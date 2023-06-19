https://crimea.ria.ru/20230619/vozbuditel-kholery-nashli-v-presnoy-vode-v-nikolaevskoy-oblasti-1129472447.html

Возбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской области

Возбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской области - РИА Новости Крым, 19.06.2023

Возбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской области

Возбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской области после разрушения Каховской ГЭС. Об этом со ссылкой на областной центр контроля и профилактики... РИА Новости Крым, 19.06.2023

2023-06-19T11:10

2023-06-19T11:10

2023-06-19T11:10

новости

николаевская область

холера

всу (вооруженные силы украины)

разрушение каховской гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Возбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской области после разрушения Каховской ГЭС. Об этом со ссылкой на областной центр контроля и профилактики болезней минздрава Украины сообщает РИА Новости.Уточняется, что также зафиксировано серьезное превышение допустимой концентрации возбудителей кишечной палочки в реке Ингул и Днепро-Бугском лимане.В ночь на 6 июня ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего оказалась разрушена ее верхняя часть. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Погибли, по последним данным, 35 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Восстановление Каховской ГЭС: насколько это реально и когда – экспертВ зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭСПосле схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой Каховке

https://crimea.ria.ru/20230615/mor-ryby-i-obmelenie-kogda-vosstanovitsya-kakhovskoe-vodokhranilische-1129411863.html

николаевская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, николаевская область, холера, всу (вооруженные силы украины), разрушение каховской гэс