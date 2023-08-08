https://crimea.ria.ru/20230808/chto-pokazal-mirnyy-sammit-po-ukraine-v-saudovskoy-aravii--ekspert-1130603821.html

Что показал "мирный саммит" по Украине в Саудовской Аравии – эксперт

Что показал "мирный саммит" по Украине в Саудовской Аравии – эксперт - РИА Новости Крым, 08.08.2023

Что показал "мирный саммит" по Украине в Саудовской Аравии – эксперт

Двухдневный саммит в Джидде (Саудовская Аравия) по урегулированию украинского кризиса продемонстрировал не только несогласие многих стран с навязываемым... РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T14:47

2023-08-08T14:47

2023-08-08T14:47

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Двухдневный саммит в Джидде (Саудовская Аравия) по урегулированию украинского кризиса продемонстрировал не только несогласие многих стран с навязываемым Вашингтоном видением разрешения конфликта, но и полную нежизнеспособность так называемого "мирного плана" президента Владимира Зеленского. Такое мнение высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политолог и военный эксперт Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Горбачева, саммит показал, что навязать "мирный план" Зеленского в качестве безальтернативного пути урегулирования конфликта просто невозможно.Придавать серьезное значение этой встрече вряд ли стоит, поскольку в ней принимали участие в основном дипломаты и советники невысокого ранга, которые по определению не могли принять каких-либо серьезных решений, убежден политолог."Это рядовое событие, через неделю о нем все забудут, точно так же, как забыли о встрече в Копенгагене, состоявшейся 24 июня. Это рутинная работа, я бы не стал придавать особого значения тому, что там решили или не решили. Но с точки зрения мониторинга это, безусловно, важно", - подытожил Горбачев.Саммит в Джидде состоялся 5-6 августа. В нем приняли участие представители 42 государств. Россия на конференцию приглашена не была. Никаких совместных заявлений и деклараций по итогам саммита принято не было. Участники консультаций лишь договорились продолжить обмен мнениями.В МИД России заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия Москвы — это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".Глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что не все пункты "формулы мира" Зеленского были полностью одобрены участниками встречи в Джидде. По словам Ермака, "есть пункты, по которым вообще нет возражений, но есть и те, по которым диалог продолжается"."Формула мира" Зеленского и позиция МосквыЗеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть своя "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта и т.д.Российская сторона заявила, что отвергает любые мирные планы от Киева, если они не учитывают присоединения к РФ новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что приверженность США и Великобритании так называемой "формуле мира" означает, что Запад поддерживает идею геноцида русских жителей Крыма и Донбасса, которую неоднократно озвучивали представители киевского режима.Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил, что предлагаемый Зеленским так называемый "мирный план" урегулирования конфликта на самом деле ведет не к миру, а к новой мировой войне. Он отметил, что предложения украинского президента сводятся к трем основным положениям: вывод российских войск с территории Украины, суровое наказание для РФ и построение на этом нового мирового порядка и системы безопасности. По словам политика, если речь идет о поражении какой-то стороны, то это нельзя назвать мирным планом.Читайте также на РИА Новости Крым:Политолог назвал скрытую цель саммита по Украине в Саудовской АравииПутин высказался о возможности переговоров с США, НАТО и УкраинойУкраина никогда не согласится на замороженный конфликт – Зеленский

https://crimea.ria.ru/20230806/chto-tam-u-sosedey-1130568141.html

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украина, саудовская аравия, в мире, политика, новости сво, мнения, сергей горбачев, владимир зеленский (президент украины), россия, сша