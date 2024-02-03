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По военным объектам и наемникам ВСУ нанесли 37 групповых ударов за неделю
По военным объектам и наемникам ВСУ нанесли 37 групповых ударов за неделю - РИА Новости Крым, 03.02.2024
По военным объектам и наемникам ВСУ нанесли 37 групповых ударов за неделю
37 групповых ударов ракетами и беспилотниками нанесены Вооруженными силами России по военным объектам украинских боевиков за неделю. Об этом в субботу сообщили... РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T15:15
2024-02-03T15:15
2024-02-03T15:20
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новости сво
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. 37 групповых ударов ракетами и беспилотниками нанесены Вооруженными силами России по военным объектам украинских боевиков за неделю. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.Также поражены пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. "Все назначенные объекты поражены", - сказано в сообщении.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 678 беспилотных летательных аппаратов, 462 зенитных ракетных комплексов, 14 893 танка и других боевых бронированных машин, 1215 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7952 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 179 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Два реактивных снаряда "Ольха" и 40 дронов ВСУ сбиты силами России127 высокоточных ударов нанесено по военным объектам Украины за месяцГромадные цифры – Шойгу назвал потери ВСУ за месяц
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
По военным объектам и наемникам ВСУ нанесли 37 групповых ударов за неделю
Военные аэродромы, арсеналы и базы горючего ВСУ разбиты высокоточными ударами ВС России
15:15 03.02.2024 (обновлено: 15:20 03.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. 37 групповых ударов ракетами и беспилотниками нанесены Вооруженными силами России по военным объектам украинских боевиков за неделю. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.
"В период с 27 января по 3 февраля Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ", - сообщается в недельной сводке ведомства.
Также поражены пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.
"Все назначенные объекты поражены", - сказано в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 678 беспилотных летательных аппаратов, 462 зенитных ракетных комплексов, 14 893 танка и других боевых бронированных машин, 1215 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7952 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 179 единиц специальной военной автомобильной техники.
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