https://crimea.ria.ru/20230717/boytsy-dnepra-unichtozhili-chetyre-lodki-diversantov-na-khersonschine-1130107355.html

Бойцы "Днепра" уничтожили четыре лодки диверсантов на Херсонщине

Бойцы "Днепра" уничтожили четыре лодки диверсантов на Херсонщине - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Бойцы "Днепра" уничтожили четыре лодки диверсантов на Херсонщине

Бойцы группировки "Днепр" предотвратили попытку украинских диверсантов форсировать Днепр на четырех лодках в Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T10:57

2023-07-17T10:57

2023-07-17T10:57

херсонская область

сво

группировка войск "днепр"

происшествия

потери всу

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" предотвратили попытку украинских диверсантов форсировать Днепр на четырех лодках в Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона."В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне предотвращена попытка проникновения ДРГ в районе о. Великий, уничтожена одна лодка и три боевика ВФУ", – говорится в сообщении.Еще две попытки форсировать реку противник предпринял на Херсонском направлении, в районе сел Садовое и Антоновка. Российские бойцы потопили здесь три лодки с 14 боевиками.Кроме того, в районе села Кизомыс российские бойцы уничтожили гаубицу Мста-Б с боекомплектом, у села Понятовка – установку РСЗО "Верба", а в районах поселков Приднепровское и Днепровское – два 120 мм миномета с расчетом и боекомплектом. Еще одна позиция ВФУ была ликвидирована на Каховском направлении, у села Дудчаны.В ходе боев российские подразделения "Днепр" за сутки вывели из строя полсотни военнослужащих ВФУ, из них более 40 – безвозвратные потери.Накануне бойцы группировки потопили пять лодок и вместе с ними 30 украинских боевиков, сорвав попытки форсировать Днепр у Антоновского моста.Читайте также на РИА Новости Крым:Планы ВСУ воспользоваться подрывом Каховской ГЭС провалились – СальдоШесть складов боеприпасов ВСУ уничтожены в зоне спецоперации – МинобороныБойцы группировки "Днепр" потопили три лодки и боевиков ВСУ на Херсонщине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, сво, группировка войск "днепр", происшествия, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости