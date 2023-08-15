https://crimea.ria.ru/20230815/nato-pytaetsya-perenesti-voennoe-protivostoyanie-v-kosmos--putin---1130741521.html

НАТО пытается перенести военное противостояние в космос – Путин

НАТО пытается перенести военное противостояние в космос – Путин - РИА Новости Крым, 15.08.2023

НАТО пытается перенести военное противостояние в космос – Путин

Страны НАТО продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы, предпринимают попытки перенести военное противостояние в космическое и... РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T11:34

2023-08-15T11:34

2023-08-15T11:34

владимир путин (политик)

политика

в мире

сша

нато

московская конференция по международной безопасности

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Страны НАТО продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы, предпринимают попытки перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственном слове к участникам XI Московской конференции по международной безопасности."Страны – члены НАТО продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы, предпринимают попытки перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство, использовать военные и невоенные средства давления. Причем все это происходит на фоне разрушения системы контроля над вооружениями", - сказал российский лидер.По его словам, в разных регионах мира раздуваются очаги застарелых конфликтов и провоцируются новые. В частности, США стремятся в том числе переформатировать под себя сложившуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе систему межгосударственного взаимодействия, добавил Путин.К чему приводит политика "подливания масла в огонь", хорошо видно и на примере Украины, указал глава российского государства."Вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями, боеприпасами, направляя своих военных советников и наемников, делается все, чтобы еще больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства", - констатировал он.Путин подчеркнул, что снизить конфронтацию на глобальном и региональном уровне, нейтрализовать вызовы и риски, укрепить доверие между государствами и открыть широкие возможности для их развития можно, только объединив усилия мирового сообщества.Читайте также на РИА Новости Крым:В Финляндии вероятно размещение ударных вооружений НАТО – ШойгуЧто показал "мирный саммит" по Украине в Саудовской Аравии – экспертНазван скрытый мотив переговоров США и Украины о гарантиях безопасности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, в мире, сша, нато, московская конференция по международной безопасности, новости