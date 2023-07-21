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Путин: Польша хочет оккупировать Западную Украину под "зонтиком" НАТО - РИА Новости Крым, 21.07.2023
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Путин: Польша хочет оккупировать Западную Украину под "зонтиком" НАТО
Путин: Польша хочет оккупировать Западную Украину под "зонтиком" НАТО - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Путин: Польша хочет оккупировать Западную Украину под "зонтиком" НАТО
Польша вынашивает планы по оккупации западноукраинских земель, для этой цели могут использовать сформированное польско-литовско-украинское воинское соединение... РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T13:57
2023-07-21T13:57
новости
в мире
владимир путин (политик)
польша
служба внешней разведки (свр)
сергей нарышкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Польша вынашивает планы по оккупации западноукраинских земель, для этой цели могут использовать сформированное польско-литовско-украинское воинское соединение. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя информацию главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о том, что Варшава планирует разместить на Западной Украине свои войска.По словам российского лидера, США для разжигания огня войны используют амбиции лидеров некоторых восточноевропейских государств, которые "уже давно превратили ненависть к России и русофобию в свой главный экспортный товар и в инструмент своей внутренней политики, и сейчас они хотят погреть руки на украинской трагедии".В свою очередь режим в Киеве, по его словам, "готов пойти на все, чтобы спасти свою продажную шкуру и продлить свое существование".
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новости, в мире, владимир путин (политик), польша, служба внешней разведки (свр), сергей нарышкин
Путин: Польша хочет оккупировать Западную Украину под "зонтиком" НАТО

Путин: польско-литовско-украинское соединение могут использовать для оккупации Украины

13:57 21.07.2023
 
© Flickr/ Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша
© Flickr/ Terra Libera
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Польша вынашивает планы по оккупации западноукраинских земель, для этой цели могут использовать сформированное польско-литовско-украинское воинское соединение. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя информацию главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о том, что Варшава планирует разместить на Западной Украине свои войска.

"Речь идет не о каком-то сборище наемников, которых там (на Украине – ред.) достаточно, и они уничтожаются, а именно о регулярном, сколоченном, оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины, в том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины, а по сути, если называть вещи своими именами – для последующей оккупации этих территорий. Ведь перспектива очевидна: если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся, причем останутся навсегда", – сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

По словам российского лидера, США для разжигания огня войны используют амбиции лидеров некоторых восточноевропейских государств, которые "уже давно превратили ненависть к России и русофобию в свой главный экспортный товар и в инструмент своей внутренней политики, и сейчас они хотят погреть руки на украинской трагедии".

"Польские лидеры рассчитывают под натовским "зонтиком" сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории – Западную Украину", – сказал президент РФ.

В свою очередь режим в Киеве, по его словам, "готов пойти на все, чтобы спасти свою продажную шкуру и продлить свое существование".
"Им наплевать на народ Украины, на ее суверенитет и национальные интересы. Они будут торговать всем – и людьми, и землей… Если хотят, как это водится у предателей, что-то сдать, продать, чем-то расплатиться с хозяевами – это их дело. Мы в это вмешиваться не будем", – заявил Путин.
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НовостиВ миреВладимир Путин (политик)ПольшаСлужба внешней разведки (СВР)Сергей Нарышкин
 
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