https://crimea.ria.ru/20231214/putin-sravnil-iskusstvennyy-intellekt-s-yadernym-oruzhiem-1133554217.html

Путин сравнил искусственный интеллект с ядерным оружием

Путин сравнил искусственный интеллект с ядерным оружием - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Путин сравнил искусственный интеллект с ядерным оружием

Поскольку предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, его нужно возглавить. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе "Прямой... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T16:48

2023-12-14T16:48

2023-12-14T17:03

прямая линия с владимиром путиным в 2023 году

владимир путин (политик)

искусственный интеллект

наука и технологии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Поскольку предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, его нужно возглавить. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе "Прямой линии".Президент подчеркнул, что предотвратить развитие искусственного интеллекта, в том числе сверхинтеллекта, который начинает чувствовать, различать запахи, проявлять когнитивные способности, который сам себя развивает, невозможно.При этом попытки ограничить развитие искусственного интеллекта, равно как и диалог с лидерами направления на данном этапе, едва ли к чему-то приведет. Президент напомнил время, когда ядерная энергия превратилась в ядерную бомбу. Тогда пришло понимание, что угроза для тех, кто владеет этим оружием, нарастает, тогда начали договариваться. Но только когда поняли, что угроза и ущерб становится неприемлемым.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, владимир путин (политик), искусственный интеллект, наука и технологии, общество