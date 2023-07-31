https://crimea.ria.ru/20230731/nikakikh-predposylok-dlya-mirnogo-resheniya-konflikta-net--kreml-1130436095.html

Никаких предпосылок для мирного решения конфликта нет – Кремль

Никаких предпосылок для мирного решения конфликта нет – Кремль - РИА Новости Крым, 31.07.2023

Никаких предпосылок для мирного решения конфликта нет – Кремль

Москва не видит предпосылок для мирного урегулирования конфликта с участием Киева. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает... РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T13:33

2023-07-31T13:33

2023-07-31T13:33

дмитрий песков

кремль

новости

сво

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Москва не видит предпосылок для мирного урегулирования конфликта с участием Киева. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.И подчеркнул, что Киев "не хочет и не может хотеть мира, пока его используют исключительно как инструмент в войне коллективного Запада с Россией".По словам представителя Кремля, контрнаступление у украинских сил не получается, многомиллиардные ресурсы от НАТО расходуются неэффективно и бесцельно, что вызывает дискомфорт у западных столиц и налогоплательщиков.Действия Украины в очередной раз подтверждают террористическую сущность киевского режима, добавил он. Об этом говорят атаки беспилотников на Москву и попытки нанесения террористических ударов. Вместе с тем в России на фоне таких действий ВСУ усилены меры безопасности и делается все возможное, чтобы минимизировать риск от этих ударов.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт объяснила, почему Украина не прекратит атаки на КрымТри вражеских беспилотника над Москвой – атака подавленаОтвет будет жестким: в МИД высказались об атаке на Таганрог и Москву

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, новости, сво, нато