https://crimea.ria.ru/20240501/v-khersonskoy-oblasti-otremontirovali-400-km-dorog-za-god-1136976323.html

В Херсонской области отремонтировали 400 км дорог за год

В Херсонской области отремонтировали 400 км дорог за год - РИА Новости Крым, 01.05.2024

В Херсонской области отремонтировали 400 км дорог за год

В Херсонской области за год отремонтировали 400 километров дорог и улиц и запустили 16 промышленных предприятий. Об этом сообщил глава правительства региона... РИА Новости Крым, 01.05.2024

2024-05-01T17:45

2024-05-01T17:45

2024-05-01T17:45

андрей алексеенко

новости

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ремонт дорог

ремонт дорог в херсонской области

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Херсонской области за год отремонтировали 400 километров дорог и улиц и запустили 16 промышленных предприятий. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в поздравительном обращении к жителям области по случаю Праздника весны и труда.Кроме того, в Херсонщине за это время удалось втрое сократить площадь необрабатываемых сельскохозяйственных земель, добавил Алексеенко.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях за два года осстановили и построили более 18 тысяч объектов. Среди них - детские сады и школы, медицинские организации и пожарные депо, филармонии и библиотеки, инженерные и коммунальные сети, автодороги. Также на территории четырех субъектов были открыты отделения МФЦ, где сегодня можно оформить документы, в том числе для социальных выплат, пенсий и пособий. В прошлом году их получили порядка 2,5 миллиона граждан. Премьер напомнил, что на территории всех четырех субъектов действует режим свободной экономической зоны. Инвесторам, которые туда приходят, предлагается набор льготных мер, в том числе льготный лизинг оборудования.Президент России Владимир Путин поставил задачу повысить качество жизни населения и уровень экономического развития в Донбассе и Новороссии до общероссийского уровня к 2030 году.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области рассчитывают запустить 17 предприятий за два годаПо опыту Крыма: на Херсонщине будут бурить скважины для нужд аграриевВыплаты на восстановление жилья в новых регионах повысят – Хуснуллин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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