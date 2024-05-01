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В Херсонской области отремонтировали 400 км дорог за год - РИА Новости Крым, 01.05.2024
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В Херсонской области отремонтировали 400 км дорог за год
В Херсонской области отремонтировали 400 км дорог за год - РИА Новости Крым, 01.05.2024
В Херсонской области отремонтировали 400 км дорог за год
В Херсонской области за год отремонтировали 400 километров дорог и улиц и запустили 16 промышленных предприятий. Об этом сообщил глава правительства региона... РИА Новости Крым, 01.05.2024
2024-05-01T17:45
2024-05-01T17:45
андрей алексеенко
новости
новые регионы россии
ремонт дорог
ремонт дорог в херсонской области
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Херсонской области за год отремонтировали 400 километров дорог и улиц и запустили 16 промышленных предприятий. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в поздравительном обращении к жителям области по случаю Праздника весны и труда.Кроме того, в Херсонщине за это время удалось втрое сократить площадь необрабатываемых сельскохозяйственных земель, добавил Алексеенко.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях за два года осстановили и построили более 18 тысяч объектов. Среди них - детские сады и школы, медицинские организации и пожарные депо, филармонии и библиотеки, инженерные и коммунальные сети, автодороги. Также на территории четырех субъектов были открыты отделения МФЦ, где сегодня можно оформить документы, в том числе для социальных выплат, пенсий и пособий. В прошлом году их получили порядка 2,5 миллиона граждан. Премьер напомнил, что на территории всех четырех субъектов действует режим свободной экономической зоны. Инвесторам, которые туда приходят, предлагается набор льготных мер, в том числе льготный лизинг оборудования.Президент России Владимир Путин поставил задачу повысить качество жизни населения и уровень экономического развития в Донбассе и Новороссии до общероссийского уровня к 2030 году.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области рассчитывают запустить 17 предприятий за два годаПо опыту Крыма: на Херсонщине будут бурить скважины для нужд аграриевВыплаты на восстановление жилья в новых регионах повысят – Хуснуллин
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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андрей алексеенко, новости, новые регионы россии, ремонт дорог, ремонт дорог в херсонской области, херсонская область
В Херсонской области отремонтировали 400 км дорог за год

В Херсонской области за год отремонтировали 400 км дорог и запустили 16 промпредприятий

17:45 01.05.2024
 
© Telegram Андрей АлексеенкоРемонт дороги в Херсонской области
Ремонт дороги в Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Херсонской области за год отремонтировали 400 километров дорог и улиц и запустили 16 промышленных предприятий. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в поздравительном обращении к жителям области по случаю Праздника весны и труда.
"С прошлого Первомая заработали 16 промышленных предприятий, отремонтировано почти 400 км дорог и улиц", – написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в Херсонщине за это время удалось втрое сократить площадь необрабатываемых сельскохозяйственных земель, добавил Алексеенко.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях за два года осстановили и построили более 18 тысяч объектов. Среди них - детские сады и школы, медицинские организации и пожарные депо, филармонии и библиотеки, инженерные и коммунальные сети, автодороги.
Также на территории четырех субъектов были открыты отделения МФЦ, где сегодня можно оформить документы, в том числе для социальных выплат, пенсий и пособий. В прошлом году их получили порядка 2,5 миллиона граждан. Премьер напомнил, что на территории всех четырех субъектов действует режим свободной экономической зоны. Инвесторам, которые туда приходят, предлагается набор льготных мер, в том числе льготный лизинг оборудования.
Президент России Владимир Путин поставил задачу повысить качество жизни населения и уровень экономического развития в Донбассе и Новороссии до общероссийского уровня к 2030 году.
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Андрей АлексеенкоНовостиНовые регионы РоссииРемонт дорогРемонт дорог в Херсонской областиХерсонская область
 
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