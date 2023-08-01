https://crimea.ria.ru/20230801/politolog-nazval-skrytuyu-tsel-sammita-po-ukraine-v-saudovskoy-aravii-1130465171.html

Политолог назвал скрытую цель саммита по Украине в Саудовской Аравии

Политолог назвал скрытую цель саммита по Украине в Саудовской Аравии - РИА Новости Крым, 01.08.2023

Политолог назвал скрытую цель саммита по Украине в Саудовской Аравии

Мирные переговоры по Украине без участия России, запланированные в Саудовской Аравии на август, преследуют цель проверить крепость антироссийских рядов и... РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T19:03

2023-08-01T19:03

2023-08-01T19:03

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вадим колесниченко

радио "спутник в крыму"

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саудовская аравия

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Мирные переговоры по Украине без участия России, запланированные в Саудовской Аравии на август, преследуют цель проверить крепость антироссийских рядов и навязать мировому сообществу определенную повестку дня на фоне неудач киевского режима на фронте. Такое мнение высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму"."Эта сходка, по-другому я ее назвать не могу, пройдет на уровне не первых лиц, и даже не вторых. Это в большей степени информационный шум. Ну, приедут военные консультанты, какие-то эксперты, представители каких-то государственных органов. Не думаю, что там будет высокий уровень. Главная цель – навязать мировому сообществу другую информационную повестку дня, проверить собственные ряды и создать медийный шум", - считает Колесниченко.По словам эксперта, Россия в последнее время успешнее использует свои возможности по прорыву информационных кордонов и стала действовать гораздо эффективнее в медийном поле.Ранее западные СМИ со ссылкой на дипломатов сообщили, что Саудовская Аравия намерена провести 5-6 августа в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Среди приглашенных – США, Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Великобритания, ЮАР, Польша и Евросоюз подтвердили свое участие.Мексика заявила о согласии принять участие в переговорах только при условии, что будут приглашены обе стороны конфликта.По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, "за основу" предстоящих переговоров должна быть взята так называемая "формула мира" президента Зеленского, состоящая из 10 пунктов, включающая в том числе "восстановление территориальной целостности" Украины, вывод российских войск и трибунал для тех, кто несет ответственность за военные действия.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу, заявила, что если она поможет Западу понять всю тупиковость "мирного плана" президента Владимира Зеленского, то будет небесполезной.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва будет наблюдать за встречей в Саудовской Аравии, чтобы понять, какие цели у этого мероприятия."Формула мира" Зеленского и позиция МосквыЗеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть своя "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта и т.д.Российская сторона заявила, что отвергает любые мирные планы от Киева, если они не учитывают присоединения к РФ новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что приверженность США и Великобритании так называемой "формуле мира" означает, что Запад поддерживает идею геноцида русских жителей Крыма и Донбасса, которую неоднократно озвучивали представители киевского режима.Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил, что предлагаемый Зеленским так называемый "мирный план" урегулирования конфликта на самом деле ведет не к миру, а к новой мировой войне. Он отметил, что предложения украинского президента сводятся к трем основным положениям: вывод российских войск с территории Украины, суровое наказание для РФ и построение на этом нового мирового порядка и системы безопасности. По словам политика, если речь идет о поражении какой-то стороны, то это нельзя назвать мирным планом.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин высказался о возможности переговоров с США, НАТО и УкраинойВ Кремле оценили слова Лукашенко о перспективах переговоров с УкраинойУкраина никогда не согласится на замороженный конфликт – Зеленский

https://crimea.ria.ru/20230728/putin-vyskazalsya-o-vozmozhnosti-peregovorov-s-ssha-nato-i-ukrainoy-1130353700.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, вадим колесниченко, мнения, политика, украина, россия, в мире, саудовская аравия, владимир зеленский (президент украины)