https://crimea.ria.ru/20230721/putin-polsha-khochet-okkupirovat-zapadnuyu-ukrainu-pod-zontikom-nato-1130218007.html

Путин: Польша хочет оккупировать Западную Украину под "зонтиком" НАТО

Путин: Польша хочет оккупировать Западную Украину под "зонтиком" НАТО - РИА Новости Крым, 21.07.2023

Путин: Польша хочет оккупировать Западную Украину под "зонтиком" НАТО

Польша вынашивает планы по оккупации западноукраинских земель, для этой цели могут использовать сформированное польско-литовско-украинское воинское соединение... РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T13:57

2023-07-21T13:57

2023-07-21T13:57

новости

в мире

владимир путин (политик)

польша

служба внешней разведки (свр)

сергей нарышкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Польша вынашивает планы по оккупации западноукраинских земель, для этой цели могут использовать сформированное польско-литовско-украинское воинское соединение. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя информацию главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о том, что Варшава планирует разместить на Западной Украине свои войска.По словам российского лидера, США для разжигания огня войны используют амбиции лидеров некоторых восточноевропейских государств, которые "уже давно превратили ненависть к России и русофобию в свой главный экспортный товар и в инструмент своей внутренней политики, и сейчас они хотят погреть руки на украинской трагедии".В свою очередь режим в Киеве, по его словам, "готов пойти на все, чтобы спасти свою продажную шкуру и продлить свое существование".

https://crimea.ria.ru/20230721/agressiya-protiv-belorussii-budet-oznachat-agressiyu-protiv-rf---putin-1130217790.html

польша

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новости, в мире, владимир путин (политик), польша, служба внешней разведки (свр), сергей нарышкин