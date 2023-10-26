https://crimea.ria.ru/20231026/rossii-nuzhen-natsproekt-o-kosmicheskikh-servisakh--putin-1132346456.html

России нужен нацпроект о космических сервисах – Путин

России нужен нацпроект о космических сервисах – Путин - РИА Новости Крым, 26.10.2023

России нужен нацпроект о космических сервисах – Путин

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля 2024 года разработать нацпроект по развитию космической сферы, который должен быть нацелен на... РИА Новости Крым, 26.10.2023

2023-10-26T23:03

2023-10-26T23:03

2023-10-26T23:06

россия

владимир путин (политик)

космос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111536/34/1115363455_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_80dd7d490d22504784f4b3cbf32a11fc.jpg

CИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля 2024 года разработать нацпроект по развитию космической сферы, который должен быть нацелен на формирование отечественной индустрии космических сервисов и продуктов. Соответствующее поручение президент дал в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли в четверг.По его словам, такие же подходы необходимо использовать и в развитии космического сегмента российской экономики.Ранее Россия и Китай опубликовали руководство, в котором подробно описаны совместные планы двух государств по освоению Луны.Читайте также на РИА Новости Крым:На старт: ракету "Союз" готовят к пуску на БайконуреМожем повторить: в Роскосмосе планируют продолжение лунной программыРоссия и Китай будут совместно строить базу на Луне

https://crimea.ria.ru/20231026/chastnye-kosmicheskie-kompanii--putin-otsenil-perspektivy-1132346248.html

россия

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), космос