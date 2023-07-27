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Армия России сорвала атаки украинских войск на Донецком направлении
Армия России сорвала атаки украинских войск на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Армия России сорвала атаки украинских войск на Донецком направлении
Вооруженные силы России сорвали четыре атаки войск Украины в районе Клещеевки, а также отбили девять атак на Донецком направлении. ВСУ потеряли более 300... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T15:05
2023-07-27T15:05
2023-07-27T15:05
министерство обороны рф
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Вооруженные силы России сорвали четыре атаки войск Украины в районе Клещеевки, а также отбили девять атак на Донецком направлении. ВСУ потеряли более 300 боевиков, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, на этом же направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений во взаимодействии с авиацией и артиллерией группировки войск "Южная" успешно отражены девять атак противника. Они имели место в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Кирово. Потери противника превысили 200 солдат.Также попытки украинских атак были отбиты на Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары нанесены по складам топлива ВСУВС РФ нанесли удары по аэродромам и складам западной техники на Украине41 обстрел за сутки: ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия России сорвала атаки украинских войск на Донецком направлении
Минобороны: Вооруженные силы РФ сорвали атаки войск Украины на Донецком направлении