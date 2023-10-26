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России нужен нацпроект о космических сервисах – Путин - РИА Новости Крым, 26.10.2023
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России нужен нацпроект о космических сервисах – Путин
России нужен нацпроект о космических сервисах – Путин - РИА Новости Крым, 26.10.2023
России нужен нацпроект о космических сервисах – Путин
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля 2024 года разработать нацпроект по развитию космической сферы, который должен быть нацелен на... РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T23:03
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россия
владимир путин (политик)
космос
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CИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля 2024 года разработать нацпроект по развитию космической сферы, который должен быть нацелен на формирование отечественной индустрии космических сервисов и продуктов. Соответствующее поручение президент дал в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли в четверг.По его словам, такие же подходы необходимо использовать и в развитии космического сегмента российской экономики.Ранее Россия и Китай опубликовали руководство, в котором подробно описаны совместные планы двух государств по освоению Луны.Читайте также на РИА Новости Крым:На старт: ракету "Союз" готовят к пуску на БайконуреМожем повторить: в Роскосмосе планируют продолжение лунной программыРоссия и Китай будут совместно строить базу на Луне
https://crimea.ria.ru/20231026/chastnye-kosmicheskie-kompanii--putin-otsenil-perspektivy-1132346248.html
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россия, владимир путин (политик), космос
России нужен нацпроект о космических сервисах – Путин

Путин поручил разработать нацпроект по развитию космических сервисов и продуктов

23:03 26.10.2023 (обновлено: 23:06 26.10.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Савостьянов / Фотоагентство ТАСС/Pool / Перейти в фотобанкУстановка ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" на стартовый стол первой "Гагаринской" стартовой площадки космодрома "Байконур"
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© РИА Новости . Сергей Савостьянов / Фотоагентство ТАСС/Pool
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CИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля 2024 года разработать нацпроект по развитию космической сферы, который должен быть нацелен на формирование отечественной индустрии космических сервисов и продуктов. Соответствующее поручение президент дал в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли в четверг.
"Отмечу, что работу в сфере беспилотных авиасистем мы уже ведем в рамках соответствующего национального проекта. Такой комплексный механизм существенно повышает эффективность совместных усилий по формированию этого нового сектора отечественной экономики, обеспечивает межотраслевое рассмотрение вопросов его развития. И, безусловно, нацпроект позволяет собрать в единый кулак уникальные компетенции наших научных, инженерных школ, ресурсы государства и частного бизнеса, системы образования и подготовки кадров", - сказал Путин.
По его словам, такие же подходы необходимо использовать и в развитии космического сегмента российской экономики.

"В этой связи прошу правительство до первого июля 2024 года разработать и утвердить соответствующий национальный проект, нацелить его на формирование мощной суверенной отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов", - заявил российский лидер.

Ранее Россия и Китай опубликовали руководство, в котором подробно описаны совместные планы двух государств по освоению Луны.
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