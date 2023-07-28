Ответ будет жестким: в МИД высказались об атаке на Таганрог и Москву
МИД: Россия оставляет за собой право на жесткий ответ за атаку на Таганрог и Москву
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. МИД России призвал международное сообщество осудить применение украинскими властями террористических методов против мирных людей. Москва решительно осуждает это и предупреждает о жестком ответе за предпринятые 28 июля атаки на Ростовскую область и Москву, сказано в комментарии официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой.
"Решительно осуждаем очередные преступные действия киевского режима, направленные против гражданского населения и мирной инфраструктуры. Военного смысла они заведомо не имели. Призываем международное сообщество и организации выступить с осуждением применения украинскими властями террористических методов. Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры", - говорится в сообщении.
В пятницу вечером в центре Таганрога произошел взрыв. Эпицентр пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома.
Как сообщили в Минобороны РФ, киевский режим произвел атаку на город с помощью переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200. Системы ПВО перехватили ракету в воздухе, ее обломки упали на территории города.
Позже ведомство сообщило о перехвате второй модифицированной ракеты С-200 в небе над Ростовской областью. ПВО перехватили ее в районе города Азов, обломки упали в безлюдной местности.
В городе введен режим ЧС.
По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, после взрыва в медучреждения города доставлены 12 человек, девять из них госпитализированы, одну из пострадавших прооперировали медики.
Утром в пятницу в Минобороны сообщили, что российские системы ПВО предотвратили атаку беспилотника на Московскую область, пострадавших и разрушений нет.
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