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Бойцы "Днепра" уничтожили четыре лодки диверсантов на Херсонщине - РИА Новости Крым, 17.07.2023
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Бойцы "Днепра" уничтожили четыре лодки диверсантов на Херсонщине
Бойцы "Днепра" уничтожили четыре лодки диверсантов на Херсонщине - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Бойцы "Днепра" уничтожили четыре лодки диверсантов на Херсонщине
Бойцы группировки "Днепр" предотвратили попытку украинских диверсантов форсировать Днепр на четырех лодках в Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T10:57
2023-07-17T10:57
херсонская область
сво
группировка войск "днепр"
происшествия
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" предотвратили попытку украинских диверсантов форсировать Днепр на четырех лодках в Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона."В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне предотвращена попытка проникновения ДРГ в районе о. Великий, уничтожена одна лодка и три боевика ВФУ", – говорится в сообщении.Еще две попытки форсировать реку противник предпринял на Херсонском направлении, в районе сел Садовое и Антоновка. Российские бойцы потопили здесь три лодки с 14 боевиками.Кроме того, в районе села Кизомыс российские бойцы уничтожили гаубицу Мста-Б с боекомплектом, у села Понятовка – установку РСЗО "Верба", а в районах поселков Приднепровское и Днепровское – два 120 мм миномета с расчетом и боекомплектом. Еще одна позиция ВФУ была ликвидирована на Каховском направлении, у села Дудчаны.В ходе боев российские подразделения "Днепр" за сутки вывели из строя полсотни военнослужащих ВФУ, из них более 40 – безвозвратные потери.Накануне бойцы группировки потопили пять лодок и вместе с ними 30 украинских боевиков, сорвав попытки форсировать Днепр у Антоновского моста.Читайте также на РИА Новости Крым:Планы ВСУ воспользоваться подрывом Каховской ГЭС провалились – СальдоШесть складов боеприпасов ВСУ уничтожены в зоне спецоперации – МинобороныБойцы группировки "Днепр" потопили три лодки и боевиков ВСУ на Херсонщине
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Новости
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РИА Новости Крым
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херсонская область, сво, группировка войск "днепр", происшествия, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
Бойцы "Днепра" уничтожили четыре лодки диверсантов на Херсонщине

Бойцы группировки "Днепр" уничтожили четыре лодки с украинскими ДРГ в Херсонской области

10:57 17.07.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ на берегу реки Днепр в Херсонской области
Военнослужащие ВС РФ на берегу реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" предотвратили попытку украинских диверсантов форсировать Днепр на четырех лодках в Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне предотвращена попытка проникновения ДРГ в районе о. Великий, уничтожена одна лодка и три боевика ВФУ", – говорится в сообщении.
Еще две попытки форсировать реку противник предпринял на Херсонском направлении, в районе сел Садовое и Антоновка. Российские бойцы потопили здесь три лодки с 14 боевиками.
Кроме того, в районе села Кизомыс российские бойцы уничтожили гаубицу Мста-Б с боекомплектом, у села Понятовка – установку РСЗО "Верба", а в районах поселков Приднепровское и Днепровское – два 120 мм миномета с расчетом и боекомплектом. Еще одна позиция ВФУ была ликвидирована на Каховском направлении, у села Дудчаны.
В ходе боев российские подразделения "Днепр" за сутки вывели из строя полсотни военнослужащих ВФУ, из них более 40 – безвозвратные потери.
Накануне бойцы группировки потопили пять лодок и вместе с ними 30 украинских боевиков, сорвав попытки форсировать Днепр у Антоновского моста.
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Бойцы группировки "Днепр" потопили три лодки и боевиков ВСУ на Херсонщине
 
Херсонская областьСВОГруппировка войск "Днепр"ПроисшествияПотери ВСУВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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