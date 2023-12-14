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Путин сравнил искусственный интеллект с ядерным оружием
Путин сравнил искусственный интеллект с ядерным оружием - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Путин сравнил искусственный интеллект с ядерным оружием
Поскольку предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, его нужно возглавить. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе "Прямой... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T16:48
2023-12-14T16:48
2023-12-14T17:03
прямая линия с владимиром путиным в 2023 году
владимир путин (политик)
искусственный интеллект
наука и технологии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Поскольку предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, его нужно возглавить. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе "Прямой линии".Президент подчеркнул, что предотвратить развитие искусственного интеллекта, в том числе сверхинтеллекта, который начинает чувствовать, различать запахи, проявлять когнитивные способности, который сам себя развивает, невозможно.При этом попытки ограничить развитие искусственного интеллекта, равно как и диалог с лидерами направления на данном этапе, едва ли к чему-то приведет. Президент напомнил время, когда ядерная энергия превратилась в ядерную бомбу. Тогда пришло понимание, что угроза для тех, кто владеет этим оружием, нарастает, тогда начали договариваться. Но только когда поняли, что угроза и ущерб становится неприемлемым.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, владимир путин (политик), искусственный интеллект, наука и технологии, общество
Путин сравнил искусственный интеллект с ядерным оружием
Путин: предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно – его нужно возглавить
16:48 14.12.2023 (обновлено: 17:03 14.12.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым.
Поскольку предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, его нужно возглавить. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе "Прямой линии"
.
Президент подчеркнул, что предотвратить развитие искусственного интеллекта, в том числе сверхинтеллекта, который начинает чувствовать, различать запахи, проявлять когнитивные способности, который сам себя развивает, невозможно.
"Предотвратить развитие такого искусственного интеллекта невозможно, а значит – нужно возглавить. Во всяком случае, сделать все, чтобы мы были одними из лидеров в этом направлении, – сказал Путин. – Чем это закончится – никто не знает. Таковы реалии, во всяком случае, сегодня".
При этом попытки ограничить развитие искусственного интеллекта, равно как и диалог с лидерами направления на данном этапе, едва ли к чему-то приведет. Президент напомнил время, когда ядерная энергия превратилась в ядерную бомбу. Тогда пришло понимание, что угроза для тех, кто владеет этим оружием, нарастает, тогда начали договариваться. Но только когда поняли, что угроза и ущерб становится неприемлемым.
"Также, наверное, будет и с искусственным интеллектом. Когда лидеры этого направления развития осознают, что возникают какие-то угрозы, тогда, наверное, начнут договариваться, – продолжил Путин. – До этого достичь каких-то договоренностей вряд ли удастся. Но думать над этим нужно уже сегодня".