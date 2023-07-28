https://crimea.ria.ru/20230728/terakt-v-taganroge-devyat-chelovek-v-bolnitse-razrusheny-muzey-i-doma-1130370015.html
Теракт в Таганроге: девять человек в больнице, разрушены музей и дома
Теракт в Таганроге: девять человек в больнице, разрушены музей и дома - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Теракт в Таганроге: девять человек в больнице, разрушены музей и дома
Девять человек госпитализированы после взрыва ракеты в Таганроге, есть разрушения в домах и местном художественном музее. Об этом сообщил губернатор Ростовской... РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T17:32
2023-07-28T17:32
2023-07-28T17:37
происшествия
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василий голубев
таганрог
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обстрелы всу
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Девять человек госпитализированы после взрыва ракеты в Таганроге, есть разрушения в домах и местном художественном музее. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. ЧП произошло в пятницу вечером на переулке Лермонтовский. Губернатор сообщил, что в центре города взорвалась ракета. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Погибших нет, пострадали 15 человек. Сейчас стало известно, что девять из них увезли в больницу. По его словам, эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Читайте также на РИА Новости Крым:Киевский режим атаковал Таганрог зенитной ракетой – МинобороныАтака беспилотников на Крым: подробности от Минобороны РФПогиб мужчина и ранена девочка: боевики ВСУ обстреляли Донецк
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происшествия, ростовская область, василий голубев, таганрог, взрыв ракеты в таганроге, россия, обстрелы всу, сво
Теракт в Таганроге: девять человек в больнице, разрушены музей и дома
Что произошло в Таганроге 28 июля
17:32 28.07.2023 (обновлено: 17:37 28.07.2023)