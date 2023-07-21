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Самоубийственные атаки и громадные потери – Путин заявил об истощении ВСУ - РИА Новости Крым, 21.07.2023
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Самоубийственные атаки и громадные потери – Путин заявил об истощении ВСУ
Самоубийственные атаки и громадные потери – Путин заявил об истощении ВСУ - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Самоубийственные атаки и громадные потери – Путин заявил об истощении ВСУ
Президент России Владимир Путин заявил о колоссальных потерях Украины в результате так называемого контрнаступления, речь идет о десятках тысяч погибших. РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T13:30
2023-07-21T13:43
владимир путин (политик)
россия
контрнаступление всу
потери всу
новости
сво
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о колоссальных потерях Украины в результате так называемого контрнаступления, речь идет о десятках тысяч погибших.Мнение жителей Украины медленно и постепенно меняется, приходит отрезвление, добавил президент."На Украине все чаще возникает законный вопрос – ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление", - подчеркнул глава государства.По словам Путина, производственные мощности на Западе не позволяют Киеву восполнить потери техники и боеприпасов. Вместе с тем российские силы и командование СВО действуют профессионально и стойко выполняют долг, заключил президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления18 безуспешных атак: ВСУ потеряли до 400 боевиков и технику за суткиКонстатировали факт: эксперт оценил итоги соцопроса украинцев о ходе СВО
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владимир путин (политик), россия, контрнаступление всу, потери всу , новости, сво, украина
Самоубийственные атаки и громадные потери – Путин заявил об истощении ВСУ

Путин: формирования ВСУ при самоубийственных атаках понесли громадные потери

13:30 21.07.2023 (обновлено: 13:43 21.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о колоссальных потерях Украины в результате так называемого контрнаступления, речь идет о десятках тысяч погибших.

"В результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери, это десятки тысяч – именно десятки тысяч человек. И, несмотря на постоянные облавы, непрекращающиеся волны тотальной мобилизации по городам и селам Украины, действующему режиму все труднее гнать на фронт новые пополнения. Мобилизационный ресурс страны истощается", - подчеркнул президент.

Мнение жителей Украины медленно и постепенно меняется, приходит отрезвление, добавил президент.
"На Украине все чаще возникает законный вопрос – ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление", - подчеркнул глава государства.
По словам Путина, производственные мощности на Западе не позволяют Киеву восполнить потери техники и боеприпасов. Вместе с тем российские силы и командование СВО действуют профессионально и стойко выполняют долг, заключил президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
13:18
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Владимир Путин (политик)РоссияКонтрнаступление ВСУПотери ВСУНовостиСВОУкраина
 
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