https://crimea.ria.ru/20230622/chislo-zhertv-terakta-vsu-na-kakhovskoy-ges-vyroslo-do-46-chelovek-1129554542.html

Число жертв теракта ВСУ на Каховской ГЭС выросло до 46 человек

Число жертв теракта ВСУ на Каховской ГЭС выросло до 46 человек - РИА Новости Крым, 22.06.2023

Число жертв теракта ВСУ на Каховской ГЭС выросло до 46 человек

Число погибших в результате теракта ВСУ на Каховской ГЭС выросло до 46 человек, сообщил в четверг председатель правительства Херсонской области Андрей... РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T11:46

2023-06-22T11:46

2023-06-22T11:46

каховская гэс

разрушение каховской гэс

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Число погибших в результате теракта ВСУ на Каховской ГЭС выросло до 46 человек, сообщил в четверг председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, накануне сообщалось о 41 погибшем. Жертвы теракта ВСУПо его словам, сейчас Новая Каховка и Алешки возвращаются к жизни. Серьезно подтопленными остается Гола Пристань и ряд прилегающих населенных пунктов, из этого района продолжается эвакуация людей плавсредствами.Восстановление инфрастурктурыСейчас в населенных пунктах левобережья Херсонской области завершается подворовой обход улиц, где вода отступила, ведется обеззараживание. Также завершается восстановление электроснабжения и сбор павших животных - к этому времени вывезли 1,8 тыс голов. Вакцинировано 6,5 тыс животных.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:В больницы Крыма после теракта на Каховской ГЭС доставлены 20 человекЧасть Херсонщины без воды из-за теракта на ГЭСУщерб от теракта на Каховской ГЭС приближается к 40 млрд рублей - власти

херсонская область

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каховская гэс, разрушение каховской гэс, херсонская область, новые регионы россии, новости, общество