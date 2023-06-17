https://crimea.ria.ru/20230617/kiev-vybrosil-mirnyy-dogovor-s-rossiey-na-svalku-istorii--putin-1129454492.html

Киев выбросил мирный договор с Россией на свалку истории – Путин

Киев выбросил мирный договор с Россией на свалку истории – Путин - РИА Новости Крым, 17.06.2023

Киев выбросил мирный договор с Россией на свалку истории – Путин

Не Россия, а киевские власти отказались от мирных переговоров выбросив на свалку истории все то, что делалось для их достижения. Об этом на встрече с... РИА Новости Крым, 17.06.2023

2023-06-17T20:08

2023-06-17T20:08

2023-06-17T20:09

африка

владимир путин (политик)

россия

политика

новости

украина

минские соглашения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/11/1129454357_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_3c64635f8cd5f6bd7394f231bfd39e20.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня – РИА Новости Крым. Не Россия, а киевские власти отказались от мирных переговоров выбросив на свалку истории все то, что делалось для их достижения. Об этом на встрече с африканской делегацией заявил президент РФ Владимир Путин.Путин подчеркнул, что документ, который был способен привести к мирному решению конфликта между РФ и Украиной существует – это проект стамбульского договора по его урегулированию. Он был парафирован украинской делегацией – стоит подпись, но был забыт.Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский подписал декрет, которым запретил ввести переговоры с Россией.И добавил, что даже в этих условиях РФ не отказывалось от ведения переговоров."Уважаемые друзья! Не мы, а руководство Украины объявило о том, что оно не будет вести переговоры", – заключил Путин.Ранее президент заявил, что поставки украинского зерна на мировые рынки не решают проблем стран Африки, нуждающихся в продовольствии – за время действия соглашения они получили 3,1% от общего объема вывезенной сельхозпродукции из-за обмана неоколониальных стран под эгидой США.

https://crimea.ria.ru/20230616/provalnoe-nastuplenie-vsu-i-ukreplenie-rossii-putin-vystupil-na-pmef-1129445337.html

африка

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

африка, владимир путин (политик), россия, политика, новости, украина, минские соглашения