https://crimea.ria.ru/20230621/vlasti-otsenili-ugrozu-epidemiy-v-krymu-posle-razrusheniya-kakhovskoy-ges-1129529610.html

Власти оценили угрозу эпидемий в Крыму после разрушения Каховской ГЭС

Власти оценили угрозу эпидемий в Крыму после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 21.06.2023

Власти оценили угрозу эпидемий в Крыму после разрушения Каховской ГЭС

Роспотребнадзор осуществляет постоянный мониторинг морской воды у берегов Крыма, угрозы возникновения эпидемий инфекционных заболеваний после разрушения плотины РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T13:23

2023-06-21T13:23

2023-06-21T13:23

крым

разрушение каховской гэс

безопасность республики крым и севастополя

здоровье

черное море

северо-крымский канал

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор осуществляет постоянный мониторинг морской воды у берегов Крыма, угрозы возникновения эпидемий инфекционных заболеваний после разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции нет. Об этом заявил спикер парламента республики Владимир Константинов.Ранее сообщалось, что возбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской области после разрушения Каховской ГЭС. С 19 июня действует запрет на вылов рыбы, а также на купание в открытых водоемах на территории Одесской и Николаевской областей из-за ухудшения качества воды в море и реках.В комментарии РИА Новости Крым академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что наибольшую опасность для жителей затопленных территорий Херсонской области представляют не ушедшие под воду кладбища и скотомогильники, а полное отсутствие медобслуживания на подконтрольной киевскому режиму правобережной части области, где с высокой вероятностью следует ожидать неконтролируемых вспышек острых кишечных заболеваний, гепатитов и даже холеры.Кроме того, врач-эпидемиолог считает, что остановить возможную эпидемию холеры на Украине не получится без российский специалистов, поскольку киевский режим "убил" здравоохранение в стране "до ручки".Как заявили в Роспотребнадзоре, раз в два дня специалисты изучают состояние морской воды Черноморского побережья на территории Херсонской области и в Крыму. Также усилен мониторинг за водой, поступающей по Северо-Крымскому каналу.Случаев холеры и других опасных инфекционных заболеваний на левом берегу Днепра Херсонской области не зафиксировано, на данный момент эпидситуация в регионе стабильная, заверили в межрайонном отделе Херсонского центра гигиены и эпидемиологии.Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что спланированное Украиной подтопление территорий Херсонской области может привести к ухудшению эпидситуации и формированию очагов передаваемой комарами лихорадки Западного Нила.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших при разрушении Каховской ГЭС продолжает растиНа Украине ввели запрет на лов и продажу рыбы из-за возбудителя холерыКто спасет Украину от холеры

https://crimea.ria.ru/20230615/kak-chp-na-kakhovskoy-ges-otrazitsya-na-kryme-1129410172.html

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