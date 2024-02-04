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Склад топлива ВСУ уничтожен в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 04.02.2024
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Склад топлива ВСУ уничтожен в Днепропетровской области
Склад топлива ВСУ уничтожен в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 04.02.2024
Склад топлива ВСУ уничтожен в Днепропетровской области
Вооруженные силы России за сутки уничтожили склад горючего ВСУ в Днепропетровской области и также нанесли удары по живой силе и технике противника в 124... РИА Новости Крым, 04.02.2024
2024-02-04T13:45
2024-02-04T13:45
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки уничтожили склад горючего ВСУ в Днепропетровской области и также нанесли удары по живой силе и технике противника в 124 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в районе населенного пункта Покровск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.Средства противовоздушной обороны сбили 97 украинских беспилотников в Луганской Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11775 беспилотных летательных аппаратов, 462 зенитных ракетных комплекса, 14904 танка и других боевых бронированных машин, 1216 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7963 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18230 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне СВО уничтожены свыше 6 тысяч украинских боевиков за неделюВС России разбили пять украинских С-300 и западные комплексы ПВОПо военным объектам и наемникам ВСУ нанесли 37 групповых ударов за неделю
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Склад топлива ВСУ уничтожен в Днепропетровской области

Российские войска уничтожили склад горючего ВСУ в Днепропетровской области

13:45 04.02.2024
 
© Министерство обороны РФВзрыв
Взрыв
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки уничтожили склад горючего ВСУ в Днепропетровской области и также нанесли удары по живой силе и технике противника в 124 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад горючего ВСУ в Днепропетровской области, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124 районах", - говорится в сообщении.
Кроме того, в районе населенного пункта Покровск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.
Средства противовоздушной обороны сбили 97 украинских беспилотников в Луганской Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11775 беспилотных летательных аппаратов, 462 зенитных ракетных комплекса, 14904 танка и других боевых бронированных машин, 1216 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7963 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18230 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости
 
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