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Никаких предпосылок для мирного решения конфликта нет – Кремль
Никаких предпосылок для мирного решения конфликта нет – Кремль - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Никаких предпосылок для мирного решения конфликта нет – Кремль
Москва не видит предпосылок для мирного урегулирования конфликта с участием Киева. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T13:33
2023-07-31T13:33
2023-07-31T13:33
дмитрий песков
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нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Москва не видит предпосылок для мирного урегулирования конфликта с участием Киева. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.И подчеркнул, что Киев "не хочет и не может хотеть мира, пока его используют исключительно как инструмент в войне коллективного Запада с Россией".По словам представителя Кремля, контрнаступление у украинских сил не получается, многомиллиардные ресурсы от НАТО расходуются неэффективно и бесцельно, что вызывает дискомфорт у западных столиц и налогоплательщиков.Действия Украины в очередной раз подтверждают террористическую сущность киевского режима, добавил он. Об этом говорят атаки беспилотников на Москву и попытки нанесения террористических ударов. Вместе с тем в России на фоне таких действий ВСУ усилены меры безопасности и делается все возможное, чтобы минимизировать риск от этих ударов.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт объяснила, почему Украина не прекратит атаки на КрымТри вражеских беспилотника над Москвой – атака подавленаОтвет будет жестким: в МИД высказались об атаке на Таганрог и Москву
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дмитрий песков, кремль, новости, сво, нато
Никаких предпосылок для мирного решения конфликта нет – Кремль
Песков: Киев не хочет мира и бесцельно тратит многомиллиардные ресурсы от НАТО
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Москва не видит предпосылок для мирного урегулирования конфликта с участием Киева. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.
"Возможно ли выйти сейчас на мирное урегулирование с участием киевского режима и его нынешней позиции? Ответ тоже однозначный: нет, невозможно. Никаких предпосылок для этого нет", - сказал Песков.
И подчеркнул, что Киев "не хочет и не может хотеть мира, пока его используют исключительно как инструмент в войне коллективного Запада с Россией".
По словам представителя Кремля, контрнаступление у украинских сил не получается, многомиллиардные ресурсы от НАТО расходуются неэффективно и бесцельно, что вызывает дискомфорт у западных столиц и налогоплательщиков.
"Очевидно, что контрнаступление не получается так, как оно задумывалось в Киеве. Очевидно также, что многомиллиардные ресурсы, которые были переданы странами НАТО киевскому режиму, фактически расходуются неэффективно, расходуются бесцельно", - отметил Песков.
Действия Украины в очередной раз подтверждают террористическую сущность киевского режима, добавил он. Об этом говорят атаки беспилотников на Москву и попытки нанесения террористических ударов. Вместе с тем в России на фоне таких действий ВСУ усилены меры безопасности и делается все возможное, чтобы минимизировать риск от этих ударов.
"Очевидно, что меры безопасности и так усилены, и так предпринимаются все возможные меры для того, чтобы организовать защиту на необходимом уровне от опасности террористических ударов по мирным объектам", - сообщил Песков и добавил, что речь идет обо всех регионах страны.
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