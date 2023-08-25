https://crimea.ria.ru/20230825/mozhem-povtorit-v-roskosmose-planiruyut-prodolzhenie-lunnoy-programmy-1130949407.html

Можем повторить: в Роскосмосе планируют продолжение лунной программы

Можем повторить: в Роскосмосе планируют продолжение лунной программы - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Можем повторить: в Роскосмосе планируют продолжение лунной программы

Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов считает, что незавершенный полет лунной миссии не должен "поставить стоп на перспективе освоения... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T15:12

2023-08-25T15:12

2023-08-25T15:24

юрий борисов

роскосмос

космос

луна

первая в истории современной россии миссия на луну

россия

китай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов считает, что незавершенный полет лунной миссии не должен "поставить стоп на перспективе освоения Луны". Как сообщается в официальном Telegram-канале Роскосмоса, об этом он заявил после рабочего совещания в НПО "Лавочкина". Это предприятие является головным разработчиком автоматической станции "Луна-25".В ходе совещания Борисов обсудил с коллективом предприятия и российскими учёными возможные причины нештатной ситуации на борту станции, а также дальнейшие перспективы лунной программы. Перед встречей глава российского космического агентства осмотрел стенд, созданный специально для отработки программного обеспечения "Луны-25".Юрий Борисов подчеркнул, что российские конструкторы и учёные "горят идеей продолжения лунного проекта". В качестве одного из вариантов развития программы может быть рассмотрена возможность повторения миссии по посадке на Южный полюс Луны в 2025-2026 годах.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Россия и Китай рассматривают возможность совместного строительства базы на природном спутнике Земли. В ходе проекта предусмотрено пять миссий для создания базовой архитектуры. Комплекс включает командный центр, базовые энергетические и телекоммуникационные объекты, а также создание объектов исследования Луны.Читайте также на РИА Новости Крым:Шкаплеров: "Луна-25" – это большой прорыв в космонавтикеРоскосмос рассказал о ходе перелета станции "Луна-25"Полет на Луну: впервые в современной истории России

космос

россия

китай

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий борисов, роскосмос, космос, луна, первая в истории современной россии миссия на луну, россия, китай