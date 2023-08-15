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НАТО пытается перенести военное противостояние в космос – Путин
НАТО пытается перенести военное противостояние в космос – Путин - РИА Новости Крым, 15.08.2023
НАТО пытается перенести военное противостояние в космос – Путин
Страны НАТО продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы, предпринимают попытки перенести военное противостояние в космическое и... РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T11:34
2023-08-15T11:34
2023-08-15T11:34
владимир путин (политик)
политика
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Страны НАТО продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы, предпринимают попытки перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственном слове к участникам XI Московской конференции по международной безопасности."Страны – члены НАТО продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы, предпринимают попытки перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство, использовать военные и невоенные средства давления. Причем все это происходит на фоне разрушения системы контроля над вооружениями", - сказал российский лидер.По его словам, в разных регионах мира раздуваются очаги застарелых конфликтов и провоцируются новые. В частности, США стремятся в том числе переформатировать под себя сложившуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе систему межгосударственного взаимодействия, добавил Путин.К чему приводит политика "подливания масла в огонь", хорошо видно и на примере Украины, указал глава российского государства."Вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями, боеприпасами, направляя своих военных советников и наемников, делается все, чтобы еще больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства", - констатировал он.Путин подчеркнул, что снизить конфронтацию на глобальном и региональном уровне, нейтрализовать вызовы и риски, укрепить доверие между государствами и открыть широкие возможности для их развития можно, только объединив усилия мирового сообщества.Читайте также на РИА Новости Крым:В Финляндии вероятно размещение ударных вооружений НАТО – ШойгуЧто показал "мирный саммит" по Украине в Саудовской Аравии – экспертНазван скрытый мотив переговоров США и Украины о гарантиях безопасности
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), политика, в мире, сша, нато, московская конференция по международной безопасности, новости
НАТО пытается перенести военное противостояние в космос – Путин
Путин: НАТО пытается перенести военное противостояние в космическое пространство
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Страны НАТО продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы, предпринимают попытки перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственном слове к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.
"Страны – члены НАТО продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы, предпринимают попытки перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство, использовать военные и невоенные средства давления. Причем все это происходит на фоне разрушения системы контроля над вооружениями", - сказал российский лидер.
По его словам, в разных регионах мира раздуваются очаги застарелых конфликтов и провоцируются новые. В частности, США стремятся в том числе переформатировать под себя сложившуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе систему межгосударственного взаимодействия, добавил Путин.
"Продвижение так называемых индо-тихоокеанских стратегий, по сути, направлено на создание подконтрольных Вашингтону военно-политических объединений. Не исключаем, что дело ведут к полноценной интеграции натовских сил с создаваемыми структурами блока АУКУС", - сказал президент РФ.
К чему приводит политика "подливания масла в огонь", хорошо видно и на примере Украины, указал глава российского государства.
"Вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями, боеприпасами, направляя своих военных советников и наемников, делается все, чтобы еще больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства", - констатировал он.
Путин подчеркнул, что снизить конфронтацию на глобальном и региональном уровне, нейтрализовать вызовы и риски, укрепить доверие между государствами и открыть широкие возможности для их развития можно, только объединив усилия мирового сообщества.
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