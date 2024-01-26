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13 групповых ударов: на Украине поражены военные заводы и арсеналы - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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13 групповых ударов: на Украине поражены военные заводы и арсеналы
13 групповых ударов: на Украине поражены военные заводы и арсеналы - РИА Новости Крым, 26.01.2024
13 групповых ударов: на Украине поражены военные заводы и арсеналы
Вооруженные силы России за неделю нанесли 13 групповых ударов ракетами и беспилотниками по предприятиям, производящим безэкипажные катера и ракеты, а также по... РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T17:50
2024-01-26T17:50
министерство обороны рф
новости сво
россия
беспилотник (бпла, дрон)
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 13 групповых ударов ракетами и беспилотниками по предприятиям, производящим безэкипажные катера и ракеты, а также по арсеналам и военным аэродромам ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, поражены арсеналы, военная аэродромная инфраструктура, базы горючего и пункты временной дислокации иностранных наемников."Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты были поражены", – добавили в министерстве.Неделей ранее Вооруженные силы РФ нанесли 17 групповых ударов по военным объектам Украины. Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие ремонт вооружения и техники, изготовление боеприпасов, порохов и разведывательно-ударных беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожены два склада украинских боеприпасов и французская ЗРКГромадные потери ВСУ: уничтожены почти 800 боевиков, оружие и техникаВысокоточный удар нанесен по объектам ВПК Украины
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, россия, беспилотник (бпла, дрон), украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу
13 групповых ударов: на Украине поражены военные заводы и арсеналы

Армия России нанесла 13 групповых ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины

17:50 26.01.2024
 
© Министерство обороны РФКадр видео запуска ракеты по украинским объектам
Кадр видео запуска ракеты по украинским объектам
© Министерство обороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 13 групповых ударов ракетами и беспилотниками по предприятиям, производящим безэкипажные катера и ракеты, а также по арсеналам и военным аэродромам ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

"С 20 по 26 января нанесено 13 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производившим безэкипажные катера, боеприпасы, ракеты и комплектующие к ним", – говорится в сообщении.

Кроме того, поражены арсеналы, военная аэродромная инфраструктура, базы горючего и пункты временной дислокации иностранных наемников.
"Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты были поражены", – добавили в министерстве.
Неделей ранее Вооруженные силы РФ нанесли 17 групповых ударов по военным объектам Украины. Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие ремонт вооружения и техники, изготовление боеприпасов, порохов и разведывательно-ударных беспилотников.
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Министерство обороны РФНовости СВОРоссияБеспилотник (БПЛА, дрон)УкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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