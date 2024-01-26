https://crimea.ria.ru/20240126/13-gruppovykh-udarov-na-ukraine-porazheny-voennye-zavody-i-arsenaly-1134480811.html
13 групповых ударов: на Украине поражены военные заводы и арсеналы
13 групповых ударов: на Украине поражены военные заводы и арсеналы - РИА Новости Крым, 26.01.2024
13 групповых ударов: на Украине поражены военные заводы и арсеналы
Вооруженные силы России за неделю нанесли 13 групповых ударов ракетами и беспилотниками по предприятиям, производящим безэкипажные катера и ракеты, а также по... РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T17:50
2024-01-26T17:50
2024-01-26T17:50
министерство обороны рф
новости сво
россия
беспилотник (бпла, дрон)
украина
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1d/1133898913_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_864287177afd762202b0be5bd780ea3f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 13 групповых ударов ракетами и беспилотниками по предприятиям, производящим безэкипажные катера и ракеты, а также по арсеналам и военным аэродромам ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, поражены арсеналы, военная аэродромная инфраструктура, базы горючего и пункты временной дислокации иностранных наемников."Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты были поражены", – добавили в министерстве.Неделей ранее Вооруженные силы РФ нанесли 17 групповых ударов по военным объектам Украины. Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие ремонт вооружения и техники, изготовление боеприпасов, порохов и разведывательно-ударных беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожены два склада украинских боеприпасов и французская ЗРКГромадные потери ВСУ: уничтожены почти 800 боевиков, оружие и техникаВысокоточный удар нанесен по объектам ВПК Украины
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1d/1133898913_215:0:1316:826_1920x0_80_0_0_4665a3e13451caaed22c065dbccc2889.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, россия, беспилотник (бпла, дрон), украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу
13 групповых ударов: на Украине поражены военные заводы и арсеналы
Армия России нанесла 13 групповых ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины