https://crimea.ria.ru/20240202/127-vysokotochnykh-udarov-naneseno-po-voennym-obektam-ukrainy-za-mesyats-1134642517.html
127 высокоточных ударов нанесено по военным объектам Украины за месяц
127 высокоточных ударов нанесено по военным объектам Украины за месяц - РИА Новости Крым, 02.02.2024
127 высокоточных ударов нанесено по военным объектам Украины за месяц
Вооруженные силы РФ в январе нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом заявил РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T13:08
2024-02-02T13:08
2024-02-02T13:25
сергей шойгу
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в январе нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.По словам Шойгу, чтобы не допустить обрушения собственной обороны, киевский режим бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации. Чтобы продемонстрировать западным кураторам хоть каких-то успехи, Киев осуществляет террористические акты против российских мирных граждан, добавил министр.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что поражено13 групповых ударов: на Украине поражены военные заводы и арсеналыВысокоточный удар нанесен по объектам ВПК Украины
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сергей шойгу, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу
127 высокоточных ударов нанесено по военным объектам Украины за месяц
Войска РФ нанесли 127 высокоточных ударов по военным объектам Украины за январь – Шойгу
13:08 02.02.2024 (обновлено: 13:25 02.02.2024)