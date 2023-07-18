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Потоплено 5 лодок: российские бойцы сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр
Потоплено 5 лодок: российские бойцы сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Потоплено 5 лодок: российские бойцы сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр
Бойцы российской группировки войск "Днепр" пресекли две попытки украинских боевиков форсировать реку, в результате уничтожено пять лодок и 27 военнослужащих... РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T10:41
2023-07-18T10:41
2023-07-18T10:43
херсонская область
группировка войск "днепр"
сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки войск "Днепр" пресекли две попытки украинских боевиков форсировать реку, в результате уничтожено пять лодок и 27 военнослужащих противника. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Кроме того, российские бойцы предотвратили попытку проникновения диверсионной группы в районе острова Васильков, уничтожив две лодки и семь боевиков.Также за прошедшие сутки военнослужащие группировки на различных направлениях в Херсонской области уничтожили два 120 мм миномета, расчеты и боекомплект к ним, самоходку "Акация" с боекомплектом и позицию ВСУ. Потери противника составили 17 боевиков убитыми и семь ранеными.Вооруженные формирования Украины в последнее время все чаще проводят вылазки, пытаясь пересечь Днепр. Накануне российские военные потопили очередные четыре лодки боевиков при попытке форсировать реку.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы группировки "Днепр" потопили три лодки и боевиков ВСУ на ХерсонщинеБоевики ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ в Запорожской областиШесть складов боеприпасов ВСУ уничтожены в зоне спецоперации – Минобороны
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РИА Новости Крым
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херсонская область, группировка войск "днепр", сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости
Потоплено 5 лодок: российские бойцы сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр
Бойцы группировки "Днепр" потопили 5 лодок при попытке боевиков ВСУ форсировать Днепр
10:41 18.07.2023 (обновлено: 10:43 18.07.2023)