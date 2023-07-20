https://crimea.ria.ru/20230720/18-bezuspeshnykh-atak-vsu-poteryali-do-400-boevikov-i-tekhniku-za-sutki-1130195493.html

18 безуспешных атак: ВСУ потеряли до 400 боевиков и технику за сутки

18 безуспешных атак: ВСУ потеряли до 400 боевиков и технику за сутки - РИА Новости Крым, 20.07.2023

18 безуспешных атак: ВСУ потеряли до 400 боевиков и технику за сутки

Российские военные за сутки отразили 18 атак противника на трех направлениях, пресекли деятельность двух диверсионных групп. Потери ВСУ составили около 400... РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T15:54

2023-07-20T15:54

2023-07-20T15:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили 18 атак противника на трех направлениях, пресекли деятельность двух диверсионных групп. Потери ВСУ составили около 400 боевиков, а также 10 автомобилей и 17 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ."В течение суток вооруженные силы Украины предприняли 18 попыток наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях", – сказано в сообщении.Донецкое направлениеВоеннослужащие "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили 16 атак противника в районе Белогоровки, Первомайского, Веселого, Красногоровки, Марьинки и севернее Клещеевки Донецкой Народной Республики. В районе Богдановки, Часова Яра и Дылеевки ДНР оперативно-тактической и армейской авиацией поражены живая сила и техника ВСУ.Купянское направлениеВоеннослужащие "Западной" группировки войск пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе Ивановки Харьковской области. Также поражена живая сила и техника ВСУ в районе Молчаново и Кисловки Харьковской области, Стельмаховки Луганской Народной Республики."Противник потерял до 110 боевиков, БМП, четыре автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и "Д-20".Краснолиманское направлениеГруппировкой войск "Центр" в течение суток отражены две атаки противника северо-западнее Червоной Дибровы в ЛНР, в районе Кременной уничтожена диверсионно-разведывательная группа.Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение 21-й, 63-й и 67-й механизированным бригадам ВСУ в районе Серебрянского лесничества, Ямполовки и Торского в ДНР.За сутки противник потерял до 60 боевиков, БМП, две бронемашины, три автомобиля, самоходку "Гвоздика" и две гаубицы "Д-30".Ранее в Минобороны России сообщили о продолжении ударов возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска.Читайте также на РИА Новости Крым:В Одессе, Николаеве и Сумах ночью прогремели взрывы - что уничтоженоНовые попытки форсировать Днепр: уничтожены две лодки и 60 боевиков ВСУ82 прилета за сутки: ВСУ бьют по мирным городам левобережья Херсонщины

https://crimea.ria.ru/20230717/rossiyskie-voyska-otrazili-15-atak-vsu-za-sutki-na-dvukh-napravleniyakh-1130121492.html

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луганская народная республика (лнр)

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