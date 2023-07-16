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Потоплено 5 лодок и 30 боевиков: сорваны попытки ВФУ форсировать Днепр

Потоплено 5 лодок и 30 боевиков: сорваны попытки ВФУ форсировать Днепр - РИА Новости Крым, 16.07.2023

Потоплено 5 лодок и 30 боевиков: сорваны попытки ВФУ форсировать Днепр

Бойцы группировки войск ВС РФ "Днепр" пресекли две попытки форсировать реку, в том числе в районе Антоновского моста. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 16.07.2023

2023-07-16T12:57

2023-07-16T12:57

2023-07-16T12:57

группировка войск "днепр"

антоновский мост

всу (вооруженные силы украины)

сво

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск ВС РФ "Днепр" пресекли две попытки форсировать реку, в том числе в районе Антоновского моста. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Сообщается, что в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" пресечена попытка ВФУ форсировать Днепр в островной зоне – в районе острова Великий. Российские бойцы уничтожили три лодки противника с 14 украинскими боевиками.Еще одна попытка форсировать реку на двух лодках была предпринята врагом в районе Антоновского моста.Кроме того, в районе н. п. Днепровское бойцы "Днепра" уничтожили два минометных расчета с боекомплектом, а также две позиции вооруженных формирований Украины на Каховском направлении. Общие потери противника здесь составили 28 человек, из них 22 – уничтожены, остальные получили ранения раной степени тяжести.Вооруженные формирования Украины в последнее время все чаще проводят вылазки, пытаясь пересечь Днепр. Сутками ранее бойцы "Днепра" потопили очередные три лодки ВФУ при попытке форсировать реку. Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Днепр" громит противника: ВСУ потеряли 95 боевиков Планы ВСУ воспользоваться подрывом Каховской ГЭС провалились – Сальдо Атака беспилотников на Севастополь: в Минобороны рассказали подробности

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", антоновский мост, всу (вооруженные силы украины), сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости