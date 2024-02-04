https://crimea.ria.ru/20240204/sklad-topliva-vsu-unichtozhen-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1134681594.html

Склад топлива ВСУ уничтожен в Днепропетровской области

Склад топлива ВСУ уничтожен в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 04.02.2024

Склад топлива ВСУ уничтожен в Днепропетровской области

Вооруженные силы России за сутки уничтожили склад горючего ВСУ в Днепропетровской области и также нанесли удары по живой силе и технике противника в 124... РИА Новости Крым, 04.02.2024

2024-02-04T13:45

2024-02-04T13:45

2024-02-04T13:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки уничтожили склад горючего ВСУ в Днепропетровской области и также нанесли удары по живой силе и технике противника в 124 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в районе населенного пункта Покровск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.Средства противовоздушной обороны сбили 97 украинских беспилотников в Луганской Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11775 беспилотных летательных аппаратов, 462 зенитных ракетных комплекса, 14904 танка и других боевых бронированных машин, 1216 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7963 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18230 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне СВО уничтожены свыше 6 тысяч украинских боевиков за неделюВС России разбили пять украинских С-300 и западные комплексы ПВОПо военным объектам и наемникам ВСУ нанесли 37 групповых ударов за неделю

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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