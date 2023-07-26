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36 атак за сутки: ВСУ попытались прорвать оборону в Запорожской области - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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36 атак за сутки: ВСУ попытались прорвать оборону в Запорожской области
36 атак за сутки: ВСУ попытались прорвать оборону в Запорожской области - РИА Новости Крым, 26.07.2023
36 атак за сутки: ВСУ попытались прорвать оборону в Запорожской области
Обстановка на линии соприкосновения в Запорожской области обострилась, с раннего утра украинские войска безуспешно пытаются прорвать оборону. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T11:09
2023-07-26T11:09
евгений балицкий
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
сво
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Обстановка на линии соприкосновения в Запорожской области обострилась, с раннего утра украинские войска безуспешно пытаются прорвать оборону. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.По словам Балицкого, за прошедшие сутки украинские войска 36 раз попытались вести обстрелы Запорожской области в направлении Полог, Токмака и Васильевки.Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады и технику, в том числе поставленную западными странами, и попытался вести активные действия на разных направлениях, однако нигде успеха не достиг. 21 июля президент РФ Владимир Путин констатировал, что ВСУ несут многотысячные потери и ему не помогают ни колоссальные ресурсы с Запада, ни поставки оружия, ни направление тысяч наемников и советников.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасти рядового Мыколу: эксперт оценил шансы боевиков ВСУ на выживаниеСергей Нарышкин: поражение Украины – вопрос времениСамоубийственные атаки и громадные потери – Путин заявил об истощении ВСУ
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евгений балицкий, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), сво, армия и флот
36 атак за сутки: ВСУ попытались прорвать оборону в Запорожской области

Балицкий сообщил о попытках ВСУ прорвать оборону в Запорожской области

11:09 26.07.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ в зоне спецоперации
Солдаты ВСУ в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Обстановка на линии соприкосновения в Запорожской области обострилась, с раннего утра украинские войска безуспешно пытаются прорвать оборону. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Обстановка в районе Работино, Новоданиловки и Новопокровки обострилась, противник с четырех утра попытался прорвать оборону, однако столкнулся с ожесточенным отпором наших подразделений и несет значительные потери", — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Балицкого, за прошедшие сутки украинские войска 36 раз попытались вести обстрелы Запорожской области в направлении Полог, Токмака и Васильевки.
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады и технику, в том числе поставленную западными странами, и попытался вести активные действия на разных направлениях, однако нигде успеха не достиг. 21 июля президент РФ Владимир Путин констатировал, что ВСУ несут многотысячные потери и ему не помогают ни колоссальные ресурсы с Запада, ни поставки оружия, ни направление тысяч наемников и советников.
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Евгений БалицкийЗапорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОАрмия и флот
 
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