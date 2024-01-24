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Уничтожены два склада украинских боеприпасов и французская ЗРК - РИА Новости Крым, 24.01.2024
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Уничтожены два склада украинских боеприпасов и французская ЗРК
Уничтожены два склада украинских боеприпасов и французская ЗРК - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Уничтожены два склада украинских боеприпасов и французская ЗРК
Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили два склада боеприпасов для бригад ВСУ, а также разбили зенитные ракетные комплексы противника, в том числе... РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T16:57
2024-01-24T17:06
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
поставки западного оружия украине
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили два склада боеприпасов для бригад ВСУ, а также разбили зенитные ракетные комплексы противника, в том числе поставленные странами Запада в зону спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.Удары наносились ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами.Кроме того, поражены 127 артиллерийских подразделений украинских боевиков на огневых позициях, живая сила и военная техника врага в 132 районах.Накануне ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества.Читайте также на РИА Новости Крым:Что обеспечит скорую победу России в конфликте на Украине – сенаторГде в России делают "костюмы-невидимки" для военныхНа Южно-Донецком направлении горят украинские Leopard, Krab и М777
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , поставки западного оружия украине, новости сво
Уничтожены два склада украинских боеприпасов и французская ЗРК

Армия России уничтожила склады с боеприпасами ВСУ и зенитно-ракетный комплекс из Франции

16:57 24.01.2024 (обновлено: 17:06 24.01.2024)
 
© Министерство обороны РФАрмия России
Армия России
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили два склада боеприпасов для бригад ВСУ, а также разбили зенитные ракетные комплексы противника, в том числе поставленные странами Запада в зону спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.
Удары наносились ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами.
"В течение суток уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс SAMP-T французского производства, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300". - уточнили в оборонном ведомстве.
Кроме того, поражены 127 артиллерийских подразделений украинских боевиков на огневых позициях, живая сила и военная техника врага в 132 районах.
Накануне ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества.
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Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУПоставки западного оружия УкраинеНовости СВО
 
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