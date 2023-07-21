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Сергей Нарышкин: поражение Украины – вопрос времени
Сергей Нарышкин: поражение Украины – вопрос времени - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Сергей Нарышкин: поражение Украины – вопрос времени
Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что поражение Украины – это лишь РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T14:32
2023-07-21T14:32
2023-07-21T14:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что поражение Украины – это лишь дело времени. По его словам, это начинают осознавать правящие элиты в Польше.По этой причине польские власти задумываются над тем, что западные территории Украины следует контролировать, и в этих целях Польша рассматривает варианты введения туда воинского контингента.По его сведениям, численность общевойсковой польско-литовско-украинской бригады, созданной в рамках Люблинского договора, планируется существенно увеличить, и за этими процессами Москва должна пристально следить.Люблинский треугольник – трехстороння платформа, о создании которой договорились министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины. Совместная декларация об этом была подписана 28 июля 2020 года в Люблине.Президент РФ Владимир Путин, отвечая на слова Нарышкина, сказал, что Польша давно вынашивает планы по оккупации западноукраинских земель, и для этой цели могут использовать сформированное польско-литовско-украинское воинское соединение.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступленияСамоубийственные атаки и громадные потери – Путин заявил об истощении ВСУКиев угрожает гражданскому судоходству в Черном море – реакция Кремля
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сергей нарышкин, служба внешней разведки (свр), новости, политика, в мире
Сергей Нарышкин: поражение Украины – вопрос времени
Поражение Украины – это лишь вопрос времени: глава Службы внешней разведки РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что поражение Украины – это лишь дело времени. По его словам, это начинают осознавать правящие элиты в Польше.
"По поступающей в службу информации, официальная Варшава постепенно приходит к осознанию того, что никакая западная помощь Киеву не способна поддержать Украину, и поражение Украины – это только вопрос времени", - сказал Нарышкин.
По этой причине польские власти задумываются над тем, что западные территории Украины следует контролировать, и в этих целях Польша рассматривает варианты введения туда воинского контингента.
"И в этой связи у польского руководства усиливается настрой на то, чтобы ввести контроль на западных территориях Украины путем размещения там своих войск. И такой шаг, как один из вариантов, планируется оформить как исполнение союзнических обязательств в рамках польско-литовско-украинской инициативы в сфере безопасности, это так называемый Люблинский треугольник", - проинформировал Владимира Путина глава Службы внешней разведки.
По его сведениям, численность общевойсковой польско-литовско-украинской бригады, созданной в рамках Люблинского договора, планируется существенно увеличить, и за этими процессами Москва должна пристально следить.
Люблинский треугольник – трехстороння платформа, о создании которой договорились министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины. Совместная декларация об этом была подписана 28 июля 2020 года в Люблине.
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на слова Нарышкина, сказал, что Польша
давно вынашивает планы по оккупации западноукраинских земель, и для этой цели могут использовать сформированное польско-литовско-украинское воинское соединение.
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