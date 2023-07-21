https://crimea.ria.ru/20230721/samoubiystvennye-ataki-i-gromadnye-poteri--putin-zayavil-ob-istoschenii-vsu-1130217227.html

Самоубийственные атаки и громадные потери – Путин заявил об истощении ВСУ

Самоубийственные атаки и громадные потери – Путин заявил об истощении ВСУ - РИА Новости Крым, 21.07.2023

Самоубийственные атаки и громадные потери – Путин заявил об истощении ВСУ

Президент России Владимир Путин заявил о колоссальных потерях Украины в результате так называемого контрнаступления, речь идет о десятках тысяч погибших. РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T13:30

2023-07-21T13:30

2023-07-21T13:43

владимир путин (политик)

россия

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о колоссальных потерях Украины в результате так называемого контрнаступления, речь идет о десятках тысяч погибших.Мнение жителей Украины медленно и постепенно меняется, приходит отрезвление, добавил президент."На Украине все чаще возникает законный вопрос – ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление", - подчеркнул глава государства.По словам Путина, производственные мощности на Западе не позволяют Киеву восполнить потери техники и боеприпасов. Вместе с тем российские силы и командование СВО действуют профессионально и стойко выполняют долг, заключил президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления18 безуспешных атак: ВСУ потеряли до 400 боевиков и технику за суткиКонстатировали факт: эксперт оценил итоги соцопроса украинцев о ходе СВО

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украина

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, контрнаступление всу, потери всу , новости, сво, украина