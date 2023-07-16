Рейтинг@Mail.ru
Потоплено 5 лодок и 30 боевиков: сорваны попытки ВФУ форсировать Днепр - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230716/potopleno-5-lodok-i-30-boevikov-sorvany-popytki-vfu-forsirovat-dnepr-1130087691.html
Потоплено 5 лодок и 30 боевиков: сорваны попытки ВФУ форсировать Днепр
Потоплено 5 лодок и 30 боевиков: сорваны попытки ВФУ форсировать Днепр - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Потоплено 5 лодок и 30 боевиков: сорваны попытки ВФУ форсировать Днепр
Бойцы группировки войск ВС РФ "Днепр" пресекли две попытки форсировать реку, в том числе в районе Антоновского моста. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T12:57
2023-07-16T12:57
группировка войск "днепр"
антоновский мост
всу (вооруженные силы украины)
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125339194_18:0:1262:700_1920x0_80_0_0_fc4c7f49593c2a5d92faa9efce264d4c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск ВС РФ "Днепр" пресекли две попытки форсировать реку, в том числе в районе Антоновского моста. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Сообщается, что в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" пресечена попытка ВФУ форсировать Днепр в островной зоне – в районе острова Великий. Российские бойцы уничтожили три лодки противника с 14 украинскими боевиками.Еще одна попытка форсировать реку на двух лодках была предпринята врагом в районе Антоновского моста.Кроме того, в районе н. п. Днепровское бойцы "Днепра" уничтожили два минометных расчета с боекомплектом, а также две позиции вооруженных формирований Украины на Каховском направлении. Общие потери противника здесь составили 28 человек, из них 22 – уничтожены, остальные получили ранения раной степени тяжести.Вооруженные формирования Украины в последнее время все чаще проводят вылазки, пытаясь пересечь Днепр. Сутками ранее бойцы "Днепра" потопили очередные три лодки ВФУ при попытке форсировать реку. Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Днепр" громит противника: ВСУ потеряли 95 боевиков Планы ВСУ воспользоваться подрывом Каховской ГЭС провалились – Сальдо Атака беспилотников на Севастополь: в Минобороны рассказали подробности
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125339194_174:0:1107:700_1920x0_80_0_0_7745aeed48d5acbff1fbd61ee6fd4e4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
группировка войск "днепр", антоновский мост, всу (вооруженные силы украины), сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Потоплено 5 лодок и 30 боевиков: сорваны попытки ВФУ форсировать Днепр

Бойцы группировки "Днепр" пресекли две попытки ВСУ форсировать реку у Антоновского моста

12:57 16.07.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкДва пролета Антоновского моста в Херсонской области обрушены
Два пролета Антоновского моста в Херсонской области обрушены - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск ВС РФ "Днепр" пресекли две попытки форсировать реку, в том числе в районе Антоновского моста. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Сообщается, что в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" пресечена попытка ВФУ форсировать Днепр в островной зоне – в районе острова Великий. Российские бойцы уничтожили три лодки противника с 14 украинскими боевиками.
Еще одна попытка форсировать реку на двух лодках была предпринята врагом в районе Антоновского моста.
"На Херсонском направлении пресечена попытка ВФУ форсирования реки Днепр в районе о. Антоновский, в результате огневого поражения уничтожено две лодки и 16 боевиков ВФУ", – уточнили в экстренных службах.
Кроме того, в районе н. п. Днепровское бойцы "Днепра" уничтожили два минометных расчета с боекомплектом, а также две позиции вооруженных формирований Украины на Каховском направлении. Общие потери противника здесь составили 28 человек, из них 22 – уничтожены, остальные получили ранения раной степени тяжести.
Вооруженные формирования Украины в последнее время все чаще проводят вылазки, пытаясь пересечь Днепр. Сутками ранее бойцы "Днепра" потопили очередные три лодки ВФУ при попытке форсировать реку.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Группировка "Днепр" громит противника: ВСУ потеряли 95 боевиков
Планы ВСУ воспользоваться подрывом Каховской ГЭС провалились – Сальдо
Атака беспилотников на Севастополь: в Минобороны рассказали подробности
Группировка войск "Днепр"Антоновский мостВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:27Киев объяснил установку систем ПВО у жилых домов
14:54Шесть складов боеприпасов ВСУ уничтожены в зоне спецоперации – Минобороны
14:21Российская армия отразила 18 атак ВСУ в зоне спецоперации
13:49Уникальный артефакт: под Керчью нашли голову статуи Боспорского царя
13:14Каховскую ГЭС восстановят однозначно – Сальдо
12:57Потоплено 5 лодок и 30 боевиков: сорваны попытки ВФУ форсировать Днепр
12:31Путин сделал заявление о применении РФ кассетных боеприпасов на Украине
11:36Ливни на Кубани подтопили сотни дворов, десятки домов и санаторий
11:12В Севастополе на рейде подавлен системой РЭБ еще один беспилотник
10:54ВСУ обстреляли Белгородчину из "Градов" – есть жертвы среди мирных людей
10:15Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения у берегов Аляски
09:43ВСУ ночью обстреляли из артиллерии левобережье Херсонщины более 30 раз
09:30Атака беспилотников на Севастополь: в Минобороны рассказали подробности
09:25Более тысячи машин: очередь у Крымского моста со стороны Тамани и Керчи
09:11Как работает морской транспорт в Севастополе после атаки беспилотников
08:54Травматолог назвал главные летние опасности в Крыму
08:26Кинематографисты из 10 стран представят свои картины в Севастополе
08:01Рисунки на память: норвежец ищет родных советского солдата из Ялты
07:12Развожаев: еще один беспилотник сбит над мысом Манганари в Севастополе
05:56Севастополь и Балаклаву атаковали 8 беспилотников - атака отбита
Лента новостейМолния