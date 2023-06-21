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Власти оценили угрозу эпидемий в Крыму после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 21.06.2023
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Власти оценили угрозу эпидемий в Крыму после разрушения Каховской ГЭС
Власти оценили угрозу эпидемий в Крыму после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Власти оценили угрозу эпидемий в Крыму после разрушения Каховской ГЭС
Роспотребнадзор осуществляет постоянный мониторинг морской воды у берегов Крыма, угрозы возникновения эпидемий инфекционных заболеваний после разрушения плотины РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T13:23
2023-06-21T13:23
крым
разрушение каховской гэс
безопасность республики крым и севастополя
здоровье
черное море
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владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор осуществляет постоянный мониторинг морской воды у берегов Крыма, угрозы возникновения эпидемий инфекционных заболеваний после разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции нет. Об этом заявил спикер парламента республики Владимир Константинов.Ранее сообщалось, что возбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской области после разрушения Каховской ГЭС. С 19 июня действует запрет на вылов рыбы, а также на купание в открытых водоемах на территории Одесской и Николаевской областей из-за ухудшения качества воды в море и реках.В комментарии РИА Новости Крым академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что наибольшую опасность для жителей затопленных территорий Херсонской области представляют не ушедшие под воду кладбища и скотомогильники, а полное отсутствие медобслуживания на подконтрольной киевскому режиму правобережной части области, где с высокой вероятностью следует ожидать неконтролируемых вспышек острых кишечных заболеваний, гепатитов и даже холеры.Кроме того, врач-эпидемиолог считает, что остановить возможную эпидемию холеры на Украине не получится без российский специалистов, поскольку киевский режим "убил" здравоохранение в стране "до ручки".Как заявили в Роспотребнадзоре, раз в два дня специалисты изучают состояние морской воды Черноморского побережья на территории Херсонской области и в Крыму. Также усилен мониторинг за водой, поступающей по Северо-Крымскому каналу.Случаев холеры и других опасных инфекционных заболеваний на левом берегу Днепра Херсонской области не зафиксировано, на данный момент эпидситуация в регионе стабильная, заверили в межрайонном отделе Херсонского центра гигиены и эпидемиологии.Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что спланированное Украиной подтопление территорий Херсонской области может привести к ухудшению эпидситуации и формированию очагов передаваемой комарами лихорадки Западного Нила.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших при разрушении Каховской ГЭС продолжает растиНа Украине ввели запрет на лов и продажу рыбы из-за возбудителя холерыКто спасет Украину от холеры
https://crimea.ria.ru/20230615/kak-chp-na-kakhovskoy-ges-otrazitsya-na-kryme-1129410172.html
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крым, разрушение каховской гэс, безопасность республики крым и севастополя, здоровье, черное море, северо-крымский канал, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), новости крыма, общество, роспотребнадзор
Власти оценили угрозу эпидемий в Крыму после разрушения Каховской ГЭС

Константинов: угрозы эпидемий в Крыму из-за разрушения Каховской ГЭС нет

13:23 21.06.2023
 
© Наталья ДремоваПесчаные пляжи Азовского моря
Песчаные пляжи Азовского моря
© Наталья Дремова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор осуществляет постоянный мониторинг морской воды у берегов Крыма, угрозы возникновения эпидемий инфекционных заболеваний после разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции нет. Об этом заявил спикер парламента республики Владимир Константинов.
"Угрозы пока нет. В зоне риска в первую очередь (находится) Николаевская область. Но нужно нам быть настороже, чтобы полностью это исключить", - сказал Константинов журналистам.
Ранее сообщалось, что возбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской области после разрушения Каховской ГЭС. С 19 июня действует запрет на вылов рыбы, а также на купание в открытых водоемах на территории Одесской и Николаевской областей из-за ухудшения качества воды в море и реках.
В комментарии РИА Новости Крым академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что наибольшую опасность для жителей затопленных территорий Херсонской области представляют не ушедшие под воду кладбища и скотомогильники, а полное отсутствие медобслуживания на подконтрольной киевскому режиму правобережной части области, где с высокой вероятностью следует ожидать неконтролируемых вспышек острых кишечных заболеваний, гепатитов и даже холеры.
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Кроме того, врач-эпидемиолог считает, что остановить возможную эпидемию холеры на Украине не получится без российский специалистов, поскольку киевский режим "убил" здравоохранение в стране "до ручки".
Как заявили в Роспотребнадзоре, раз в два дня специалисты изучают состояние морской воды Черноморского побережья на территории Херсонской области и в Крыму. Также усилен мониторинг за водой, поступающей по Северо-Крымскому каналу.
Случаев холеры и других опасных инфекционных заболеваний на левом берегу Днепра Херсонской области не зафиксировано, на данный момент эпидситуация в регионе стабильная, заверили в межрайонном отделе Херсонского центра гигиены и эпидемиологии.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что спланированное Украиной подтопление территорий Херсонской области может привести к ухудшению эпидситуации и формированию очагов передаваемой комарами лихорадки Западного Нила.
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КрымРазрушение Каховской ГЭСБезопасность Республики Крым и СевастополяЗдоровьеЧерное мореСеверо-Крымский каналВладимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)Новости КрымаОбществоРоспотребнадзор
 
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