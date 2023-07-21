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Самоубийственные атаки и громадные потери – Путин заявил об истощении ВСУ
Самоубийственные атаки и громадные потери – Путин заявил об истощении ВСУ - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Самоубийственные атаки и громадные потери – Путин заявил об истощении ВСУ
Президент России Владимир Путин заявил о колоссальных потерях Украины в результате так называемого контрнаступления, речь идет о десятках тысяч погибших. РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T13:30
2023-07-21T13:30
2023-07-21T13:43
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о колоссальных потерях Украины в результате так называемого контрнаступления, речь идет о десятках тысяч погибших.Мнение жителей Украины медленно и постепенно меняется, приходит отрезвление, добавил президент."На Украине все чаще возникает законный вопрос – ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление", - подчеркнул глава государства.По словам Путина, производственные мощности на Западе не позволяют Киеву восполнить потери техники и боеприпасов. Вместе с тем российские силы и командование СВО действуют профессионально и стойко выполняют долг, заключил президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления18 безуспешных атак: ВСУ потеряли до 400 боевиков и технику за суткиКонстатировали факт: эксперт оценил итоги соцопроса украинцев о ходе СВО
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владимир путин (политик), россия, контрнаступление всу, потери всу , новости, сво, украина
Самоубийственные атаки и громадные потери – Путин заявил об истощении ВСУ
Путин: формирования ВСУ при самоубийственных атаках понесли громадные потери
13:30 21.07.2023 (обновлено: 13:43 21.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о колоссальных потерях Украины в результате так называемого контрнаступления, речь идет о десятках тысяч погибших.
"В результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери, это десятки тысяч – именно десятки тысяч человек. И, несмотря на постоянные облавы, непрекращающиеся волны тотальной мобилизации по городам и селам Украины, действующему режиму все труднее гнать на фронт новые пополнения. Мобилизационный ресурс страны истощается", - подчеркнул президент.
Мнение жителей Украины медленно и постепенно меняется, приходит отрезвление, добавил президент.
"На Украине все чаще возникает законный вопрос – ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление", - подчеркнул глава государства.
По словам Путина, производственные мощности на Западе не позволяют Киеву восполнить потери техники и боеприпасов. Вместе с тем российские силы и командование СВО действуют профессионально и стойко выполняют долг, заключил президент.
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