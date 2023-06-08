https://crimea.ria.ru/20230608/rospotrebnadzor-izuchit-morskuyu-vodu-v-krymu-posle-chp-na-kakhovskoy-ges-1129270932.html

Роспотребнадзор изучит морскую воду в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС

Роспотребнадзор изучит морскую воду в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Роспотребнадзор изучит морскую воду в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС

Роспотребнадзор изучит состояние воды в Черном море у берегов Крыма и водоемы в Херсонщине, а также усилит контроль на Северо-Крымском канале после разрушения... РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T17:32

2023-06-08T17:32

2023-06-08T17:33

черное море

разрушение каховской гэс

каховская гэс

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА новости Крым. Роспотребнадзор изучит состояние воды в Черном море у берегов Крыма и водоемы в Херсонщине, а также усилит контроль на Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.Черное море и Северо-Крымский каналКак уточнили в ведомстве, специалисты будут исследовать воду на микробиологические, паразитологические, вирусологические, санитарно-химические и радиологические показатели. Мониторинг будет регулярным.Питьевая вода в Херсонской областиТакже специалисты Роспотребнадзора продолжат ежедневный контроль качества воды и состояния объектов окружающей среды в Херсонской области.Ранее 8 июня глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщал, что качество питьевой воды в городской распределительной системе Новой Каховки соответствует санитарным нормам. В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров.В регионе введен режим ЧС. Проводится эвакуация жителей. На данный момент самая сложная ситуация в Алешках и Голой Пристани.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек утонули после разрушения Каховской ГЭСКрымским рисоводам компенсируют все затратыОнищенко: правобережью Херсонской области грозит эпидемия холеры

https://crimea.ria.ru/20230608/voda-v-novoy-kakhovke-prigodna-dlya-pitya-1129262043.html

https://crimea.ria.ru/20230608/uchenye-zamerili-uroven-radiatsii-vody-v-severo-krymskom-kanale-1129263742.html

черное море

херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, разрушение каховской гэс, каховская гэс, херсонская область, роспотребнадзор, общество, экологическая экспертиза, экология, новости