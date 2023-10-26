России нужен нацпроект о космических сервисах – Путин
Путин поручил разработать нацпроект по развитию космических сервисов и продуктов
23:03 26.10.2023 (обновлено: 23:06 26.10.2023)
© РИА Новости . Сергей Савостьянов / Фотоагентство ТАСС/Pool / Перейти в фотобанкУстановка ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" на стартовый стол первой "Гагаринской" стартовой площадки космодрома "Байконур"
CИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля 2024 года разработать нацпроект по развитию космической сферы, который должен быть нацелен на формирование отечественной индустрии космических сервисов и продуктов. Соответствующее поручение президент дал в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли в четверг.
"Отмечу, что работу в сфере беспилотных авиасистем мы уже ведем в рамках соответствующего национального проекта. Такой комплексный механизм существенно повышает эффективность совместных усилий по формированию этого нового сектора отечественной экономики, обеспечивает межотраслевое рассмотрение вопросов его развития. И, безусловно, нацпроект позволяет собрать в единый кулак уникальные компетенции наших научных, инженерных школ, ресурсы государства и частного бизнеса, системы образования и подготовки кадров", - сказал Путин.
По его словам, такие же подходы необходимо использовать и в развитии космического сегмента российской экономики.
"В этой связи прошу правительство до первого июля 2024 года разработать и утвердить соответствующий национальный проект, нацелить его на формирование мощной суверенной отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов", - заявил российский лидер.
Ранее Россия и Китай опубликовали руководство, в котором подробно описаны совместные планы двух государств по освоению Луны.
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