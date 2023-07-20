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Новые попытки форсировать Днепр: уничтожены две лодки и 60 боевиков ВСУ
Новые попытки форсировать Днепр: уничтожены две лодки и 60 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Новые попытки форсировать Днепр: уничтожены две лодки и 60 боевиков ВСУ
Российская группировка "Днепр" продолжает бить врага на Херсонском направлении, за сутки при попытках формирования Днепра уничтожены две лодки и военная техника РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T11:26
2023-07-20T11:26
2023-07-20T11:26
херсонская область
группировка войск "днепр"
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Российская группировка "Днепр" продолжает бить врага на Херсонском направлении, за сутки при попытках формирования Днепра уничтожены две лодки и военная техника ВСУ, убиты и ранены 60 украинских боевиков.В островной зоне уничтожены гаубица Мста-Б с боекомплектом, четверо украинских боевиков убиты, трое ранены.На Херсонском направлении российские военные пресекли попытку форсирования Днепра в районе Антоновки, уничтожены две лодки противника и 12 боевиков ВФУ.Также разбит пункт временной дислокации одного из украинских подразделений, уничтожен 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему. Потери противника - 17 человек убитыми, девять ранеными.На Каховском направлении уничтожены позиция одного из подразделений ВФУ, выведена из строя одна единица автомобильной техники, семеро боевиков убиты, восемь ранены.Накануне бойцы "Днепра" на Херсонщине лишили ВСУ топлива, разбив крупнейший на правом берегу склад горюче-смазочных материалов, также были уничтожены 87 боевиков и склад вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Потоплено 5 лодок: российские бойцы сорвали попытку ВСУ форсировать ДнепрБойцы группировки "Днепр" потопили три лодки и боевиков ВСУ на Херсонщине82 прилета за сутки: ВСУ бьют по мирным городам левобережья Херсонщины
https://crimea.ria.ru/20230719/boytsy-dnepra-na-khersonschine-unichtozhili-87-boevikov-vsu-i-toplivnyy-sklad-1130159129.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, группировка войск "днепр", всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, сво
Новые попытки форсировать Днепр: уничтожены две лодки и 60 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" в Херсонской области ликвидировала 60 боевиков и технику ВСУ