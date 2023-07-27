https://crimea.ria.ru/20230727/41-obstrel-za-sutki-vsu-pytayutsya-prorvat-oboronu-v-zaporozhskoy-oblasti-1130329864.html
41 обстрел за сутки: ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области
41 обстрел за сутки: ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области - РИА Новости Крым, 27.07.2023
41 обстрел за сутки: ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области
Ситуация на линии соприкосновения в Запорожской области обостряется. За минувшие сутки войска Украины увеличили количество обстрелов, но вынуждены были... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T14:27
2023-07-27T14:27
2023-07-27T15:41
новости
евгений балицкий
запорожская область
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Ситуация на линии соприкосновения в Запорожской области обостряется. За минувшие сутки войска Украины увеличили количество обстрелов, но вынуждены были отступить. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.По словам врио губернатора региона, населенные пункты Запорожской области в направлении Полог, Токмака и Васильевки за сутки подверглись 41 обстрелу вооруженных сил Украины. Однако попытки наступления противника были отражены российскими военными подразделениями. Враг понес значительные потери и отступил на свои позиции.Накануне Украина также безуспешно пыталась атаковать эти населенные пункты региона, пытаясь прорвать оборону в Запорожской области. Российские военные удачно отражают наступление противника и на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, на которых уничтожены сотни боевиков и десятки единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни погибших боевиков и отбитые атаки ВСУ – ход спецоперацииУничтожено 22 танка: армия России отбила атаки ВСУ на ЗапорожьеДва человека погибли в результате обстрелов ВСУ Херсонской области
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, евгений балицкий, запорожская область, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу
41 обстрел за сутки: ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области
Балицкий сообщает об увеличении числа атак в Запорожской области
14:27 27.07.2023 (обновлено: 15:41 27.07.2023)