https://crimea.ria.ru/20230720/18-bezuspeshnykh-atak-vsu-poteryali-do-400-boevikov-i-tekhniku-za-sutki-1130195493.html
18 безуспешных атак: ВСУ потеряли до 400 боевиков и технику за сутки
18 безуспешных атак: ВСУ потеряли до 400 боевиков и технику за сутки - РИА Новости Крым, 20.07.2023
18 безуспешных атак: ВСУ потеряли до 400 боевиков и технику за сутки
Российские военные за сутки отразили 18 атак противника на трех направлениях, пресекли деятельность двух диверсионных групп. Потери ВСУ составили около 400... РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T15:54
2023-07-20T15:54
2023-07-20T15:55
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили 18 атак противника на трех направлениях, пресекли деятельность двух диверсионных групп. Потери ВСУ составили около 400 боевиков, а также 10 автомобилей и 17 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ."В течение суток вооруженные силы Украины предприняли 18 попыток наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях", – сказано в сообщении.Донецкое направлениеВоеннослужащие "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили 16 атак противника в районе Белогоровки, Первомайского, Веселого, Красногоровки, Марьинки и севернее Клещеевки Донецкой Народной Республики. В районе Богдановки, Часова Яра и Дылеевки ДНР оперативно-тактической и армейской авиацией поражены живая сила и техника ВСУ.Купянское направлениеВоеннослужащие "Западной" группировки войск пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе Ивановки Харьковской области. Также поражена живая сила и техника ВСУ в районе Молчаново и Кисловки Харьковской области, Стельмаховки Луганской Народной Республики."Противник потерял до 110 боевиков, БМП, четыре автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и "Д-20".Краснолиманское направлениеГруппировкой войск "Центр" в течение суток отражены две атаки противника северо-западнее Червоной Дибровы в ЛНР, в районе Кременной уничтожена диверсионно-разведывательная группа.Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение 21-й, 63-й и 67-й механизированным бригадам ВСУ в районе Серебрянского лесничества, Ямполовки и Торского в ДНР.За сутки противник потерял до 60 боевиков, БМП, две бронемашины, три автомобиля, самоходку "Гвоздика" и две гаубицы "Д-30".Ранее в Минобороны России сообщили о продолжении ударов возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска.Читайте также на РИА Новости Крым:В Одессе, Николаеве и Сумах ночью прогремели взрывы - что уничтоженоНовые попытки форсировать Днепр: уничтожены две лодки и 60 боевиков ВСУ82 прилета за сутки: ВСУ бьют по мирным городам левобережья Херсонщины
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, харьковская область, новости
18 безуспешных атак: ВСУ потеряли до 400 боевиков и технику за сутки
ВСУ потеряли до 400 боевиков в 18 безуспешных атаках на трех направлениях спецоперации
15:54 20.07.2023 (обновлено: 15:55 20.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили 18 атак противника на трех направлениях, пресекли деятельность двух диверсионных групп. Потери ВСУ составили около 400 боевиков, а также 10 автомобилей и 17 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение суток вооруженные силы Украины предприняли 18 попыток наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях", – сказано в сообщении.
Донецкое направление
Военнослужащие "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили 16 атак противника в районе Белогоровки, Первомайского, Веселого, Красногоровки, Марьинки и севернее Клещеевки Донецкой Народной Республики. В районе Богдановки, Часова Яра и Дылеевки ДНР оперативно-тактической и армейской авиацией поражены живая сила и техника ВСУ.
"В ходе боев уничтожено более 210 украинских боевиков, боевая бронемашина, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходки "Акация" и "Гвоздика", гаубицы "Д-20" и "Мста-Б" и две "Д-30", – говорится в сообщении. В районе Серебрянки и Авдеевки ДНР уничтожены два склада боеприпасов 81-й аэромобильной и 110-й механизированной бригад ВСУ.
Купянское направление
Военнослужащие "Западной" группировки войск пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе Ивановки Харьковской области. Также поражена живая сила и техника ВСУ в районе Молчаново и Кисловки Харьковской области, Стельмаховки Луганской Народной Республики.
"Противник потерял до 110 боевиков, БМП, четыре автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и "Д-20".
Краснолиманское направление
Группировкой войск "Центр" в течение суток отражены две атаки противника северо-западнее Червоной Дибровы в ЛНР, в районе Кременной уничтожена диверсионно-разведывательная группа.
Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение 21-й, 63-й и 67-й механизированным бригадам ВСУ в районе Серебрянского лесничества, Ямполовки и Торского в ДНР.
За сутки противник потерял до 60 боевиков, БМП, две бронемашины, три автомобиля, самоходку "Гвоздика" и две гаубицы "Д-30".
Ранее в Минобороны России сообщили о продолжении ударов возмездия
по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска.
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