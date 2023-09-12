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На старт: ракету "Союз" готовят к пуску на Байконуре - РИА Новости Крым, 12.09.2023
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На старт: ракету "Союз" готовят к пуску на Байконуре
На старт: ракету "Союз" готовят к пуску на Байконуре - РИА Новости Крым, 12.09.2023
На старт: ракету "Союз" готовят к пуску на Байконуре
Ракета космического назначения "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24" транспортирована на стартовый комплекс космодрома Байконур. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T09:28
2023-09-12T09:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Ракета космического назначения "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24" транспортирована на стартовый комплекс космодрома Байконур. Об этом сообщает "Роскосмос" на своем сайте.Пилотируемый корабль "Союз МС-24" с международным экипажем планируют запустить в космос 15 сентября. На борту корабля будут находиться участники 70-й и 71-й длительных экспедиций на МКС: космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, астронавт NASA Лорал О’Хара."На "Союз-2.1а" нанесены изображения, посвященные 130-летию города Новосибирск, 125-летию Московского Художественного театра имени Чехова, 105-летию министра общего машиностроения СССР Сергея Афанасьева и Международной выставке-форуму "Россия", - говорится в Telegram-канале "Роскосмоса".Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО пытается перенести военное противостояние в космос – ПутинМожем повторить: в Роскосмосе планируют продолжение лунной программыРоссия и Китай будут совместно строить базу на Луне
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новости, космос, роскосмос, наука и технологии, байконур, россия, в мире, общество
На старт: ракету "Союз" готовят к пуску на Байконуре

Ракету "Союз" с международным экипажем готовят к пуску на Байконуре

09:28 12.09.2023
 
© РоскосмосРакета "Союз"
Ракета Союз
© Роскосмос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Ракета космического назначения "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24" транспортирована на стартовый комплекс космодрома Байконур. Об этом сообщает "Роскосмос" на своем сайте.
"После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий Госкорпорации "Роскосмос" продолжили ее подготовку к пуску", - говорится в сообщении.
Пилотируемый корабль "Союз МС-24" с международным экипажем планируют запустить в космос 15 сентября. На борту корабля будут находиться участники 70-й и 71-й длительных экспедиций на МКС: космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, астронавт NASA Лорал О’Хара.
"На "Союз-2.1а" нанесены изображения, посвященные 130-летию города Новосибирск, 125-летию Московского Художественного театра имени Чехова, 105-летию министра общего машиностроения СССР Сергея Афанасьева и Международной выставке-форуму "Россия", - говорится в Telegram-канале "Роскосмоса".
© РоскосмосРакета "Союз"
Ракета Союз
© Роскосмос
Ракета "Союз"
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