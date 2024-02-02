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127 высокоточных ударов нанесено по военным объектам Украины за месяц - РИА Новости Крым, 02.02.2024
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127 высокоточных ударов нанесено по военным объектам Украины за месяц
127 высокоточных ударов нанесено по военным объектам Украины за месяц - РИА Новости Крым, 02.02.2024
127 высокоточных ударов нанесено по военным объектам Украины за месяц
Вооруженные силы РФ в январе нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом заявил РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T13:08
2024-02-02T13:25
сергей шойгу
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в январе нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.По словам Шойгу, чтобы не допустить обрушения собственной обороны, киевский режим бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации. Чтобы продемонстрировать западным кураторам хоть каких-то успехи, Киев осуществляет террористические акты против российских мирных граждан, добавил министр.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что поражено13 групповых ударов: на Украине поражены военные заводы и арсеналыВысокоточный удар нанесен по объектам ВПК Украины
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сергей шойгу, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу
127 высокоточных ударов нанесено по военным объектам Украины за месяц

Войска РФ нанесли 127 высокоточных ударов по военным объектам Украины за январь – Шойгу

13:08 02.02.2024 (обновлено: 13:25 02.02.2024)
 
© Министерство обороны РФКадр видео запуска ракеты по украинским объектам
Кадр видео запуска ракеты по украинским объектам
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в январе нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
"В январе российские Вооруженные силы нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников", – цитирует РИА Новости главу ведомства.
По словам Шойгу, чтобы не допустить обрушения собственной обороны, киевский режим бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации. Чтобы продемонстрировать западным кураторам хоть каких-то успехи, Киев осуществляет террористические акты против российских мирных граждан, добавил министр.
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Сергей ШойгуНовости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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