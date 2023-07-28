https://crimea.ria.ru/20230728/esche-60-priletov-pri-obstrelakh-vsu-raneny-tri-zhitelya-khersonschiny-1130348780.html

Еще 60 прилетов: при обстрелах ВСУ ранены три жителя Херсонщины

Еще 60 прилетов: при обстрелах ВСУ ранены три жителя Херсонщины - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Еще 60 прилетов: при обстрелах ВСУ ранены три жителя Херсонщины

Украинские боевики продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области, за минувшие сутки по мирным населенным пунктам выпущено более... РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T11:28

2023-07-28T11:28

2023-07-28T11:28

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

сво

новые регионы россии

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области, за минувшие сутки по мирным населенным пунктам выпущено более 60 снарядов, ранены трое местных жителей. Об этом сообщают экстренные службы региона.По данным экстренных служб, только за день 27 июля 13 снарядов враг выпустил по Алешкам, 7 - по Голой Пристани, 8 - по Старой Збурьевке, 5 - по Каирам.В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Песчановки, Солонца и Алешек, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры от ночных прилетов уточняются.Накануне боевики ВСУ более 70 раз били по Херсонщине на левом берегу Днепра, в результате обстрела в Алешках один мирный житель получил осколочные ранения средней тяжести. Читайте также на РИА Новости Крым:Токмак под огнем ВСУ – погибла женщина, ранен мужчинаАрмия России сорвала атаки украинских войск на Донецком направлении36 атак за сутки: ВСУ попытались прорвать оборону в Запорожской области

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу , сво, новые регионы россии, происшествия