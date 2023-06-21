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В больницы Крыма после теракта на Каховской ГЭС доставлены 20 человек - РИА Новости Крым, 21.06.2023
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В больницы Крыма после теракта на Каховской ГЭС доставлены 20 человек
В больницы Крыма после теракта на Каховской ГЭС доставлены 20 человек - РИА Новости Крым, 21.06.2023
В больницы Крыма после теракта на Каховской ГЭС доставлены 20 человек
Двадцать жителей Херсонской области были доставлены в Крым для лечения после теракта на Каховской ГЭС. Об этом сообщили в республиканском минздраве. РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T20:17
2023-06-21T20:17
разрушение каховской гэс
крым
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
константин скорупский
минздрав крыма
новости крыма
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Двадцать жителей Херсонской области были доставлены в Крым для лечения после теракта на Каховской ГЭС. Об этом сообщили в республиканском минздраве. Уточняется, что пострадавшие переведены в крымские больницы из медучреждений Херсонской области. Среди пациентов есть один несовершеннолетний. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.На утро 21 июня число погибших в результате катастрофы выросло до 41 человека. По данным председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в Алешкинском округе вода почти сошла, населенные пункты Голопристанского округа остаются подтопленными. По его словам, прививки от опасных инфекций получили уже 3,5 тысячи человек, выплаты по десять тысяч рублей выданы почти 2,2 тысячи пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти оценили угрозу эпидемий в Крыму после разрушения Каховской ГЭСРоспотребнадзор оценил эпидситуацию в Херсонской областиАтака дронов-камикадзе: в Новой Каховке ранены четверо коммунальщиков
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разрушение каховской гэс, крым, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, константин скорупский, минздрав крыма, новости крыма, херсонская область
В больницы Крыма после теракта на Каховской ГЭС доставлены 20 человек

В Крым на лечение доставлены 20 жителей Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС

20:17 21.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Двадцать жителей Херсонской области были доставлены в Крым для лечения после теракта на Каховской ГЭС. Об этом сообщили в республиканском минздраве.
Уточняется, что пострадавшие переведены в крымские больницы из медучреждений Херсонской области. Среди пациентов есть один несовершеннолетний.
"Всем пациентам, доставленным в Крым из Херсонской области, оказывается необходимая специализированная медицинская помощь в зависимости от профиля заболевания", - рассказал министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
На утро 21 июня число погибших в результате катастрофы выросло до 41 человека.
По данным председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в Алешкинском округе вода почти сошла, населенные пункты Голопристанского округа остаются подтопленными. По его словам, прививки от опасных инфекций получили уже 3,5 тысячи человек, выплаты по десять тысяч рублей выданы почти 2,2 тысячи пострадавших.
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