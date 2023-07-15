https://crimea.ria.ru/20230715/plany-vsu-vospolzovatsya-podryvom-kakhovskoy-ges-provalilis--saldo-1130080046.html

Планы ВСУ воспользоваться подрывом Каховской ГЭС провалились – Сальдо

Планы ВСУ воспользоваться подрывом Каховской ГЭС провалились – Сальдо - РИА Новости Крым, 15.07.2023

Планы ВСУ воспользоваться подрывом Каховской ГЭС провалились – Сальдо

Планы украинского командования воспользоваться ситуацией на линии боестолкновений после подрыва Каховской ГЭС провалились – противник окружен и несет большие... РИА Новости Крым, 15.07.2023

2023-07-15T17:13

2023-07-15T17:13

2023-07-15T17:13

херсонская область

владимир сальдо

сво

потери всу

разрушение каховской гэс

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Планы украинского командования воспользоваться ситуацией на линии боестолкновений после подрыва Каховской ГЭС провалились – противник окружен и несет большие потери в Херсонской области. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.По его словам, на левом берегу Днепра боевики понесли существенные потери подготовленного личного состава в попытках вести контратаки.Таким образом, отметил врио главы области, планы командования ВСУ после подрыва Каховской ГЭС оказались провалены.Ранее сообщалось, что в островной зоне Херсонской области бойцы группировки войск "Днепр" пресекли попытку боевиков киевского режима форсировать реку Днепр в районе Софиевки.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Погибли более 40 человек, свыше 100 в больнице. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД РФ оценили реакцию мирового сообщества на подрыв Каховской ГЭСЧисло жертв теракта ВСУ на Каховской ГЭС выросло до 46 человекМесяц после теракта на ГЭС: как теперь живет Новая Каховка

https://crimea.ria.ru/20230715/boytsy-gruppirovki-dnepr-potopili-tri-lodki-i-boevikov-vsu-na-khersonschine-1130076625.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, сво, потери всу , разрушение каховской гэс, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, новые регионы россии