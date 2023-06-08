Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор изучит морскую воду в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230608/rospotrebnadzor-izuchit-morskuyu-vodu-v-krymu-posle-chp-na-kakhovskoy-ges-1129270932.html
Роспотребнадзор изучит морскую воду в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС
Роспотребнадзор изучит морскую воду в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Роспотребнадзор изучит морскую воду в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС
Роспотребнадзор изучит состояние воды в Черном море у берегов Крыма и водоемы в Херсонщине, а также усилит контроль на Северо-Крымском канале после разрушения... РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T17:32
2023-06-08T17:33
черное море
разрушение каховской гэс
каховская гэс
херсонская область
роспотребнадзор
общество
экологическая экспертиза
экология
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1c/1125144115_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_fd26bc8eb4eacafba26c2debbeeaa6d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА новости Крым. Роспотребнадзор изучит состояние воды в Черном море у берегов Крыма и водоемы в Херсонщине, а также усилит контроль на Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.Черное море и Северо-Крымский каналКак уточнили в ведомстве, специалисты будут исследовать воду на микробиологические, паразитологические, вирусологические, санитарно-химические и радиологические показатели. Мониторинг будет регулярным.Питьевая вода в Херсонской областиТакже специалисты Роспотребнадзора продолжат ежедневный контроль качества воды и состояния объектов окружающей среды в Херсонской области.Ранее 8 июня глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщал, что качество питьевой воды в городской распределительной системе Новой Каховки соответствует санитарным нормам. В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров.В регионе введен режим ЧС. Проводится эвакуация жителей. На данный момент самая сложная ситуация в Алешках и Голой Пристани.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек утонули после разрушения Каховской ГЭСКрымским рисоводам компенсируют все затратыОнищенко: правобережью Херсонской области грозит эпидемия холеры
https://crimea.ria.ru/20230608/voda-v-novoy-kakhovke-prigodna-dlya-pitya-1129262043.html
https://crimea.ria.ru/20230608/uchenye-zamerili-uroven-radiatsii-vody-v-severo-krymskom-kanale-1129263742.html
черное море
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1c/1125144115_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_1a8355ff9f9c797cf06bac431006791f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черное море, разрушение каховской гэс, каховская гэс, херсонская область, роспотребнадзор, общество, экологическая экспертиза, экология, новости
Роспотребнадзор изучит морскую воду в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС

Роспотребнадзор изучит состояние морской воды в Крыму после подрыва Каховской ГЭС

17:32 08.06.2023 (обновлено: 17:33 08.06.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым. Форос
Крым. Форос - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА новости Крым. Роспотребнадзор изучит состояние воды в Черном море у берегов Крыма и водоемы в Херсонщине, а также усилит контроль на Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

Черное море и Северо-Крымский канал

"Раз в два дня специалисты Роспотребнадзора будут изучать состояние морской воды Черноморского побережья на территории Херсонской области и в Крыму. Усилен мониторинг за водой, поступающей по Северо-Крымскому каналу", - сказано в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, специалисты будут исследовать воду на микробиологические, паразитологические, вирусологические, санитарно-химические и радиологические показатели. Мониторинг будет регулярным.
Вода в бутылях - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
12:34
Вода в Новой Каховке пригодна для питья

Питьевая вода в Херсонской области

Также специалисты Роспотребнадзора продолжат ежедневный контроль качества воды и состояния объектов окружающей среды в Херсонской области.
"В настоящий момент в двадцати населенных пунктах Херсонской области, в том числе располагающихся ниже по течению реки Днепр, отобрано 35 проб питьевой воды из распределительной сети для проведения исследований на микробиологические и санитарно-химические показатели. Отклонений от нормативных показателей не выявлено", - сказано в сообщении.
Ранее 8 июня глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщал, что качество питьевой воды в городской распределительной системе Новой Каховки соответствует санитарным нормам.
В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
13:42Эксклюзивы РИА Новости Крым
Ученые замерили уровень радиации воды в Северо-Крымском канале
В регионе введен режим ЧС. Проводится эвакуация жителей. На данный момент самая сложная ситуация в Алешках и Голой Пристани.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пять человек утонули после разрушения Каховской ГЭС
Крымским рисоводам компенсируют все затраты
Онищенко: правобережью Херсонской области грозит эпидемия холеры
 
Черное мореРазрушение Каховской ГЭСКаховская ГЭСХерсонская областьРоспотребнадзорОбществоЭкологическая экспертизаЭкологияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:07В Севастополе впервые выступит театр театр армии России 3:47
18:42Власти Чаплынки рассказали о ситуации с питьевой водой
18:39Российские зенитчики сбили украинский Су-25 на сверхмалой высоте
18:23Когда начнется реставрация собора в Херсонесе
18:11Специалисты фиксируют обмеление Северо-Крымского канала
17:32Роспотребнадзор изучит морскую воду в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС
17:05Боевики ВСУ бежали после теракта на ГЭС и подорвались на своей мине
16:53ДТП с "перевертышем" в Севастополе: пострадал мужчина
16:41Шойгу назвал потери ВСУ за сутки
16:35Число госпитализированных после ЧС на Каховской ГЭС растет
15:46Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении
15:42Суррогат украли со склада МВД: подробности дела об опасном сидре
15:18ВСУ обстреляли Луганск англо-французскими ракетами Storm Shadow
14:57В Севастополе педофил получил 7 лет за разврат на детской площадке
14:01Два человека погибли при обстреле пункта эвакуации в Херсонской области
13:56Дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область - ранен мирный житель
13:51Выплаты пострадавшим от ЧП в Херсонской области: сколько получат люди
13:42Ученые замерили уровень радиации воды в Северо-Крымском канале
13:37Минная опасность: жителей Херсонской области призывают к осторожности
13:29Шесть лет за гибель ребенка: в Керчи осудили виновника резонансного ДТП
Лента новостейМолния