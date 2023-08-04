https://crimea.ria.ru/20230804/nazvan-skrytyy-motiv-peregovorov-ssha-i-ukrainy-o-garantiyakh-bezopasnosti-1130531530.html

Назван скрытый мотив переговоров США и Украины о гарантиях безопасности

Назван скрытый мотив переговоров США и Украины о гарантиях безопасности - РИА Новости Крым, 04.08.2023

Назван скрытый мотив переговоров США и Украины о гарантиях безопасности

Основным мотивом стартовавших переговоров между Вашингтоном и Киевом о гарантиях безопасности для Украины в действительности являются гарантии пролонгации... РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T13:03

2023-08-04T13:03

2023-08-04T13:03

радио "спутник в крыму"

владимир шаповалов

сша

украина

политика

мнения

нато

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Основным мотивом стартовавших переговоров между Вашингтоном и Киевом о гарантиях безопасности для Украины в действительности являются гарантии пролонгации режима президента Владимира Зеленского со стороны США. Такое мнение высказал заместитель директора института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению эксперта, недовольство Зеленским и его окружением внутри страны растет с каждым днем, к тому же, украинский лидер теряет доверие Запада. Поэтому проведение выборов, которые согласно конституции страны должны состояться в марте 2024 года, могут привести к фиаско Зеленского и его возможной замене на "другого, более сговорчивого ставленника Запада, который будет осуществлять новых план Запада по отношению к Украине", считает аналитик.Что касается Украины, то единственной гарантией ее безопасности, по словам политолога, является нейтральный статус страны, вписанный в общий пакет договоренностей между Россией и Западом. Никакие односторонние гарантии со стороны США не смогут это обеспечить, убежден политолог.Шаповалов полагает, что заявления о начале американо-украинских переговоров – не более чем "попытка делать хорошую мину при плохой игре"."Очевидно, что дальнейшая эксплуатация темы вступления в НАТО невозможна. Зеленскому, видимо, очень жестко указали, что эта тема – табу для украинского руководства. Но в условиях очевидного фиаско украинского "контрнаступа" необходимы какие-то позитивные новости. Поэтому новость о переговорах – очередной информационный шум, заполняющий информационную ленту, в которой уже невозможно рассуждать ни о победе Украины, ни о ее вступлении в НАТО", – пояснил аналитик.Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что США и Украина начали переговоры по предоставлению Киеву гарантий безопасности. Ранее информацию о начале таких переговоров опубликовала украинская сторона.Читайте также на РИА Новости Крым:Политолог назвал скрытую цель саммита по Украине в Саудовской АравииНикаких предпосылок для мирного решения конфликта нет – КремльПутин высказался о возможности переговоров с США, НАТО и Украиной

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владимир шаповалов, сша, украина, политика, мнения, нато, владимир зеленский (президент украины)