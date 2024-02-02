https://crimea.ria.ru/20240202/dva-reaktivnykh-snaryada-olkha-i-40-dronov-vsu-sbity-silami-rossii-1134650445.html

Два реактивных снаряда "Ольха" и 40 дронов ВСУ сбиты силами России

Два реактивных снаряда "Ольха" и 40 дронов ВСУ сбиты силами России - РИА Новости Крым, 02.02.2024

Два реактивных снаряда "Ольха" и 40 дронов ВСУ сбиты силами России

Вооруженные силы России поразили склад боеприпасов ВСУ, а ПВО сбили реактивные снаряды и 40 вражеских дронов над новыми регионами страны и Харьковской областью. РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T15:44

2024-02-02T15:44

2024-02-02T15:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили склад боеприпасов ВСУ, а ПВО сбили реактивные снаряды и 40 вражеских дронов над новыми регионами страны и Харьковской областью. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.Кроме того, российские системы противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда системы залпового огня "Ольха" и вражеские дроны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 620 беспилотных летательных аппаратов, 457 зенитных ракетных комплексов, 14 888 танков и других боевых бронированных машин, 1215 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7946 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 156 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:127 высокоточных ударов нанесено по военным объектам Украины за месяцГромадные цифры – Шойгу назвал потери ВСУ за месяц"Психологические удары": Залужный рассказал о планах ВСУ на 2024 год

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запорожская область

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луганская народная республика (лнр)

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министерство обороны рф, новости сво, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , беспилотник (бпла, дрон), харьковская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)