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Два реактивных снаряда "Ольха" и 40 дронов ВСУ сбиты силами России - РИА Новости Крым, 02.02.2024
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Два реактивных снаряда "Ольха" и 40 дронов ВСУ сбиты силами России
Два реактивных снаряда "Ольха" и 40 дронов ВСУ сбиты силами России - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Два реактивных снаряда "Ольха" и 40 дронов ВСУ сбиты силами России
Вооруженные силы России поразили склад боеприпасов ВСУ, а ПВО сбили реактивные снаряды и 40 вражеских дронов над новыми регионами страны и Харьковской областью. РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T15:44
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министерство обороны рф
новости сво
пво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
беспилотник (бпла, дрон)
харьковская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили склад боеприпасов ВСУ, а ПВО сбили реактивные снаряды и 40 вражеских дронов над новыми регионами страны и Харьковской областью. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.Кроме того, российские системы противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда системы залпового огня "Ольха" и вражеские дроны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 620 беспилотных летательных аппаратов, 457 зенитных ракетных комплексов, 14 888 танков и других боевых бронированных машин, 1215 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7946 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 156 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:127 высокоточных ударов нанесено по военным объектам Украины за месяцГромадные цифры – Шойгу назвал потери ВСУ за месяц"Психологические удары": Залужный рассказал о планах ВСУ на 2024 год
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министерство обороны рф, новости сво, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , беспилотник (бпла, дрон), харьковская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
Два реактивных снаряда "Ольха" и 40 дронов ВСУ сбиты силами России

ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ и сбили реактивные снаряды и 40 дронов

15:44 02.02.2024 (обновлено: 15:48 02.02.2024)
 
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Работа ПВО ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили склад боеприпасов ВСУ, а ПВО сбили реактивные снаряды и 40 вражеских дронов над новыми регионами страны и Харьковской областью. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ, а также живая сила и военная техника в 102-х районах", - сказано в пятничной сводке оборонного ведомства.
Кроме того, российские системы противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда системы залпового огня "Ольха" и вражеские дроны.
"Уничтожены 40 украинских БПЛА в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Новоселовка Донецкой Народной Республики, Новая Маячка Херсонской области, Семеновка и Работино Запорожской области", - уточнили в Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 620 беспилотных летательных аппаратов, 457 зенитных ракетных комплексов, 14 888 танков и других боевых бронированных машин, 1215 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7946 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 156 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Министерство обороны РФНовости СВОПВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Харьковская областьЗапорожская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)
 
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