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Потоплено 5 лодок и 30 боевиков: сорваны попытки ВФУ форсировать Днепр
Потоплено 5 лодок и 30 боевиков: сорваны попытки ВФУ форсировать Днепр - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Потоплено 5 лодок и 30 боевиков: сорваны попытки ВФУ форсировать Днепр
Бойцы группировки войск ВС РФ "Днепр" пресекли две попытки форсировать реку, в том числе в районе Антоновского моста. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T12:57
2023-07-16T12:57
2023-07-16T12:57
группировка войск "днепр"
антоновский мост
всу (вооруженные силы украины)
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск ВС РФ "Днепр" пресекли две попытки форсировать реку, в том числе в районе Антоновского моста. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Сообщается, что в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" пресечена попытка ВФУ форсировать Днепр в островной зоне – в районе острова Великий. Российские бойцы уничтожили три лодки противника с 14 украинскими боевиками.Еще одна попытка форсировать реку на двух лодках была предпринята врагом в районе Антоновского моста.Кроме того, в районе н. п. Днепровское бойцы "Днепра" уничтожили два минометных расчета с боекомплектом, а также две позиции вооруженных формирований Украины на Каховском направлении. Общие потери противника здесь составили 28 человек, из них 22 – уничтожены, остальные получили ранения раной степени тяжести.Вооруженные формирования Украины в последнее время все чаще проводят вылазки, пытаясь пересечь Днепр. Сутками ранее бойцы "Днепра" потопили очередные три лодки ВФУ при попытке форсировать реку. Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Днепр" громит противника: ВСУ потеряли 95 боевиков Планы ВСУ воспользоваться подрывом Каховской ГЭС провалились – Сальдо Атака беспилотников на Севастополь: в Минобороны рассказали подробности
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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группировка войск "днепр", антоновский мост, всу (вооруженные силы украины), сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Потоплено 5 лодок и 30 боевиков: сорваны попытки ВФУ форсировать Днепр
Бойцы группировки "Днепр" пресекли две попытки ВСУ форсировать реку у Антоновского моста
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск ВС РФ "Днепр" пресекли две попытки форсировать реку, в том числе в районе Антоновского моста. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Сообщается, что в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" пресечена попытка ВФУ форсировать Днепр в островной зоне – в районе острова Великий. Российские бойцы уничтожили три лодки противника с 14 украинскими боевиками.
Еще одна попытка форсировать реку на двух лодках была предпринята врагом в районе Антоновского моста.
"На Херсонском направлении пресечена попытка ВФУ форсирования реки Днепр в районе о. Антоновский, в результате огневого поражения уничтожено две лодки и 16 боевиков ВФУ", – уточнили в экстренных службах.
Кроме того, в районе н. п. Днепровское бойцы "Днепра" уничтожили два минометных расчета с боекомплектом, а также две позиции вооруженных формирований Украины на Каховском направлении. Общие потери противника здесь составили 28 человек, из них 22 – уничтожены, остальные получили ранения раной степени тяжести.
Вооруженные формирования Украины в последнее время все чаще проводят вылазки, пытаясь пересечь Днепр
. Сутками ранее бойцы "Днепра" потопили очередные три лодки ВФУ при попытке форсировать реку.
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