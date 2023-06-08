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Роспотребнадзор изучит морскую воду в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС
Роспотребнадзор изучит морскую воду в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Роспотребнадзор изучит морскую воду в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС
Роспотребнадзор изучит состояние воды в Черном море у берегов Крыма и водоемы в Херсонщине, а также усилит контроль на Северо-Крымском канале после разрушения... РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T17:32
2023-06-08T17:32
2023-06-08T17:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА новости Крым. Роспотребнадзор изучит состояние воды в Черном море у берегов Крыма и водоемы в Херсонщине, а также усилит контроль на Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.Черное море и Северо-Крымский каналКак уточнили в ведомстве, специалисты будут исследовать воду на микробиологические, паразитологические, вирусологические, санитарно-химические и радиологические показатели. Мониторинг будет регулярным.Питьевая вода в Херсонской областиТакже специалисты Роспотребнадзора продолжат ежедневный контроль качества воды и состояния объектов окружающей среды в Херсонской области.Ранее 8 июня глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщал, что качество питьевой воды в городской распределительной системе Новой Каховки соответствует санитарным нормам. В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров.В регионе введен режим ЧС. Проводится эвакуация жителей. На данный момент самая сложная ситуация в Алешках и Голой Пристани.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек утонули после разрушения Каховской ГЭСКрымским рисоводам компенсируют все затратыОнищенко: правобережью Херсонской области грозит эпидемия холеры
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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черное море, разрушение каховской гэс, каховская гэс, херсонская область, роспотребнадзор, общество, экологическая экспертиза, экология, новости
Роспотребнадзор изучит морскую воду в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС
Роспотребнадзор изучит состояние морской воды в Крыму после подрыва Каховской ГЭС
17:32 08.06.2023 (обновлено: 17:33 08.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА новости Крым. Роспотребнадзор изучит состояние воды в Черном море у берегов Крыма и водоемы в Херсонщине, а также усилит контроль на Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.
Черное море и Северо-Крымский канал
"Раз в два дня специалисты Роспотребнадзора будут изучать состояние морской воды Черноморского побережья на территории Херсонской области и в Крыму. Усилен мониторинг за водой, поступающей по Северо-Крымскому каналу", - сказано в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, специалисты будут исследовать воду на микробиологические, паразитологические, вирусологические, санитарно-химические и радиологические показатели. Мониторинг будет регулярным.
Питьевая вода в Херсонской области
Также специалисты Роспотребнадзора продолжат ежедневный контроль качества воды и состояния объектов окружающей среды в Херсонской области.
"В настоящий момент в двадцати населенных пунктах Херсонской области, в том числе располагающихся ниже по течению реки Днепр, отобрано 35 проб питьевой воды из распределительной сети для проведения исследований на микробиологические и санитарно-химические показатели. Отклонений от нормативных показателей не выявлено", - сказано в сообщении.
Ранее 8 июня глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщал, что качество питьевой воды в городской распределительной системе Новой Каховки соответствует санитарным нормам
.
В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС
. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров.
В регионе введен режим ЧС.
Проводится эвакуация жителей. На данный момент самая сложная ситуация
в Алешках и Голой Пристани.
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