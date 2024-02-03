https://crimea.ria.ru/20240203/po-voennym-obektam-vsu-nanesli-37-gruppovykh-udarov-za-nedelyu-1134667087.html

По военным объектам и наемникам ВСУ нанесли 37 групповых ударов за неделю

По военным объектам и наемникам ВСУ нанесли 37 групповых ударов за неделю - РИА Новости Крым, 03.02.2024

По военным объектам и наемникам ВСУ нанесли 37 групповых ударов за неделю

37 групповых ударов ракетами и беспилотниками нанесены Вооруженными силами России по военным объектам украинских боевиков за неделю. Об этом в субботу сообщили... РИА Новости Крым, 03.02.2024

2024-02-03T15:15

2024-02-03T15:15

2024-02-03T15:20

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. 37 групповых ударов ракетами и беспилотниками нанесены Вооруженными силами России по военным объектам украинских боевиков за неделю. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.Также поражены пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. "Все назначенные объекты поражены", - сказано в сообщении.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 678 беспилотных летательных аппаратов, 462 зенитных ракетных комплексов, 14 893 танка и других боевых бронированных машин, 1215 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7952 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 179 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Два реактивных снаряда "Ольха" и 40 дронов ВСУ сбиты силами России127 высокоточных ударов нанесено по военным объектам Украины за месяцГромадные цифры – Шойгу назвал потери ВСУ за месяц

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу