - цитируют Синегуба местные СМИ.В Одессе в субботы было три волны ударов. В результате повреждена припортовая инфраструктура в порту. В Измаиле - технические помещения "промышленных" и "сервисных" объектов, уточнили власти.Ранее сообщалось о серии мощных взрывов, которые в ночь на 10 февраля звучали в Одессе, Харькове и Николаевской области. Как заявлял мэр Харькова Игорь Терехов, в городе произошло возгорание топливного склада и серия мощных пожаров.Армия России начала наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С этого времени воздушная тревога на территории Украины объявляется каждый день, иногда – повсеместно.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар нанесен по объектам ВПК Украины: что пораженоЧасть Киева осталась без света после взрывовСклад топлива ВСУ уничтожен в Днепропетровской области
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украина, харьков, одесса, в мире, происшествия, новости
Взрыв и утечка топлива: в Харькове полностью уничтожена нефтебаза
В Харькове после взрыва полностью уничтожена нефтебаза
13:07 10.02.2024 (обновлено: 13:08 10.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Харькове полностью уничтожена нефтебаза. После взрыва там вспыхнул крупный пожар, а также произошла утечка топлива. Об этом со ссылкой на начальника Следственного управления полиции Харьковской области Сергея Болвинова пишут украинские СМИ.
В субботу Харьковская областная прокуратура сообщила о полно уничтожении объекта критической инфраструктуры в результате взрыва.
"Из-за попадания произошел взрыв на этой нефтебазе, емкости были повреждены, из-за чего произошла утечка горюче-смазочных материалов. Дизель и бензин смешался со снегом", - цитируют Болвинова украинские издания.
При этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил об угрозе повторной утечки топлива.
"Один резервуар еще заполнен топливом, в настоящее время подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям локализовали пожар, однако опасность сохраняется. Место происшествия охраняется", - цитируют Синегуба местные СМИ.
В Одессе в субботы было три волны ударов. В результате повреждена припортовая инфраструктура в порту. В Измаиле - технические помещения "промышленных" и "сервисных" объектов, уточнили власти.
Ранее сообщалось о серии мощных взрывов
, которые в ночь на 10 февраля звучали в Одессе, Харькове и Николаевской области. Как заявлял мэр Харькова Игорь Терехов, в городе произошло возгорание топливного склада и серия мощных пожаров.
Армия России начала наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С этого времени воздушная тревога на территории Украины объявляется каждый день, иногда – повсеместно.
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