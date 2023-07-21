https://crimea.ria.ru/20230721/sergey-naryshkin-porazhenie-ukrainy--vopros-vremeni-1130219577.html

Сергей Нарышкин: поражение Украины – вопрос времени

Сергей Нарышкин: поражение Украины – вопрос времени - РИА Новости Крым, 21.07.2023

Сергей Нарышкин: поражение Украины – вопрос времени

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что поражение Украины – это лишь РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T14:32

2023-07-21T14:32

2023-07-21T14:32

сергей нарышкин

служба внешней разведки (свр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что поражение Украины – это лишь дело времени. По его словам, это начинают осознавать правящие элиты в Польше.По этой причине польские власти задумываются над тем, что западные территории Украины следует контролировать, и в этих целях Польша рассматривает варианты введения туда воинского контингента.По его сведениям, численность общевойсковой польско-литовско-украинской бригады, созданной в рамках Люблинского договора, планируется существенно увеличить, и за этими процессами Москва должна пристально следить.Люблинский треугольник – трехстороння платформа, о создании которой договорились министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины. Совместная декларация об этом была подписана 28 июля 2020 года в Люблине.Президент РФ Владимир Путин, отвечая на слова Нарышкина, сказал, что Польша давно вынашивает планы по оккупации западноукраинских земель, и для этой цели могут использовать сформированное польско-литовско-украинское воинское соединение.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступленияСамоубийственные атаки и громадные потери – Путин заявил об истощении ВСУКиев угрожает гражданскому судоходству в Черном море – реакция Кремля

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей нарышкин, служба внешней разведки (свр), новости, политика, в мире