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Путин высказался о возможности переговоров с США, НАТО и Украиной - РИА Новости Крым, 28.07.2023
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Путин высказался о возможности переговоров с США, НАТО и Украиной
Путин высказался о возможности переговоров с США, НАТО и Украиной - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Путин высказался о возможности переговоров с США, НАТО и Украиной
США и НАТО отказываются вести переговоры с Россией по вопросам равной безопасности, Москва не может навязать им эти переговоры. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T14:21
2023-07-28T14:23
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. США и НАТО отказываются вести переговоры с Россией по вопросам равной безопасности, Москва не может навязать им эти переговоры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя призывы лидеров африканских стран к мирному урегулированию украинского конфликта.Он подчеркнул, что Россия готова к этим переговорам, но "не может их навязать"."Поэтому нужно, мне кажется, вести диалог и с той стороной, хотя мы благодарны нашим африканским друзьям за внимание к этой проблеме", - добавил президент РФ.В июне этого года Путин на встрече с лидерами и представителями миссии стран Африки в июне продемонстрировал проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле. Документ называется "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Он был парафирован руководителем переговорной группы от Украины, однако после того как российские войска были в соответствии с договоренностями отведены от Киева, украинские власти, "как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", сказал Путин.Ранее президент Украины Владимир Зеленский официально ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя это решение, напомнил известную фразу: "никогда не говори никогда".Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле оценили слова Лукашенко о перспективах переговоров с УкраинойУкраина никогда не согласится на замороженный конфликт – ЗеленскийУкраина без Крыма: власти Венгрии призвали к мирным переговорам
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владимир путин (политик), украина, сша, нато, политика, новости, россия
Путин высказался о возможности переговоров с США, НАТО и Украиной

Путин: США и НАТО отказываются от переговоров по обеспечению безопасности для всех

14:21 28.07.2023 (обновлено: 14:23 28.07.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. США и НАТО отказываются вести переговоры с Россией по вопросам равной безопасности, Москва не может навязать им эти переговоры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя призывы лидеров африканских стран к мирному урегулированию украинского конфликта.
"Мы, конечно, согласны с вами в том, что все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры. по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию. Да и сама Украина, точнее сегодняшний украинский режим, отказывается от переговоров, официально это об этом заявили", - сказал Путин в ходе пленарного заседания саммита Россия – Африка.
Он подчеркнул, что Россия готова к этим переговорам, но "не может их навязать".
"Поэтому нужно, мне кажется, вести диалог и с той стороной, хотя мы благодарны нашим африканским друзьям за внимание к этой проблеме", - добавил президент РФ.
В июне этого года Путин на встрече с лидерами и представителями миссии стран Африки в июне продемонстрировал проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле. Документ называется "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Он был парафирован руководителем переговорной группы от Украины, однако после того как российские войска были в соответствии с договоренностями отведены от Киева, украинские власти, "как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", сказал Путин.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский официально ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя это решение, напомнил известную фразу: "никогда не говори никогда".
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