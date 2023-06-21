Власти оценили угрозу эпидемий в Крыму после разрушения Каховской ГЭС
Константинов: угрозы эпидемий в Крыму из-за разрушения Каховской ГЭС нет
© Наталья ДремоваПесчаные пляжи Азовского моря
© Наталья Дремова
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор осуществляет постоянный мониторинг морской воды у берегов Крыма, угрозы возникновения эпидемий инфекционных заболеваний после разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции нет. Об этом заявил спикер парламента республики Владимир Константинов.
"Угрозы пока нет. В зоне риска в первую очередь (находится) Николаевская область. Но нужно нам быть настороже, чтобы полностью это исключить", - сказал Константинов журналистам.
Ранее сообщалось, что возбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской области после разрушения Каховской ГЭС. С 19 июня действует запрет на вылов рыбы, а также на купание в открытых водоемах на территории Одесской и Николаевской областей из-за ухудшения качества воды в море и реках.
В комментарии РИА Новости Крым академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что наибольшую опасность для жителей затопленных территорий Херсонской области представляют не ушедшие под воду кладбища и скотомогильники, а полное отсутствие медобслуживания на подконтрольной киевскому режиму правобережной части области, где с высокой вероятностью следует ожидать неконтролируемых вспышек острых кишечных заболеваний, гепатитов и даже холеры.
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Кроме того, врач-эпидемиолог считает, что остановить возможную эпидемию холеры на Украине не получится без российский специалистов, поскольку киевский режим "убил" здравоохранение в стране "до ручки".
Как заявили в Роспотребнадзоре, раз в два дня специалисты изучают состояние морской воды Черноморского побережья на территории Херсонской области и в Крыму. Также усилен мониторинг за водой, поступающей по Северо-Крымскому каналу.
Случаев холеры и других опасных инфекционных заболеваний на левом берегу Днепра Херсонской области не зафиксировано, на данный момент эпидситуация в регионе стабильная, заверили в межрайонном отделе Херсонского центра гигиены и эпидемиологии.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что спланированное Украиной подтопление территорий Херсонской области может привести к ухудшению эпидситуации и формированию очагов передаваемой комарами лихорадки Западного Нила.
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