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Ответ будет жестким: в МИД высказались об атаке на Таганрог и Москву - РИА Новости Крым, 28.07.2023
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Ответ будет жестким: в МИД высказались об атаке на Таганрог и Москву
Ответ будет жестким: в МИД высказались об атаке на Таганрог и Москву - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Ответ будет жестким: в МИД высказались об атаке на Таганрог и Москву
МИД России призвал международное сообщество осудить применение украинскими властями террористических методов против мирных людей. Москва решительно осуждает это РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T19:57
2023-07-28T19:42
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
россия
обстрелы всу
взрыв ракеты в таганроге
таганрог
московская область
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. МИД России призвал международное сообщество осудить применение украинскими властями террористических методов против мирных людей. Москва решительно осуждает это и предупреждает о жестком ответе за предпринятые 28 июля атаки на Ростовскую область и Москву, сказано в комментарии официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой.В пятницу вечером в центре Таганрога произошел взрыв. Эпицентр пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома.Как сообщили в Минобороны РФ, киевский режим произвел атаку на город с помощью переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200. Системы ПВО перехватили ракету в воздухе, ее обломки упали на территории города.Позже ведомство сообщило о перехвате второй модифицированной ракеты С-200 в небе над Ростовской областью. ПВО перехватили ее в районе города Азов, обломки упали в безлюдной местности.В городе введен режим ЧС. По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, после взрыва в медучреждения города доставлены 12 человек, девять из них госпитализированы, одну из пострадавших прооперировали медики. Утром в пятницу в Минобороны сообщили, что российские системы ПВО предотвратили атаку беспилотника на Московскую область, пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Крым: подробности от Минобороны РФТокмак под огнем ВСУ – погибла женщина, ранен мужчинаКонвои НАТО в Черном море и зерновая сделка - эксперт сделал прогноз
россия
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, россия, обстрелы всу, взрыв ракеты в таганроге, таганрог, московская область, безопасность, новости
Ответ будет жестким: в МИД высказались об атаке на Таганрог и Москву

МИД: Россия оставляет за собой право на жесткий ответ за атаку на Таганрог и Москву

19:57 28.07.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. МИД России призвал международное сообщество осудить применение украинскими властями террористических методов против мирных людей. Москва решительно осуждает это и предупреждает о жестком ответе за предпринятые 28 июля атаки на Ростовскую область и Москву, сказано в комментарии официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой.

"Решительно осуждаем очередные преступные действия киевского режима, направленные против гражданского населения и мирной инфраструктуры. Военного смысла они заведомо не имели. Призываем международное сообщество и организации выступить с осуждением применения украинскими властями террористических методов. Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры", - говорится в сообщении.

В пятницу вечером в центре Таганрога произошел взрыв. Эпицентр пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома.
Как сообщили в Минобороны РФ, киевский режим произвел атаку на город с помощью переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200. Системы ПВО перехватили ракету в воздухе, ее обломки упали на территории города.
Позже ведомство сообщило о перехвате второй модифицированной ракеты С-200 в небе над Ростовской областью. ПВО перехватили ее в районе города Азов, обломки упали в безлюдной местности.
В городе введен режим ЧС.
По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, после взрыва в медучреждения города доставлены 12 человек, девять из них госпитализированы, одну из пострадавших прооперировали медики.
Утром в пятницу в Минобороны сообщили, что российские системы ПВО предотвратили атаку беспилотника на Московскую область, пострадавших и разрушений нет.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссияОбстрелы ВСУВзрыв ракеты в ТаганрогеТаганрогМосковская областьБезопасностьНовости
 
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