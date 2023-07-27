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Армия России сорвала атаки украинских войск на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 27.07.2023
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Армия России сорвала атаки украинских войск на Донецком направлении
Армия России сорвала атаки украинских войск на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Армия России сорвала атаки украинских войск на Донецком направлении
Вооруженные силы России сорвали четыре атаки войск Украины в районе Клещеевки, а также отбили девять атак на Донецком направлении. ВСУ потеряли более 300... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T15:05
2023-07-27T15:05
министерство обороны рф
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Вооруженные силы России сорвали четыре атаки войск Украины в районе Клещеевки, а также отбили девять атак на Донецком направлении. ВСУ потеряли более 300 боевиков, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, на этом же направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений во взаимодействии с авиацией и артиллерией группировки войск "Южная" успешно отражены девять атак противника. Они имели место в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Кирово. Потери противника превысили 200 солдат.Также попытки украинских атак были отбиты на Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары нанесены по складам топлива ВСУВС РФ нанесли удары по аэродромам и складам западной техники на Украине41 обстрел за сутки: ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия России сорвала атаки украинских войск на Донецком направлении

Минобороны: Вооруженные силы РФ сорвали атаки войск Украины на Донецком направлении

15:05 27.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Вооруженные силы России сорвали четыре атаки войск Украины в районе Клещеевки, а также отбили девять атак на Донецком направлении. ВСУ потеряли более 300 боевиков, сообщает Минобороны РФ.

"За последние двое суток на Донецком направлении подразделениями российских войск сорваны четыре атаки ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка в ДНР. В ходе боев умелым применением противотанковых средств при поддержке армейской авиации уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, два бронетранспортера и бронеавтомобиль "Козак", – говорится в сводке.

Кроме того, на этом же направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений во взаимодействии с авиацией и артиллерией группировки войск "Южная" успешно отражены девять атак противника. Они имели место в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Кирово. Потери противника превысили 200 солдат.
Также попытки украинских атак были отбиты на Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
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Министерство обороны РФСВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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