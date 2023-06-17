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Киев выбросил мирный договор с Россией на свалку истории – Путин - РИА Новости Крым, 17.06.2023
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Киев выбросил мирный договор с Россией на свалку истории – Путин
Киев выбросил мирный договор с Россией на свалку истории – Путин - РИА Новости Крым, 17.06.2023
Киев выбросил мирный договор с Россией на свалку истории – Путин
Не Россия, а киевские власти отказались от мирных переговоров выбросив на свалку истории все то, что делалось для их достижения. Об этом на встрече с... РИА Новости Крым, 17.06.2023
2023-06-17T20:08
2023-06-17T20:09
африка
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня – РИА Новости Крым. Не Россия, а киевские власти отказались от мирных переговоров выбросив на свалку истории все то, что делалось для их достижения. Об этом на встрече с африканской делегацией заявил президент РФ Владимир Путин.Путин подчеркнул, что документ, который был способен привести к мирному решению конфликта между РФ и Украиной существует – это проект стамбульского договора по его урегулированию. Он был парафирован украинской делегацией – стоит подпись, но был забыт.Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский подписал декрет, которым запретил ввести переговоры с Россией.И добавил, что даже в этих условиях РФ не отказывалось от ведения переговоров."Уважаемые друзья! Не мы, а руководство Украины объявило о том, что оно не будет вести переговоры", – заключил Путин.Ранее президент заявил, что поставки украинского зерна на мировые рынки не решают проблем стран Африки, нуждающихся в продовольствии – за время действия соглашения они получили 3,1% от общего объема вывезенной сельхозпродукции из-за обмана неоколониальных стран под эгидой США.
https://crimea.ria.ru/20230616/provalnoe-nastuplenie-vsu-i-ukreplenie-rossii-putin-vystupil-na-pmef-1129445337.html
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африка, владимир путин (политик), россия, политика, новости, украина, минские соглашения
Киев выбросил мирный договор с Россией на свалку истории – Путин

Путин: не Россия, а киевские власти отказались от мирных переговоров

20:08 17.06.2023 (обновлено: 20:09 17.06.2023)
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял лидеров ряда африканских государств
Президент РФ В. Путин принял лидеров ряда африканских государств
© Фотохост-агентство РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня – РИА Новости Крым. Не Россия, а киевские власти отказались от мирных переговоров выбросив на свалку истории все то, что делалось для их достижения. Об этом на встрече с африканской делегацией заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин подчеркнул, что документ, который был способен привести к мирному решению конфликта между РФ и Украиной существует – это проект стамбульского договора по его урегулированию. Он был парафирован украинской делегацией – стоит подпись, но был забыт.
"Вот этот документ... Он так и называется: "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Именно о гарантиях. Восемнадцать статей... Более того, к нему есть еще и приложения. Они касаются вооруженных сил, других вещей... Но после того, как мы и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории. Скажем так аккуратно. Постараюсь интеллигентно выражаться. Они отказались от этого", – заявил российский лидер, показывая документ.
Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский подписал декрет, которым запретил ввести переговоры с Россией.
"Где гарантия, что они (Украина) и дальше не будут отказываться от каких-то других договоренностей", – отметил президент.
И добавил, что даже в этих условиях РФ не отказывалось от ведения переговоров.
"Уважаемые друзья! Не мы, а руководство Украины объявило о том, что оно не будет вести переговоры", – заключил Путин.
Ранее президент заявил, что поставки украинского зерна на мировые рынки не решают проблем стран Африки, нуждающихся в продовольствии – за время действия соглашения они получили 3,1% от общего объема вывезенной сельхозпродукции из-за обмана неоколониальных стран под эгидой США.
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