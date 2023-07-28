https://crimea.ria.ru/20230728/pogib-muzhchina-i-ranena-devochka-boeviki-vsu-obstrelyali-donetsk-1130360840.html

Погиб мужчина и ранена девочка: боевики ВСУ обстреляли Донецк

Погиб мужчина и ранена девочка: боевики ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Погиб мужчина и ранена девочка: боевики ВСУ обстреляли Донецк

В результате обстрела украинскими боевиками Киевского района Донецка погиб 70-летний мужчина, ранены две женщины и девятилетняя девочка. Об этом сообщил мэр... РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T15:56

2023-07-28T15:56

2023-07-28T15:58

донецк

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алексей кулемзин

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. В результате обстрела украинскими боевиками Киевского района Донецка погиб 70-летний мужчина, ранены две женщины и девятилетняя девочка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Обстрел района продолжается. Жителей города призывают не выходить на улицу без лишней необходимости.По данным Совместного центра контроля и координации ДНР, в течение ночи и утра 28 июля Донецк 15 раз подвергся обстрелам со стороны ВСУ. В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов, а также пгт Старомихайловка боевики выпустили 52 снаряда калибром 155 мм.В пятницу врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что боевики ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Токмак. В результате атаки погибла женщина, еще один местный житель госпитализирован с ранениями.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 60 прилетов: при обстрелах ВСУ ранены три жителя ХерсонщиныВСУ обстреляли поселок на Белгородчине – ранен комбайнерЕще 70 прилетов: на Херсонщине при обстрелах ВСУ ранен мирный житель

https://crimea.ria.ru/20230705/novye-zhertvy-sredi-mirnykh-v-donetske-posle-obstrela-vsu--raneny-deti-1129817878.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецк, донецкая народная республика (днр), алексей кулемзин, происшествия, общество, обстрелы всу, новости