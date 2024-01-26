https://crimea.ria.ru/20240126/13-gruppovykh-udarov-na-ukraine-porazheny-voennye-zavody-i-arsenaly-1134480811.html

13 групповых ударов: на Украине поражены военные заводы и арсеналы

13 групповых ударов: на Украине поражены военные заводы и арсеналы - РИА Новости Крым, 26.01.2024

13 групповых ударов: на Украине поражены военные заводы и арсеналы

Вооруженные силы России за неделю нанесли 13 групповых ударов ракетами и беспилотниками по предприятиям, производящим безэкипажные катера и ракеты, а также по... РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T17:50

2024-01-26T17:50

2024-01-26T17:50

министерство обороны рф

новости сво

россия

беспилотник (бпла, дрон)

украина

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 13 групповых ударов ракетами и беспилотниками по предприятиям, производящим безэкипажные катера и ракеты, а также по арсеналам и военным аэродромам ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, поражены арсеналы, военная аэродромная инфраструктура, базы горючего и пункты временной дислокации иностранных наемников."Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты были поражены", – добавили в министерстве.Неделей ранее Вооруженные силы РФ нанесли 17 групповых ударов по военным объектам Украины. Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие ремонт вооружения и техники, изготовление боеприпасов, порохов и разведывательно-ударных беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожены два склада украинских боеприпасов и французская ЗРКГромадные потери ВСУ: уничтожены почти 800 боевиков, оружие и техникаВысокоточный удар нанесен по объектам ВПК Украины

россия

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, россия, беспилотник (бпла, дрон), украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу