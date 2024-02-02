https://crimea.ria.ru/20240202/127-vysokotochnykh-udarov-naneseno-po-voennym-obektam-ukrainy-za-mesyats-1134642517.html

127 высокоточных ударов нанесено по военным объектам Украины за месяц

127 высокоточных ударов нанесено по военным объектам Украины за месяц - РИА Новости Крым, 02.02.2024

127 высокоточных ударов нанесено по военным объектам Украины за месяц

Вооруженные силы РФ в январе нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом заявил РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T13:08

2024-02-02T13:08

2024-02-02T13:25

сергей шойгу

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в январе нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.По словам Шойгу, чтобы не допустить обрушения собственной обороны, киевский режим бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации. Чтобы продемонстрировать западным кураторам хоть каких-то успехи, Киев осуществляет террористические акты против российских мирных граждан, добавил министр.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что поражено13 групповых ударов: на Украине поражены военные заводы и арсеналыВысокоточный удар нанесен по объектам ВПК Украины

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу