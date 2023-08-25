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Можем повторить: в Роскосмосе планируют продолжение лунной программы - РИА Новости Крым, 25.08.2023
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Можем повторить: в Роскосмосе планируют продолжение лунной программы
Можем повторить: в Роскосмосе планируют продолжение лунной программы - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Можем повторить: в Роскосмосе планируют продолжение лунной программы
Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов считает, что незавершенный полет лунной миссии не должен "поставить стоп на перспективе освоения... РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T15:12
2023-08-25T15:24
юрий борисов
роскосмос
космос
луна
первая в истории современной россии миссия на луну
россия
китай
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов считает, что незавершенный полет лунной миссии не должен "поставить стоп на перспективе освоения Луны". Как сообщается в официальном Telegram-канале Роскосмоса, об этом он заявил после рабочего совещания в НПО "Лавочкина". Это предприятие является головным разработчиком автоматической станции "Луна-25".В ходе совещания Борисов обсудил с коллективом предприятия и российскими учёными возможные причины нештатной ситуации на борту станции, а также дальнейшие перспективы лунной программы. Перед встречей глава российского космического агентства осмотрел стенд, созданный специально для отработки программного обеспечения "Луны-25".Юрий Борисов подчеркнул, что российские конструкторы и учёные "горят идеей продолжения лунного проекта". В качестве одного из вариантов развития программы может быть рассмотрена возможность повторения миссии по посадке на Южный полюс Луны в 2025-2026 годах.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Россия и Китай рассматривают возможность совместного строительства базы на природном спутнике Земли. В ходе проекта предусмотрено пять миссий для создания базовой архитектуры. Комплекс включает командный центр, базовые энергетические и телекоммуникационные объекты, а также создание объектов исследования Луны.Читайте также на РИА Новости Крым:Шкаплеров: "Луна-25" – это большой прорыв в космонавтикеРоскосмос рассказал о ходе перелета станции "Луна-25"Полет на Луну: впервые в современной истории России
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юрий борисов, роскосмос, космос, луна, первая в истории современной россии миссия на луну, россия, китай
Можем повторить: в Роскосмосе планируют продолжение лунной программы

В Роскосмосе анализируют опыт миссии "Луна-25" и планируют продолжение лунной программы

15:12 25.08.2023 (обновлено: 15:24 25.08.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗапуск РН "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25"
Запуск РН Союз-2.1б с автоматической станцией Луна-25 - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов считает, что незавершенный полет лунной миссии не должен "поставить стоп на перспективе освоения Луны". Как сообщается в официальном Telegram-канале Роскосмоса, об этом он заявил после рабочего совещания в НПО "Лавочкина". Это предприятие является головным разработчиком автоматической станции "Луна-25".
"Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении", — сказал гендиректор Госкорпорации.
В ходе совещания Борисов обсудил с коллективом предприятия и российскими учёными возможные причины нештатной ситуации на борту станции, а также дальнейшие перспективы лунной программы. Перед встречей глава российского космического агентства осмотрел стенд, созданный специально для отработки программного обеспечения "Луны-25".
Юрий Борисов подчеркнул, что российские конструкторы и учёные "горят идеей продолжения лунного проекта". В качестве одного из вариантов развития программы может быть рассмотрена возможность повторения миссии по посадке на Южный полюс Луны в 2025-2026 годах.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Россия и Китай рассматривают возможность совместного строительства базы на природном спутнике Земли. В ходе проекта предусмотрено пять миссий для создания базовой архитектуры. Комплекс включает командный центр, базовые энергетические и телекоммуникационные объекты, а также создание объектов исследования Луны.
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Юрий БорисовРоскосмоскосмосЛунаПервая в истории современной России миссия на ЛунуРоссияКитай
 
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