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Где в России делают "костюмы-невидимки" для военных - РИА Новости Крым, 22.01.2024
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Где в России делают "костюмы-невидимки" для военных
Где в России делают "костюмы-невидимки" для военных - РИА Новости Крым, 22.01.2024
Где в России делают "костюмы-невидимки" для военных
В Калужской области разрабатывают "костюмы-невидимки" для военных. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T21:31
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Калужской области разрабатывают "костюмы-невидимки" для военных. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.По его словам, ткани покрывают специальным составом, который помогает "размывать" силуэт человека, экранируя температуру окружающей среды от объекта".О том, что российские специалисты разрабатывают маскировочный костюм, который размывает силуэт и делает военнослужащих невидимыми для тепловизоров Вооруженных сил Украины, ранее сообщили некоторые российские и зарубежные СМИ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Роскосмосе создают космический корабль будущегоПутин сравнил искусственный интеллект с ядерным оружиемНазвана самая острая проблема ученых Крыма и России
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владислав шапша, новости сво, наука и технологии, новости, армия и флот, вооруженные силы россии
Где в России делают "костюмы-невидимки" для военных

"Костюмы-невидимки" для военных делают в Калужской области - губернатор Шапша

21:31 22.01.2024 (обновлено: 21:39 22.01.2024)
 
© Telegram-канал губернатора Калужской области Владислава ШапшиИзображение с тепловизора
Изображение с тепловизора
© Telegram-канал губернатора Калужской области Владислава Шапши
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Калужской области разрабатывают "костюмы-невидимки" для военных. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Компания HiderX, которая разрабатывает невидимый для тепловизоров ВСУ маскировочный костюм, находится в Калужской области. Это полностью российские технологии", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, ткани покрывают специальным составом, который помогает "размывать" силуэт человека, экранируя температуру окружающей среды от объекта".
О том, что российские специалисты разрабатывают маскировочный костюм, который размывает силуэт и делает военнослужащих невидимыми для тепловизоров Вооруженных сил Украины, ранее сообщили некоторые российские и зарубежные СМИ.
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