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Погиб мужчина и ранена девочка: боевики ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости Крым, 28.07.2023
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Погиб мужчина и ранена девочка: боевики ВСУ обстреляли Донецк
Погиб мужчина и ранена девочка: боевики ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Погиб мужчина и ранена девочка: боевики ВСУ обстреляли Донецк
В результате обстрела украинскими боевиками Киевского района Донецка погиб 70-летний мужчина, ранены две женщины и девятилетняя девочка. Об этом сообщил мэр... РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T15:56
2023-07-28T15:58
донецк
донецкая народная республика (днр)
алексей кулемзин
происшествия
общество
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. В результате обстрела украинскими боевиками Киевского района Донецка погиб 70-летний мужчина, ранены две женщины и девятилетняя девочка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Обстрел района продолжается. Жителей города призывают не выходить на улицу без лишней необходимости.По данным Совместного центра контроля и координации ДНР, в течение ночи и утра 28 июля Донецк 15 раз подвергся обстрелам со стороны ВСУ. В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов, а также пгт Старомихайловка боевики выпустили 52 снаряда калибром 155 мм.В пятницу врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что боевики ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Токмак. В результате атаки погибла женщина, еще один местный житель госпитализирован с ранениями.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 60 прилетов: при обстрелах ВСУ ранены три жителя ХерсонщиныВСУ обстреляли поселок на Белгородчине – ранен комбайнерЕще 70 прилетов: на Херсонщине при обстрелах ВСУ ранен мирный житель
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донецк, донецкая народная республика (днр), алексей кулемзин, происшествия, общество, обстрелы всу, новости
Погиб мужчина и ранена девочка: боевики ВСУ обстреляли Донецк

ВСУ обстреляли Донецк: погиб пожилой мужчина, ранены две женщины и 9-летняя девочка

15:56 28.07.2023 (обновлено: 15:58 28.07.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРаботник СК на месте обстрелов ВСУ Донецка
Работник СК на месте обстрелов ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. В результате обстрела украинскими боевиками Киевского района Донецка погиб 70-летний мужчина, ранены две женщины и девятилетняя девочка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Украинские нелюди продолжают терроризировать мирных жителей нашего города. В результате обстрела Киевского района по ул. Неделина погиб мужчина 1953 года рождения. По ул. Чапаева ранена женщина 1968 г.р., по ул. Киселева ранены: женщина 1957 г.р. и девочка 2014 г.р.", – написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Обстрел района продолжается. Жителей города призывают не выходить на улицу без лишней необходимости.
По данным Совместного центра контроля и координации ДНР, в течение ночи и утра 28 июля Донецк 15 раз подвергся обстрелам со стороны ВСУ. В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов, а также пгт Старомихайловка боевики выпустили 52 снаряда калибром 155 мм.
В пятницу врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что боевики ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Токмак. В результате атаки погибла женщина, еще один местный житель госпитализирован с ранениями.
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ДонецкДонецкая Народная Республика (ДНР)Алексей КулемзинПроисшествияОбществоОбстрелы ВСУНовости
 
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