Рейтинг@Mail.ru
Число жертв теракта ВСУ на Каховской ГЭС выросло до 46 человек - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230622/chislo-zhertv-terakta-vsu-na-kakhovskoy-ges-vyroslo-do-46-chelovek-1129554542.html
Число жертв теракта ВСУ на Каховской ГЭС выросло до 46 человек
Число жертв теракта ВСУ на Каховской ГЭС выросло до 46 человек - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Число жертв теракта ВСУ на Каховской ГЭС выросло до 46 человек
Число погибших в результате теракта ВСУ на Каховской ГЭС выросло до 46 человек, сообщил в четверг председатель правительства Херсонской области Андрей... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T11:46
2023-06-22T11:46
каховская гэс
разрушение каховской гэс
херсонская область
новые регионы россии
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/06/1129223991_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cdc654e96010d2e7b496e1b26cac696c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Число погибших в результате теракта ВСУ на Каховской ГЭС выросло до 46 человек, сообщил в четверг председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, накануне сообщалось о 41 погибшем. Жертвы теракта ВСУПо его словам, сейчас Новая Каховка и Алешки возвращаются к жизни. Серьезно подтопленными остается Гола Пристань и ряд прилегающих населенных пунктов, из этого района продолжается эвакуация людей плавсредствами.Восстановление инфрастурктурыСейчас в населенных пунктах левобережья Херсонской области завершается подворовой обход улиц, где вода отступила, ведется обеззараживание. Также завершается восстановление электроснабжения и сбор павших животных - к этому времени вывезли 1,8 тыс голов. Вакцинировано 6,5 тыс животных.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:В больницы Крыма после теракта на Каховской ГЭС доставлены 20 человекЧасть Херсонщины без воды из-за теракта на ГЭСУщерб от теракта на Каховской ГЭС приближается к 40 млрд рублей - власти
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/06/1129223991_165:0:1125:720_1920x0_80_0_0_3f4e198f59373a181330860130ef06f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
каховская гэс, разрушение каховской гэс, херсонская область, новые регионы россии, новости, общество
Число жертв теракта ВСУ на Каховской ГЭС выросло до 46 человек

Алексеенко: после теракта на Каховской ГЭС число погибших выросло до 46 человек

11:46 22.06.2023
 
© Telegram-канал председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко Подтопления в городе Алешки Херсонской области
Подтопления в городе Алешки Херсонской области
© Telegram-канал председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Число погибших в результате теракта ВСУ на Каховской ГЭС выросло до 46 человек, сообщил в четверг председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, накануне сообщалось о 41 погибшем.

Жертвы теракта ВСУ

"К сожалению, число погибших выросло до 46. От опасных болезней привито 4257 человек. По 10 тыс выплатили уже 2603 пострадавшим и принято 712 заявок на компенсацию ущерба жилью", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас Новая Каховка и Алешки возвращаются к жизни. Серьезно подтопленными остается Гола Пристань и ряд прилегающих населенных пунктов, из этого района продолжается эвакуация людей плавсредствами.

Восстановление инфрастурктуры

Сейчас в населенных пунктах левобережья Херсонской области завершается подворовой обход улиц, где вода отступила, ведется обеззараживание. Также завершается восстановление электроснабжения и сбор павших животных - к этому времени вывезли 1,8 тыс голов. Вакцинировано 6,5 тыс животных.
"Главная проблема сейчас - освободить еще затопленные канализационные станции, чтобы нормально запустить водоснабжение. В обоих городах они в низинах, куда сходит вода с рельефа. Работаем над альтернативными решениями", - написал Алексеенко.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В больницы Крыма после теракта на Каховской ГЭС доставлены 20 человек
Часть Херсонщины без воды из-за теракта на ГЭС
Ущерб от теракта на Каховской ГЭС приближается к 40 млрд рублей - власти
Каховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭСХерсонская областьНовые регионы РоссииНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:28Обстановка на Керченской переправе: сколько машин стоят в очереди
14:27Группировка сил "Днепр" разгромила позиции ВСУ на Херсонщине
14:14ВСУ потерпели провал на четырех направлениях
14:02Землетрясение у берегов Крыма: ученые не исключают новых толчков
13:53ВКС нанесли ракетный удар по складу с иностранным вооружением на Украине
13:2773 прилета и взрывчатка с дронов - что происходит в Белгородской области
13:13Плюс полк каждые сутки: Шойгу рассказал о темпах пополнения армии России
13:12Ректор КФУ отправлен в отставку
13:08Житель Херсона заминировал часто используемую военными ВСУ дорогу
13:06Автокредит в Крыму: удобно, выгодно, без обмана
12:52Запад поставит Украине 250 танков – Шойгу оценил дальнейший ход СВО
12:28Названы общие потери ВСУ за две недели контрнаступления
12:19Шойгу: ВСУ снизили активность и занимаются перегруппировкой
12:18"Год сорок первый, начало июня…" История первых взрывов в Севастополе
12:12ВСУ выпустили по Чонгарскому мосту сразу четыре ракеты - подробности
11:58Большие отключения: часть Крыма без воды из-за ремонтов
11:46Число жертв теракта ВСУ на Каховской ГЭС выросло до 46 человек
11:43Левый берег Херсонщины под обстрелом: ВСУ выпустили 75 снарядов за сутки
11:35Паромная переправа в Крым: погода и обстановка в Керченском проливе
11:26Первые дни Великой Отечественной войны: как СССР встретил фашистов
Лента новостейМолния