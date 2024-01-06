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В Роскосмосе создают космический корабль будущего
В Роскосмосе создают космический корабль будущего - РИА Новости Крым, 06.01.2024
В Роскосмосе создают космический корабль будущего
В Роскосмосе завершили создание статического макета космического корабля будущего, сообщает пресс-служба на официальном сайте госкорпорации. РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T08:05
2024-01-06T08:05
2024-01-06T08:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. В Роскосмосе завершили создание статического макета космического корабля будущего, сообщает пресс-служба на официальном сайте госкорпорации.В ведомстве продолжают подводить итоги работы за 2023 год. Среди новых разработок, помимо макета корабля, в официальном Telegram-канале Роскосмоса назван проект отечественной орбитальной станции.Ранее в госкорпорации заявляли, что в России утвержден федеральный проект по созданию Российской орбитальной станции.В течение года российские космонавты шесть раз выходили в открытый космос и провели 51 эксперимент на борту МКС, среди который шесть – новые, получившие старт в 2023 году.По информации пресс-службы госкорпорации, в рамках международного сотрудничества подписано соглашение между Роскосмосом и Национальной академией Республики Беларусь – в апреле 2024 года российские и белорусские космонавты отправятся в совместный полет на российский сегмент орбитальной станции. Соглашение между Роскосмосом и NASA о перекрестных полетах продлено до 2025 года.Лунная миссия, которая потерпела неудачу в 2023 году, будет продолжена через три года, сообщили в Роскосмосе со ссылкой на генерального директора госкорпорации Юрия Борисова. По его словам, в 2027 году будет запущена "Луна-26" для исследований с лунной полярной орбиты, в 2028 году – "Луна-27" для взятия и изучения образцов лунного грунта. Ранее глава Роскосмоса обещал, что ученые тщательно проанализируют причины неудачи первой миссии и проведут работу над ошибками.Читайте также на РИА Новости Крым:Лицо Земли на космических фотографияхРоссии нужен нацпроект о космических сервисах – Путин"Роскосмос" начал создавать проект мониторинга Земли
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роскосмос, новости, россия, наука и технологии, космос
В Роскосмосе создают космический корабль будущего
В Роскосмосе завершили макет космического корабля нового поколения
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. В Роскосмосе завершили создание статического макета космического корабля будущего, сообщает пресс-служба на официальном сайте госкорпорации.
"Завершено создание статического макета пилотируемого транспортного корабля нового поколения в составе возвращаемого аппарата и двигательного отсека для проведения статических испытаний, проводятся его статические испытания. Завершается изготовление полноразмерных макетов корабля для проведения вибропрочностных и вертолетных испытаний", – сказано в сообщении.
В ведомстве продолжают подводить итоги работы за 2023 год. Среди новых разработок, помимо макета корабля, в официальном Telegram-канале Роскосмоса назван проект отечественной орбитальной станции.
"Новые разработки: завершено создание статического макета пилотируемого транспортного корабля нового поколения, а также разработан эскизный проект Российской орбитальной станции", – рассказали в Роскосмосе.
Ранее в госкорпорации заявляли, что в России утвержден
федеральный проект по созданию Российской орбитальной станции.
В течение года российские космонавты шесть раз выходили в открытый космос и провели 51 эксперимент на борту МКС, среди который шесть – новые, получившие старт в 2023 году.
"Запуски кораблей: с Байконура к МКС отправились пилотируемые корабли "Союз МС-23" (в беспилотном варианте) и "Союз МС-24", а также четыре "грузовика" – "Прогресс МС-22", "Прогресс МС-23", "Прогресс МС-24" и "Прогресс МС-25", – перечислили в Роскосмосе.
По информации пресс-службы госкорпорации, в рамках международного сотрудничества подписано соглашение между Роскосмосом и Национальной академией Республики Беларусь – в апреле 2024 года российские и белорусские космонавты отправятся в совместный полет на российский сегмент орбитальной станции. Соглашение между Роскосмосом и NASA о перекрестных полетах продлено до 2025 года.
Лунная миссия, которая потерпела неудачу
в 2023 году, будет продолжена
через три года, сообщили в Роскосмосе со ссылкой на генерального директора госкорпорации Юрия Борисова. По его словам, в 2027 году будет запущена "Луна-26" для исследований с лунной полярной орбиты, в 2028 году – "Луна-27" для взятия и изучения образцов лунного грунта. Ранее глава Роскосмоса обещал, что ученые тщательно проанализируют причины неудачи
первой миссии и проведут работу над ошибками.
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