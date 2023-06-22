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Число жертв теракта ВСУ на Каховской ГЭС выросло до 46 человек
Число жертв теракта ВСУ на Каховской ГЭС выросло до 46 человек - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Число жертв теракта ВСУ на Каховской ГЭС выросло до 46 человек
Число погибших в результате теракта ВСУ на Каховской ГЭС выросло до 46 человек, сообщил в четверг председатель правительства Херсонской области Андрей... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T11:46
2023-06-22T11:46
2023-06-22T11:46
каховская гэс
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Число погибших в результате теракта ВСУ на Каховской ГЭС выросло до 46 человек, сообщил в четверг председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, накануне сообщалось о 41 погибшем. Жертвы теракта ВСУПо его словам, сейчас Новая Каховка и Алешки возвращаются к жизни. Серьезно подтопленными остается Гола Пристань и ряд прилегающих населенных пунктов, из этого района продолжается эвакуация людей плавсредствами.Восстановление инфрастурктурыСейчас в населенных пунктах левобережья Херсонской области завершается подворовой обход улиц, где вода отступила, ведется обеззараживание. Также завершается восстановление электроснабжения и сбор павших животных - к этому времени вывезли 1,8 тыс голов. Вакцинировано 6,5 тыс животных.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:В больницы Крыма после теракта на Каховской ГЭС доставлены 20 человекЧасть Херсонщины без воды из-за теракта на ГЭСУщерб от теракта на Каховской ГЭС приближается к 40 млрд рублей - власти
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каховская гэс, разрушение каховской гэс, херсонская область, новые регионы россии, новости, общество
Число жертв теракта ВСУ на Каховской ГЭС выросло до 46 человек
Алексеенко: после теракта на Каховской ГЭС число погибших выросло до 46 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым.
Число погибших в результате теракта ВСУ на Каховской ГЭС выросло до 46 человек, сообщил в четверг председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, накануне сообщалось
о 41 погибшем.
Жертвы теракта ВСУ
"К сожалению, число погибших выросло до 46. От опасных болезней привито 4257 человек. По 10 тыс выплатили уже 2603 пострадавшим и принято 712 заявок на компенсацию ущерба жилью", - написал
Алексеенко в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас Новая Каховка и Алешки возвращаются к жизни. Серьезно подтопленными остается Гола Пристань и ряд прилегающих населенных пунктов, из этого района продолжается эвакуация людей плавсредствами.
Восстановление инфрастурктуры
Сейчас в населенных пунктах левобережья Херсонской области завершается подворовой обход улиц, где вода отступила, ведется обеззараживание. Также завершается восстановление электроснабжения и сбор павших животных - к этому времени вывезли 1,8 тыс голов. Вакцинировано 6,5 тыс животных.
"Главная проблема сейчас - освободить еще затопленные канализационные станции, чтобы нормально запустить водоснабжение. В обоих городах они в низинах, куда сходит вода с рельефа. Работаем над альтернативными решениями", - написал Алексеенко.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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