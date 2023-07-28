https://crimea.ria.ru/20230728/putin-vyskazalsya-o-vozmozhnosti-peregovorov-s-ssha-nato-i-ukrainoy-1130353700.html

Путин высказался о возможности переговоров с США, НАТО и Украиной

Путин высказался о возможности переговоров с США, НАТО и Украиной - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Путин высказался о возможности переговоров с США, НАТО и Украиной

США и НАТО отказываются вести переговоры с Россией по вопросам равной безопасности, Москва не может навязать им эти переговоры. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T14:21

2023-07-28T14:21

2023-07-28T14:23

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. США и НАТО отказываются вести переговоры с Россией по вопросам равной безопасности, Москва не может навязать им эти переговоры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя призывы лидеров африканских стран к мирному урегулированию украинского конфликта.Он подчеркнул, что Россия готова к этим переговорам, но "не может их навязать"."Поэтому нужно, мне кажется, вести диалог и с той стороной, хотя мы благодарны нашим африканским друзьям за внимание к этой проблеме", - добавил президент РФ.В июне этого года Путин на встрече с лидерами и представителями миссии стран Африки в июне продемонстрировал проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле. Документ называется "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Он был парафирован руководителем переговорной группы от Украины, однако после того как российские войска были в соответствии с договоренностями отведены от Киева, украинские власти, "как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", сказал Путин.Ранее президент Украины Владимир Зеленский официально ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя это решение, напомнил известную фразу: "никогда не говори никогда".Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле оценили слова Лукашенко о перспективах переговоров с УкраинойУкраина никогда не согласится на замороженный конфликт – ЗеленскийУкраина без Крыма: власти Венгрии призвали к мирным переговорам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), украина, сша, нато, политика, новости, россия