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В Кремле оценили слова Лукашенко о перспективах переговоров с Украиной - РИА Новости Крым, 07.07.2023
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В Кремле оценили слова Лукашенко о перспективах переговоров с Украиной
В Кремле оценили слова Лукашенко о перспективах переговоров с Украиной - РИА Новости Крым, 07.07.2023
В Кремле оценили слова Лукашенко о перспективах переговоров с Украиной
Российская сторона на данный момент не видит никаких перспектив для проведения переговоров с Киевом, но всегда открыта для такой возможности. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T13:40
2023-07-07T13:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Российская сторона на данный момент не видит никаких перспектив для проведения переговоров с Киевом, но всегда открыта для такой возможности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что переговоры по украинскому урегулированию могут начаться осенью.Ранее Лукашенко заявил, что переговоры по Украине могут начаться уже осенью. По его словам, соответствующая инициатива исходит от Германии и Франции.Представитель Кремля отметил, что для России важно реализовать стоящие перед ней цели специальной военной операции, которые "могут быть достигнуты разными путями"."Но в настоящий момент, к сожалению, политико-дипломатические средства являются недоступными в первую очередь, наверное, по причине отрицания такой возможности киевским режимом, а также ярко выраженной несклонности к такому процессу со стороны, в первую очередь, Вашингтона", - добавил пресс-секретарь российского лидера.Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями миссии стран Африки в июне продемонстрировал проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле. Документ называется "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Он был парафирован руководителем переговорной группы от Украины, однако после того как российские войска были в соответствии с договоренностями отведены от Киева, украинские власти, "как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", сказал Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина никогда не согласится на замороженный конфликт – ЗеленскийВ Кремле отреагировали на анонсированные переговоры по УкраинеУкраина без Крыма: власти Венгрии призвали к мирным переговорам
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украина, россия, дмитрий песков, сша, политика, сво, новости
В Кремле оценили слова Лукашенко о перспективах переговоров с Украиной

Песков: Москва пока не видит никаких перспектив для переговоров с Киевом

13:40 07.07.2023 (обновлено: 13:41 07.07.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Российская сторона на данный момент не видит никаких перспектив для проведения переговоров с Киевом, но всегда открыта для такой возможности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что переговоры по украинскому урегулированию могут начаться осенью.
Ранее Лукашенко заявил, что переговоры по Украине могут начаться уже осенью. По его словам, соответствующая инициатива исходит от Германии и Франции.

"На самых различных уровнях, включая высший, мы говорили о том, что российская сторона никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом. Но пока никаких перспектив для этого переговорного процесса мы не усматриваем", - цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что для России важно реализовать стоящие перед ней цели специальной военной операции, которые "могут быть достигнуты разными путями".
"Но в настоящий момент, к сожалению, политико-дипломатические средства являются недоступными в первую очередь, наверное, по причине отрицания такой возможности киевским режимом, а также ярко выраженной несклонности к такому процессу со стороны, в первую очередь, Вашингтона", - добавил пресс-секретарь российского лидера.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями миссии стран Африки в июне продемонстрировал проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле. Документ называется "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Он был парафирован руководителем переговорной группы от Украины, однако после того как российские войска были в соответствии с договоренностями отведены от Киева, украинские власти, "как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", сказал Путин.
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