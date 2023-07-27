https://crimea.ria.ru/20230727/41-obstrel-za-sutki-vsu-pytayutsya-prorvat-oboronu-v-zaporozhskoy-oblasti-1130329864.html

41 обстрел за сутки: ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области

41 обстрел за сутки: ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области - РИА Новости Крым, 27.07.2023

41 обстрел за сутки: ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области

Ситуация на линии соприкосновения в Запорожской области обостряется. За минувшие сутки войска Украины увеличили количество обстрелов, но вынуждены были... РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T14:27

2023-07-27T14:27

2023-07-27T15:41

новости

евгений балицкий

запорожская область

сво

армия и флот

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Ситуация на линии соприкосновения в Запорожской области обостряется. За минувшие сутки войска Украины увеличили количество обстрелов, но вынуждены были отступить. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.По словам врио губернатора региона, населенные пункты Запорожской области в направлении Полог, Токмака и Васильевки за сутки подверглись 41 обстрелу вооруженных сил Украины. Однако попытки наступления противника были отражены российскими военными подразделениями. Враг понес значительные потери и отступил на свои позиции.Накануне Украина также безуспешно пыталась атаковать эти населенные пункты региона, пытаясь прорвать оборону в Запорожской области. Российские военные удачно отражают наступление противника и на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, на которых уничтожены сотни боевиков и десятки единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни погибших боевиков и отбитые атаки ВСУ – ход спецоперацииУничтожено 22 танка: армия России отбила атаки ВСУ на ЗапорожьеДва человека погибли в результате обстрелов ВСУ Херсонской области

запорожская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, евгений балицкий, запорожская область, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу