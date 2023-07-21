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Сергей Нарышкин: поражение Украины – вопрос времени - РИА Новости Крым, 21.07.2023
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Сергей Нарышкин: поражение Украины – вопрос времени
Сергей Нарышкин: поражение Украины – вопрос времени - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Сергей Нарышкин: поражение Украины – вопрос времени
Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что поражение Украины – это лишь РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T14:32
2023-07-21T14:32
сергей нарышкин
служба внешней разведки (свр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что поражение Украины – это лишь дело времени. По его словам, это начинают осознавать правящие элиты в Польше.По этой причине польские власти задумываются над тем, что западные территории Украины следует контролировать, и в этих целях Польша рассматривает варианты введения туда воинского контингента.По его сведениям, численность общевойсковой польско-литовско-украинской бригады, созданной в рамках Люблинского договора, планируется существенно увеличить, и за этими процессами Москва должна пристально следить.Люблинский треугольник – трехстороння платформа, о создании которой договорились министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины. Совместная декларация об этом была подписана 28 июля 2020 года в Люблине.Президент РФ Владимир Путин, отвечая на слова Нарышкина, сказал, что Польша давно вынашивает планы по оккупации западноукраинских земель, и для этой цели могут использовать сформированное польско-литовско-украинское воинское соединение.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступленияСамоубийственные атаки и громадные потери – Путин заявил об истощении ВСУКиев угрожает гражданскому судоходству в Черном море – реакция Кремля
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сергей нарышкин, служба внешней разведки (свр), новости, политика, в мире
Сергей Нарышкин: поражение Украины – вопрос времени

Поражение Украины – это лишь вопрос времени: глава Службы внешней разведки РФ

14:32 21.07.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда "История Отечества", директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда История Отечества, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что поражение Украины – это лишь дело времени. По его словам, это начинают осознавать правящие элиты в Польше.
"По поступающей в службу информации, официальная Варшава постепенно приходит к осознанию того, что никакая западная помощь Киеву не способна поддержать Украину, и поражение Украины – это только вопрос времени", - сказал Нарышкин.
По этой причине польские власти задумываются над тем, что западные территории Украины следует контролировать, и в этих целях Польша рассматривает варианты введения туда воинского контингента.
"И в этой связи у польского руководства усиливается настрой на то, чтобы ввести контроль на западных территориях Украины путем размещения там своих войск. И такой шаг, как один из вариантов, планируется оформить как исполнение союзнических обязательств в рамках польско-литовско-украинской инициативы в сфере безопасности, это так называемый Люблинский треугольник", - проинформировал Владимира Путина глава Службы внешней разведки.
По его сведениям, численность общевойсковой польско-литовско-украинской бригады, созданной в рамках Люблинского договора, планируется существенно увеличить, и за этими процессами Москва должна пристально следить.
Люблинский треугольник – трехстороння платформа, о создании которой договорились министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины. Совместная декларация об этом была подписана 28 июля 2020 года в Люблине.
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на слова Нарышкина, сказал, что Польша давно вынашивает планы по оккупации западноукраинских земель, и для этой цели могут использовать сформированное польско-литовско-украинское воинское соединение.
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