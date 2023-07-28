https://crimea.ria.ru/20230728/otvet-budet-zhestkim-v-mid-vyskazalis-ob-atake-na-taganrog-i-moskvu-1130373080.html

Ответ будет жестким: в МИД высказались об атаке на Таганрог и Москву

Ответ будет жестким: в МИД высказались об атаке на Таганрог и Москву - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Ответ будет жестким: в МИД высказались об атаке на Таганрог и Москву

МИД России призвал международное сообщество осудить применение украинскими властями террористических методов против мирных людей. Москва решительно осуждает это РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T19:57

2023-07-28T19:57

2023-07-28T19:42

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

россия

обстрелы всу

взрыв ракеты в таганроге

таганрог

московская область

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. МИД России призвал международное сообщество осудить применение украинскими властями террористических методов против мирных людей. Москва решительно осуждает это и предупреждает о жестком ответе за предпринятые 28 июля атаки на Ростовскую область и Москву, сказано в комментарии официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой.В пятницу вечером в центре Таганрога произошел взрыв. Эпицентр пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома.Как сообщили в Минобороны РФ, киевский режим произвел атаку на город с помощью переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200. Системы ПВО перехватили ракету в воздухе, ее обломки упали на территории города.Позже ведомство сообщило о перехвате второй модифицированной ракеты С-200 в небе над Ростовской областью. ПВО перехватили ее в районе города Азов, обломки упали в безлюдной местности.В городе введен режим ЧС. По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, после взрыва в медучреждения города доставлены 12 человек, девять из них госпитализированы, одну из пострадавших прооперировали медики. Утром в пятницу в Минобороны сообщили, что российские системы ПВО предотвратили атаку беспилотника на Московскую область, пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Крым: подробности от Минобороны РФТокмак под огнем ВСУ – погибла женщина, ранен мужчинаКонвои НАТО в Черном море и зерновая сделка - эксперт сделал прогноз

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таганрог

московская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, россия, обстрелы всу, взрыв ракеты в таганроге, таганрог, московская область, безопасность, новости