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Планы ВСУ воспользоваться подрывом Каховской ГЭС провалились – Сальдо - РИА Новости Крым, 15.07.2023
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Планы ВСУ воспользоваться подрывом Каховской ГЭС провалились – Сальдо
Планы ВСУ воспользоваться подрывом Каховской ГЭС провалились – Сальдо - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Планы ВСУ воспользоваться подрывом Каховской ГЭС провалились – Сальдо
Планы украинского командования воспользоваться ситуацией на линии боестолкновений после подрыва Каховской ГЭС провалились – противник окружен и несет большие... РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T17:13
2023-07-15T17:13
херсонская область
владимир сальдо
сво
потери всу
разрушение каховской гэс
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Планы украинского командования воспользоваться ситуацией на линии боестолкновений после подрыва Каховской ГЭС провалились – противник окружен и несет большие потери в Херсонской области. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.По его словам, на левом берегу Днепра боевики понесли существенные потери подготовленного личного состава в попытках вести контратаки.Таким образом, отметил врио главы области, планы командования ВСУ после подрыва Каховской ГЭС оказались провалены.Ранее сообщалось, что в островной зоне Херсонской области бойцы группировки войск "Днепр" пресекли попытку боевиков киевского режима форсировать реку Днепр в районе Софиевки.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Погибли более 40 человек, свыше 100 в больнице. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД РФ оценили реакцию мирового сообщества на подрыв Каховской ГЭСЧисло жертв теракта ВСУ на Каховской ГЭС выросло до 46 человекМесяц после теракта на ГЭС: как теперь живет Новая Каховка
https://crimea.ria.ru/20230715/boytsy-gruppirovki-dnepr-potopili-tri-lodki-i-boevikov-vsu-na-khersonschine-1130076625.html
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херсонская область, владимир сальдо, сво, потери всу , разрушение каховской гэс, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, новые регионы россии
Планы ВСУ воспользоваться подрывом Каховской ГЭС провалились – Сальдо

Сальдо: планы командования ВСУ воспользоваться ЧП на Каховской ГЭС для атаки провалились

17:13 15.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовая Каховка
Новая Каховка - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Планы украинского командования воспользоваться ситуацией на линии боестолкновений после подрыва Каховской ГЭС провалились – противник окружен и несет большие потери в Херсонской области. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.
По его словам, на левом берегу Днепра боевики понесли существенные потери подготовленного личного состава в попытках вести контратаки.
"Наши военные контролируют большую часть островов в дельте реки. У Антоновского моста остатки украинских боевиков блокированы на дачах ниже по Днепру, откуда нет прохода по суше, основание моста от них зачищено. Все попытки переправиться на левый берег хоть немного заметными силами пресекаются — недавно потоплены три лодки вместе с личным составом у села Софиевка при посадке в них несостоявшегося десанта", - написал Сальдо в своем Telegram.
Таким образом, отметил врио главы области, планы командования ВСУ после подрыва Каховской ГЭС оказались провалены.
"В общем, планы командования вооруженных формирований киевского режима воспользоваться ситуацией после устроенной им катастрофы на Каховской ГЭС полностью провалились. Как я уже говорил раньше, оперативная обстановка на линии боевого соприкосновения стала более выгодной для наших военных. Однако расслабляться не время. Враг, несомненно, будет продолжать свои безуспешные и примитивные по замыслу "боевые операции". Мы наготове", - заверил Сальдо.
Ранее сообщалось, что в островной зоне Херсонской области бойцы группировки войск "Днепр" пресекли попытку боевиков киевского режима форсировать реку Днепр в районе Софиевки.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Погибли более 40 человек, свыше 100 в больнице. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Река Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
12:26
Бойцы группировки "Днепр" потопили три лодки и боевиков ВСУ на Херсонщине
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Херсонская областьВладимир СальдоСВОПотери ВСУРазрушение Каховской ГЭСВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиНовые регионы России
 
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