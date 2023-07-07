https://crimea.ria.ru/20230707/v-kremle-otsenili-slova-lukashenko-o-perspektivakh-peregovorov-s-ukrainoy-1129880263.html

В Кремле оценили слова Лукашенко о перспективах переговоров с Украиной

В Кремле оценили слова Лукашенко о перспективах переговоров с Украиной - РИА Новости Крым, 07.07.2023

В Кремле оценили слова Лукашенко о перспективах переговоров с Украиной

Российская сторона на данный момент не видит никаких перспектив для проведения переговоров с Киевом, но всегда открыта для такой возможности. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T13:40

2023-07-07T13:40

2023-07-07T13:41

украина

россия

дмитрий песков

сша

политика

сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0c/1128687242_0:0:3054:1717_1920x0_80_0_0_be69c70fdc90262a51e5517b1affafd9.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Российская сторона на данный момент не видит никаких перспектив для проведения переговоров с Киевом, но всегда открыта для такой возможности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что переговоры по украинскому урегулированию могут начаться осенью.Ранее Лукашенко заявил, что переговоры по Украине могут начаться уже осенью. По его словам, соответствующая инициатива исходит от Германии и Франции.Представитель Кремля отметил, что для России важно реализовать стоящие перед ней цели специальной военной операции, которые "могут быть достигнуты разными путями"."Но в настоящий момент, к сожалению, политико-дипломатические средства являются недоступными в первую очередь, наверное, по причине отрицания такой возможности киевским режимом, а также ярко выраженной несклонности к такому процессу со стороны, в первую очередь, Вашингтона", - добавил пресс-секретарь российского лидера.Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями миссии стран Африки в июне продемонстрировал проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле. Документ называется "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Он был парафирован руководителем переговорной группы от Украины, однако после того как российские войска были в соответствии с договоренностями отведены от Киева, украинские власти, "как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", сказал Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина никогда не согласится на замороженный конфликт – ЗеленскийВ Кремле отреагировали на анонсированные переговоры по УкраинеУкраина без Крыма: власти Венгрии призвали к мирным переговорам

https://crimea.ria.ru/20230407/lavrov-nazval-uslovie-peregovorov-o-mire-na-ukraine-1128035077.html

украина

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, россия, дмитрий песков, сша, политика, сво, новости